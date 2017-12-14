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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Тиллерсон: Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в Украину
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что президент России Владимир Путин не просто выбрал сторону в конфликте, а вторгся в другое государство.
Об этом Тиллерсон заявил на форуме вашингтонского аналитического центра Atlantic Council, передает Голос Америки.
"Одно дело, когда страны выбирают ту или иную сторону в конфликте - Россия выбрала сторону Башара аль-Асада, а наш выбор был другим; но когда одна страна нападает на территорию другой - так продолжаться не может. Вторжение России в Украину является неприемлемым", - подчеркнул госсекретарь США.
"Именно на этом (неприемлемости вторжения другого государства - Ред.) основан очень строгий режим санкций, которые США и Европа наложили на Россию в результате вторжения. Этот режим не изменится пока вторжение России в Украину не будет урегулировано и территориальную целостность Украины не будет возобновлено", - заявил он.
Прекращения насилия на востоке Украины является наиболее актуальным вопросом которое подчеркнул госсекретарь.
"Там больше жертв среди гражданского населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Количество нарушений режима прекращения огня выросло на 60%. Наш приоритет - прекратить насилие и убийства на востоке Украины и мы смотрим, можно ли достичь определенной договоренности, привлечь миротворцев, чтобы прекратить это насилие", - сказал Тиллерсон.
Он также подчеркнул, что вопрос Крыма не снят с повестки дня.
"Мы вернемся к вопросу о Крыме, - заявил Тиллерсон. - Я знаю, что Путин четко отметил, что этот вопрос не рассматривается, но со временем он появится".
Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене заявил, что американские санкции в отношении России останутся в силе, пока Крым остается аннексированной территорией, а российские войска находятся на Донбассе.
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