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США обвинили Россию в обстреле мирных районов Донбасса
08:44 14.12.2017 |
США обвинили Россию в артиллерийских и ракетных обстрелах на востоке Украины и призвали предпринять шаги по урегулированию гуманитарного кризиса.
"Ситуация на Украине, к сожалению, не улучшается. США по-прежнему глубоко обеспокоены эскалацией насилия и ухудшающейся гуманитарной ситуацией в восточной части Украины", - заявила журналистам официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт.
Она подчеркнула, что Соединенные Штаты "вновь призывают Россию прекратить артиллерийские и ракетные обстрелы украинских мирных районов и соблюдать режим прекращения огня".
Х.Нойерт обвинила ополченцев в обстреле в ноябре водоочистной станции под Донецком и заявила, что станция "по-прежнему находится под угрозой".
"Водоочистная станция и энергоподстанция предоставляют питьевую воду, электричество, а также центральное отопление примерно 345 тысячам человек. Невозможно себе представить, что кто-либо угрожает поставкам воды и центрального отопления в разгар зимы. Поддерживаемые Россией силы должны немедленно отойти со своих новых позиций вокруг водоочистной станции", - отметила она.
По ее словам, "гуманитарная ситуация на востоке Украины сейчас хуже, чем за последние три года".
"Мы призываем Россию предпринять немедленные шаги по урегулированию гуманитарного кризиса путем вывода своих сил и согласия на надежную миротворческую миссию ООН", - заявила официальный представитель Госдепа.
По ее словам, США также "призывают Украину сделать больше для облегчения страданий и защиты гражданского населения и критической инфраструктуры".
"США по-прежнему привержены обеспечению прочного мира на востоке Украины путем полного выполнения Минских договоренностей", - заключила она.
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