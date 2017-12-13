Национальный банк (НБУ) решил расширить возможности для бизнеса досрочно погашать кредиты в иностранной валюте.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

Национальный банк продолжает ослабление отдельных ограничений на валютном рынке Украины, потерявших эффективность как инструмент поддержания стабильности рынка.

Прежде всего, НБУ расширяет перечень случаев, когда бизнес может досрочно погашать кредиты и займы в иностранной валюте, полученные резидентами от нерезидентов.

Сообщается, что теперь можно будет погасить кредит или заем досрочно, если в реализации полностью или частично участвует иностранное государство через уполномоченные им лица (путем кредитования, страхования, гарантирования).

Кроме того, Нацбанк отменяет ограничения на максимальную сумму переводов иностранной валюты для операций уполномоченных банков, которые они осуществляют на основании индивидуальных лицензий НБУ.

Отмечается, что ранее максимальный лимит по таким операциям составил 50 тыс. долларов (в эквиваленте) в течение одного календарного месяца.

НБУ заявляет, что в дальнейшем банки смогут проводить такие переводы инвалюты на сумму, определенную в индивидуальной лицензии.

Указанные шаги по валютной либерализации утверждены постановлением правления НБУ №128 от 12 декабря 2017 года "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 13 декабря 2016 №410", которое вступает в силу с 14 декабря 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре текущего года НБУ смягчил требования к бизнесу по репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте.