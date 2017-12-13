НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50%

Национальный банк сохранил требование к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 50%, до которого она была снижена в апреле этого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

Требование к обязательной продаже поступлений устанавливается на шесть месяцев.

Последний раз Национальный банк пересматривал это требование в конце мая этого года, и она была установлена на уровне 50% с 16 июня по 13 декабря 2017 включительно.

Сегодня правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно является эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковском валютном рынке и, соответственно, важным для стабильности на валютном рынке.

Банки по-прежнему должны предварительно зачислять поступления в инвалюте, на которые распространяется требование, на отдельный счет "Распределительные счета субъектов хозяйствования".

На следующий день после зачисления этих средств на распределительный счет банк должен осуществить их обязательную продажу без поручения клиента.

В то же время расширен перечень операций бизнеса, поступления по которым не являются обязательными к продаже.

Отныне требование не будет распространяться на переводы, которые были осуществлены банком за счет собственных (не купленных) средств клиента, которые возвращаются иностранным банком.

Инвалюта, которая была куплена и возвращена, может быть использована клиентом в течение 7 дней после дня их перечисления уполномоченным банком.

На восьмой день после дня перечисления такие поступления подлежат обязательной продаже, при условии если не превышен 10-дневный срок использования резидентом купленной иностранной валюты, как это предусмотрено соответствующим нормативно-правовым актом Национального банка Украины.

Решение о сохранении требования утверждено постановлением правления НБУ №129 от 13 декабря 2017 года "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установления размера обязательной продажи таких поступлений", которое вступает в силу с 14 декабря 2017 года и действует по 13 июня 2018 включительно.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года НБУ снизил лимит обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%, а в апреле 2017 с 65% до 50%.