Финансовые новости
- |
- 13.12.17
- |
- 21:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50%
Национальный банк сохранил требование к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 50%, до которого она была снижена в апреле этого года.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Требование к обязательной продаже поступлений устанавливается на шесть месяцев.
Последний раз Национальный банк пересматривал это требование в конце мая этого года, и она была установлена на уровне 50% с 16 июня по 13 декабря 2017 включительно.
Сегодня правление НБУ считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно является эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковском валютном рынке и, соответственно, важным для стабильности на валютном рынке.
Банки по-прежнему должны предварительно зачислять поступления в инвалюте, на которые распространяется требование, на отдельный счет "Распределительные счета субъектов хозяйствования".
На следующий день после зачисления этих средств на распределительный счет банк должен осуществить их обязательную продажу без поручения клиента.
В то же время расширен перечень операций бизнеса, поступления по которым не являются обязательными к продаже.
Отныне требование не будет распространяться на переводы, которые были осуществлены банком за счет собственных (не купленных) средств клиента, которые возвращаются иностранным банком.
Инвалюта, которая была куплена и возвращена, может быть использована клиентом в течение 7 дней после дня их перечисления уполномоченным банком.
На восьмой день после дня перечисления такие поступления подлежат обязательной продаже, при условии если не превышен 10-дневный срок использования резидентом купленной иностранной валюты, как это предусмотрено соответствующим нормативно-правовым актом Национального банка Украины.
Решение о сохранении требования утверждено постановлением правления НБУ №129 от 13 декабря 2017 года "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установления размера обязательной продажи таких поступлений", которое вступает в силу с 14 декабря 2017 года и действует по 13 июня 2018 включительно.
Как сообщали Українські Новини, в июне 2016 года НБУ снизил лимит обязательной продажи валютной выручки с 75% до 65%, а в апреле 2017 с 65% до 50%.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ решил расширить возможности для бизнеса досрочно погашать кредиты в иностранной валюте
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ сохранил требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки 50%
|НБУ просит НАБУ расследовать законность действий суда, постановившего взыскать с Приватбанка 1 млрд гривен в пользу Суркисов
|Запахло бардаком. Зачем Корбан вернулся в Украину
|Послы стран G7 призвали Сытника и Холодницкого быть сдержаннее в работе
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАПК просит НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверной информации Насаликом
|Как в Грузии восприняли арест своего бывшего президента
|Почему в 2018 году рост экономики России замедлится
|В ожидании нового Карибского кризиса. Трамп накажет Россию за ракеты
|Во многих отраслях Украина уже отстает от графика имплементации Соглашения об ассоциации - Мингарелли
|Тяжелое направление. Как ВСУ отбили у гибридов еще один хутор
|Приоритетом для Тиллерсона является стимулирование реформ в Украине - Госдеп
Это интересно
|Какие гаджеты не стоит покупать в 2018 году
|Проблемы хакеров: никто не хочет платить выкуп в биткоинах
|Беспроводная гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Focus оценена в $600
|BMW i8 лишился крыши и стал мощнее
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира