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НБУ просит НАБУ расследовать законность действий суда, постановившего взыскать с Приватбанка 1 млрд гривен в пользу Суркисов
17:39 13.12.2017 |
НБУ просит НАБУ расследовать законность действий суда, постановившего взыскать с Приватбанка 1 млрд гривен в пользу семьи Суркисов
Национальный банк просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовать законность действий Киевского апелляционного административного суда, постановившего взыскать с Приватбанка 1 млрд гривен в пользу семьи Суркисов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк 12 декабря обратился в НАБУ с просьбой проверить законность действий судей Киевского апелляционного административного суда, рассматривавших дело по иску семьи Суркисов по обжалованию их связанности и взыскания средств с Приватбанка.
"Согласно заявлению, при рассмотрении дела судьи проигнорировали доказательства, предоставленные Национальным банком и Приватбанком, и подтвердили решение суда первой инстанции о взыскании с банка в пользу Рахмиля Суркиса средств, которые при национализации банка не были обменяны на акции дополнительной эмиссии и до сих пор должны учитываться на его депозитных счетах. При этом судом не решен вопрос относительно прекращения действия соответствующих депозитных договоров. Таким образом, вышеупомянутыми судебными решениями безосновательно удвоено обязательства банка относительно Р. Суркиса", - сообщает Нацбанк.
Национальный банк Украины обеспокоен тем, что указанные действия могут нанести банку со 100% государственной долей убыток в особо крупных размерах.
В обращении также содержится просьба внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по фактам, изложенным в направленном в НАБУ сообщении, а также предоставить документ, подтверждающий принятие и регистрацию в реестр этого сообщения.
Как сообщали Українські Новини, 17 мая Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск семьи Суркисов по обжалованию связанности и взыскания средств с Приватбанка на общую сумму в 1,05 млрд гривен, 266,2 тыс. долларов и 7,8 тыс. евро.
6 ноября Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.
Национальный банк Украины подал кассационную жалобу в Высший административный суд Украины.
Дата рассмотрения еще не назначена.
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