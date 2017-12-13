Запахло бардаком. Зачем Корбан вернулся в Украину

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столиц

История похождений Саакашвили показала Корбану, что в Украине тому больше нечего бояться.

"Пристегивайтесь. Теперь полетаем", - именно такими словами прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов возвращение в Украину "своего самого лучшего друга" а по совместительству бывшего лидера партии УКРОП и одного из соратников олигарха Игоря Коломойского Геннадия Корбана.

Собственно, свое скорое возвращение с исторической родины бизнесмен и политик анонсировал еще в сентябре этого года, сразу же после того, как в Украину "прорвался" главный герой украинского политикума последних дней Михеил Саакашвили. При этом Корбан не преминул случаем потролить грузинского апатрида. "У меня достаточно мужества законно пересечь границу, не прикрываясь при этом женщинами, детьми, а также людьми, которых потом будет преследовать власть... Я не нуждаюсь в сопровождении труппы политиков, играющих роль восставших из ада", - написал он тогда, добавив, что "пиар, шум и кураж нужен тому, кто больше ни на что не способен". "Ждите. Скоро. Без оркестра и куража. Я все равно понадоблюсь и послужу Украине", - заявил он, и, как видим, выполнил свое обещание в той части, что "без оркестра и куража". А во "скоро" Корбана затянулось почти на три месяца, и, похоже эта задержка, опять-таки напрямую связана с судьбой Саакашвили.

Как и публичное обещание вернуться, так и фактическое возвращение Корбана состоялись только после того, как Саакашвили преодолел непростой и во многом определяющий этап в своей политической деятельности. Когда Михеил Николозович с шумом и куражом "прорвался" через границу, Корбан понял, что вернуться в страну может и он. А когда с не меньшим шумом и куражом провалилась попытка власти посадить грузина под домашний арест, Геннадий Олегович, похоже, окончательно убедился, что ему в Украине больше ничего не угрожает, и все его проблемы с законом не стоят и выеденного яйца. Если власть, не может ничего поделать с Саакашвили, который якобы берет деньги на свои протесты у беглого Сергея Курченко, то Корбан за судьбу уголовных дел против него может вообще не волноваться.

А Геннадию Олеговичу, напомним, в свое время выдвигали тоже достаточно серьезные обвинения. Ему даже в СИЗО некоторое время посидеть довелось. Корбан был задержан в октябре 2015 года по обвинению в похищение человека (речь идет об инциденте с тогдашним главой Госагентства по земельным ресурсам "свободовце" Сергее Рудыке), присвоении и растрате имущества, незаконном завладении транспортным средством благотворительного "Фонда обороны страны", угрозам и насилии в отношении членов избиркомов.

Из всех этих обвинений до приговора дошло только дело о похищении Рудыка. Здесь Корбан пошел на сделку с потерпевшим, признал себя виновным и получил полтора года условно. И хотя по остальным обвинениям все еще продолжалось следствие суд позволил Геннадию Олеговичу отправиться в Израиль на лечение, где Корбан и оставался до последнего момента.

И вот теперь Корбан не только вернулся, но и устами своего друга Филатова обещает "полеты". Похоже, наблюдая за бенефисом Саакашвили из Израиля, Корбан окончательно убедился, что в Украине открылось широкое окно возможностей для политических авантюристов всех мастей и его, Корбана, талант обязательно найдет достойное применение на родине.

Собственно, история с нелепым задержанием Саакашвили ярко продемонстрировала, что вертикали власти, являющейся обязательным атрибутом авторитарного режима, у Порошенко (которого оппозиционеры вроде Саакашвили или Корбана очень любят пообвинять в авторитаризме или даже диктатуре) нет и близко, как нет и перспектив ее создания, а потому Корбану бояться больше нечего.

Чем конкретно займется Геннадий Олегович после своего возвращения, по большому счету не слишком важно. Он может вернуться в УКРОП, может запустить какой-нибудь другой проект, может, забыв про свой тролинг, присоединиться к протестам Саакашвили, которого после его "прорыва" в Украину часто связывают с давним партнером Корбана Коломойским. А может и создать конкурирующий Михеилу Николозовичу центр протестов в стране. Однако одно можно сказать точно - Корбан продолжит то, что у него получается в политике лучше всего - раскачивать страну. И такое раскачивание сегодня много кому выгодно - от Кремля и до того же Коломойского.

Что же касается конфликта Филатова и Корбана с Игорем Валерьевичем, то этот конфликт не стоит рассматривать как неизбывную данность. Коломойский и связанные с ним люди слишком уж часто меняют гнев на милость, как в отношении друг друга, так и в отношении своих партнеров.