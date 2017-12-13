Послы стран G7 призвали Сытника и Холодницкого быть сдержаннее в работе

На встрече послов "Большой семерки" с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким украинских правоохранителей просили не втягиваться в политику.

Об этом ТСН.ua рассказали два независимых друг от друга источника, знакомых с ситуацией.

По словам источников, Сытник жаловался, что украинские политики мешают работать НАБУ из-за боязни уголовных производств.

После него слово предоставили Назару Холодницкому, который в общих чертах рассказывал про открытые производства и проблемы в работе антикоррупционных органов.

Дальше начала выступать посол Великобритании Джудит Гоф, которая критиковала Артема Сытника за излишний пиар в работе НАБУ. Ее поддержал посол ЕС Хьюг Мингарелли, который говорил, что послы продолжают поддерживать антикоррупционные органы Украины, но им нельзя впадать в политику.

"Мингарелли и посол Британии были довольно жесткими. Они дали понять Сытнику, что надо работать "тише", - отметил один из собеседников.

Источники отмечают, что во время этой встречи посол США в Украине Мари Йованович почти ничего не говорила и не критиковала работу НАБУ.