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Послы стран G7 призвали Сытника и Холодницкого быть сдержаннее в работе
16:55 13.12.2017 |
На встрече послов "Большой семерки" с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким украинских правоохранителей просили не втягиваться в политику.
Об этом ТСН.ua рассказали два независимых друг от друга источника, знакомых с ситуацией.
По словам источников, Сытник жаловался, что украинские политики мешают работать НАБУ из-за боязни уголовных производств.
После него слово предоставили Назару Холодницкому, который в общих чертах рассказывал про открытые производства и проблемы в работе антикоррупционных органов.
Дальше начала выступать посол Великобритании Джудит Гоф, которая критиковала Артема Сытника за излишний пиар в работе НАБУ. Ее поддержал посол ЕС Хьюг Мингарелли, который говорил, что послы продолжают поддерживать антикоррупционные органы Украины, но им нельзя впадать в политику.
"Мингарелли и посол Британии были довольно жесткими. Они дали понять Сытнику, что надо работать "тише", - отметил один из собеседников.
Источники отмечают, что во время этой встречи посол США в Украине Мари Йованович почти ничего не говорила и не критиковала работу НАБУ.
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