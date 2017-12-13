НАПК просит НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверной информации Насаликом

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) просит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) расследовать возможное декларирование недостоверной информации министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом.

Об этом говорится в решении о результатах полной проверки электронной декларации Насалика за 2016 год, передают Українські Новини.

НАПК установило, что Насалик подал недостоверные сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря один минимум составляет 1 762 гривны).

Это свидетельствует о наличии в действиях Насалика признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В частности, министр не указал стоимость офиса площадью 129,7 кв. м в Киеве.

В то же время, согласно договору купли-продажи, копию которого Насалик предоставил НАПК, оценочная стоимость помещения составляет 1 261 350 гривен.

Таким образом, Насалик не выполнил требования п. 2 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".

Также министр не задекларировал 521,2 тыс. гривен, начисленных ему Укргазбанком (Киев).

Кроме того, согласно Судовой книге, за Насаликом зарегистрирована мотолодка Regal.

Насалик пояснил, что данную лодку подарил в 2012 году и предоставил копию договора дарения.

Однако получатель подарка не перерегистрировал лодку, о чем Насалик на момент заполнения декларации не знал.

Согласно пояснениям Насалика, получатель сразу же после подарка реализовал его третьему лицу и не посчитал нужным перерегистрировать лодку.

По результатам проверки декларации НАПК решило направить вывод в НАБУ.

Как сообщали Українські Новини, ранее Апелляционный суд Киева арестовал два земельных участка и автомобиль министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского.