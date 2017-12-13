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Во многих отраслях Украина уже отстает от графика имплементации Соглашения об ассоциации - Мингарелли
09:50 13.12.2017 |
Европейский Союз предложил правительству и Верховной Раде Украины утвердить ежегодный план принятия приоритетных законов для имплементации Соглашения об ассоциации и сверять его каждую пленарную неделю, поскольку на данный момент в отдельных отраслях выполнение Соглашения отстает от графика.
Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на презентации исследования о состоянии выполнения Украиной Соглашения об ассоциации в Киеве.
«Мы предложили две вещи: в первую очередь, Кабинет министров и Верховная Рада должны утвердить ежегодный план принятия приоритетных законов в рамках имплементации Соглашения об ассоциации. Второе: мы предложили, чтобы в конце каждой пленарной недели, с одной стороны - спикер Верховной Рады и представители разных политических партий, с другой стороны - представитель Кабмина, это должен быть вице-премьер по вопросам евроинтеграции, отмечали приоритетные задачи, которые нужно выполнить на следующей пленарной неделе», - сказал он.
При этом Мингарелли подчеркнул, что во многих важных отраслях Украина уже значительно отстает от графика имплементации Соглашения.
«Очевидно, что когда мы говорим о таможне, налоговой политике, транспорте и занятости - эти сферы отстают от графика. В то же время, в других секторах, как то окружающая среда, санитарные и фитосанитарные стандарты, а также защита прав потребителя, все движется скорее хорошо», - подчеркнул глава представительства ЕС.
По его словам, важнейшую роль в своевременной имплементации Соглашения должно сыграть украинское гражданское общество.
Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2017 года Соглашение об ассоциации с ЕС, предусматривающее политическую и экономическую интеграцию, вступило в силу в полном объеме.
25 октября Кабмин одобрил план мероприятий по выполнению Соглашения. В частности, принят ряд решений, которые призваны создать условия для своевременного и качественного выполнения Соглашения, в частности - согласование плана действий по имплементации между правительством и парламентом.
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