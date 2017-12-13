Тяжелое направление. Как ВСУ отбили у гибридов еще один хутор

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Дальнейшее продвижение наших частей в "серой" зоне сопровождается постоянными стычками и усилением артиллерийских обстрелов.

Причем все чаще и чаще звучат "Грады" и самоходки 122-мм. Это серьезным образом сказывается на уровне наших потерь, но и вражеские потери не менее высоки, что для боевиков, которые имеют короткую "скамью запасных" гораздо более критично.

За последние несколько недель были освобождены сразу три небольших населенных пункта - Гладосово и Травневое под Горловкой и Викторовка под Стылой (оккупированный Старобешевский район Донецкой области).

Освобождение последнего вызывало целый шквал "зрады" в условно донецких СМИ. Дошло до того, что "оперативное командование вооруженных сил ДНР" на полном серьезе объявило, что "заявления комбата [28-й отдельной механизированной бригады ВСУ] могут быть последствием легализации употребления наркотиков в его подразделении и, как следствие, вызываемых ими галлюцинаций". Комментировать эти "заявления" довольно сложно, тем не менее, факт остается фактом - в населенный пункт (который местные называет хутором) Викторовка вернулась украинская власть.

Интересно направление продвижения - Петровское, которое по уже давнему плану ОБСЕ было одним из районов разведения сторон.

Напомним, что 21 сентября 2016 г. в рамках договоренностей трехсторонней контактной группы были определены три пилотные точки на линии противостояния, где стороны обязались отвести свои вооруженные формирования вглубь в среднем на 2 км. Причем поначалу это выглядело как решение, которое может устраивать обе стороны. В то же время, похоже, что по-настоящему в договоренности никто не верил и поэтому две реперные точки (Станица Луганская и Петровское) чисто теоретически в случае невыполнения сторонами своих обязательств были плацдармами для возможного наступления.

Так, из того же Петровского группировка ВСУ чисто теоретически могла угрожать всему приазовскому направлению обороны боевиков. Поэтому несколько раз даже пытались "на камеру" отводить войска, однако из этого ничего не вышло - слишком уж стратегически важный пункт на южном направлении, контроль над которым будет определять всю картину войны тут.

Фактически на сегодня видна тактика освобождения "серой зоны" (той, которая еще осталась на Донбассе) - там, где располагаются мотивированные подразделения и командование готово к потерям, происходит продвижение вперед. Как правило, населенные пункты и наблюдательные позиции противника занимают "тихо" - без особых боевых действий. После этого противник накрывает потерянные позиции артиллерией и если наступающие не успели оборудовать позиции, то несут достаточно серьезные потери.

При этом, как правило, высшее военное и политическое руководство страны весьма отрицательно относится к такому способу наступления и "на верх" не сообщают о продвижении - в итоге отбитые позиции некоторое время еще числятся вражескими. Пока на позициях не появляются журналисты (или волонтеры) или не появляется необходимость "одержать" очередную медийную победу.

Такое отношение вполне нормальное, так как продвижение происходит на тактически тяжелых направлениях. Так, например, под Горловкой противник все еще контролирует несколько высот, а под Викторовкой основу обороны противника составляет курган Черная Могила, который находится "за" Петровским, которое, кстати, еще не под нашим контролем и вряд ли российское командование без боя отдаст его.

Кстати, не стоит думать, что такой тактики придерживаются только наши бойцы - противная сторона делает точно так же. При этом обвинения в нарушении "минских соглашений" льются с обеих сторон почти непрерывным потоком. Единственное условие для проведения обстрела или вылазки - отсутствие поблизости единственной контролирующей инстанции в виде миссии ОБСЕ. А так как "европейцы" почти не появляются "на югах", то тут обе стороны действую весьма "вольготно" - единственным ограничителем выступает артиллерия.

В целом можно отметить, что вряд ли боевиков устроит "статус кво" на южном направлении и вскоре тут можно будет ожидать усиления активности. Которое, впрочем, по всей видимости, выльется в очередные артиллерийские дуэли и усиление снайперской войны.