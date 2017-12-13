Приоритетом для Тиллерсона является стимулирование реформ в Украине - Госдеп

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призывает украинское правительство исполнить свои ранние обещания относительно создания антикоррупционного суда и продолжить другие реформы, сообщили на слушаниях в Сенатском комитете должностные лица Государственного департамента по вопросам международных отношений.

Помощник государственного секретаря Весс Митчелл заявил, что это огромный приоритет для госсекретаря США Р.Тиллерсона, о чем он говорил неоднократно, отвечая на вопрос, поднимал ли Госдеп вопрос блокирования в Украине энергетической и антикоррупционной реформы, в частности, преследования НАБУ и Антикоррупционного комитета Верховной Рады.

"Мы даже не могли и мечтать о таком прогрессе, которого они достигли за такое короткое время. Госсекретарь Тиллерсон сделал это своим приоритетом - привлечь украинцев держаться пути реформ", - сказал он.

"Провести реформы не только в более легких отраслях, но внедрить более сложные структурные реформы. И это особенно касается создания антикоррупционного суда и проведения энергетической реформы, в частности в вопросе газовых тарифов. Оба эти шага критически важные для продолжения поступления помощи МВФ. Я неоднократно поднимал эти вопросы с господином Порошенко, с Гройсманом, министром Климкиным, господином Парубием и другими. Мы также координируем наше сотрудничество с МВФ, чтобы наши позиции были согласованы", - рассказал помощник государственного секретаря.

