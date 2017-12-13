Трамп санкционировал передачу Украине летального оружия - посол

Подписанный сегодня президентом Дональдом Трампом закон о бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны санкционирует передачу Украине летального вооружения. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

"Закон санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов в области безопасности и в оборонной сфере", - сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что в документ включены положения, позволяющие использование $350 млн на реабилитацию в медицинских учреждениях США раненых украинских военных, обучение и подготовку украинских медиков, а также для усиления способности воздушных и военно-морских сил Украины.

Украинские дипломаты говорят, что впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны.

Сегодня Трамп подписал оборонный бюджет на 2018-й финансовый год, предусматривающий $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.