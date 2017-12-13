Взрыв газового хаба в Австрии укрепит Северный поток

Александр СУКОВ / Деловая столица

На австрийском газовом хабе Баумгартен произошел взрыв на газокомпрессорной станции. На потреблении газа в Украине авария прямо не отразится, но может иметь геополитические последствия.

Для газового рынка Европы это серьезное происшествие: Баумгартен в одноименном австрийском местечке на границе со Словакией входит в тройку крупнейших европейских площадок по торговле и распределению газа. Из-за происшествия система перекачки газа на хабе отключена, транзит газа через Австрию на юг и юго-восток приостановлен, также приостановлен поток газа из Словакии. Временно прекращен транзит газа через Австрию в Словакию, Венгрию, Словению и Хорватию.

Через Баумгартен ежегодно перераспределяется около 40 млрд кубометров газа, который приходит в эту точку из России и Норвегии. Через этот газовый узел идет обеспечение южных районов Германии и северных - Италии. Италия может пострадать из-за аварии сильнее других - из-за ограничения поставок газа Италия должна готовиться к введению чрезвычайного положения, считает министр экономического развития Италии Карло Календа.

Однако для Украины эта авария пока не имеет серьезных последствий. Глава компании "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил, что взрыв в Баумгартене не повлияет на обеспечение украинских потребителей. Поставки газа из Европы в нашу страну пока не претерпели изменений - импорт газа из Словакии осуществляется по плану (среднесуточный режим - 22 млн кубометров в сутки), но ожидается незначительное снижение поступления газа в Украину со стороны Венгрии, сообщил оператор украинской ГТС компания "Укртрансгаз". Даже если импорт газа их страны ЕС будет ограничен или вовсе прекращен, то украинские потребители будут обеспечены за счет увеличения отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ). Украина накопила достаточно газа в своих ПХГ - по состоянию на 10 декабря запасы составили 15,7 млрд кубометров, что на 15% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

В то же время некоторые изменения в работе украинской ГТС в связи с аварией в Австрии все же будут - по данным словацкого газотранспортного оператора, компании Eustream, транзит газа через Украину по ужгородскому коридору может сократиться во вторник до 91 млн кубометров по сравнению с 139 млн кубометров, которые были прокачаны в понедельник.

По мнению эксперта газового рынка, президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, небольшое снижение транзита российского газа через Украину - это самое худшее, что может почувствовать Украина вследствие этой аварии. "Может быть ограничение транзита через Украину - поскольку пока не определен запасной путь, то куда же его качать? Поэтому на некоторый объем транзит может быть уменьшен", - отметил он.

Непрокачанный через Украину газ уйдет для транспортировки через "Северный поток" - газопровод, соединяющий Россию и Германию.

На потреблении газа в Украине авария в Баумгартене не отразится. "С точки зрения потребления газа - ничего не изменится. Поступления газа из Европы могут снизиться, но я бы не преувеличивал значение этих поступлений, потому что у нас есть возможность взять из подземных хранилищ газа", - сказал он. По прогнозу Гончара, ликвидация аварии в Баумгартене может занять около двух недель, если в результате аварии поврежден только газопровод. Если же авария зацепила турбокомпрессоры и другое более сложное оборудование, на ликвидацию может уйти несколько недель.

При этом эксперт отметил, что украинская газотранспортная система более интерконнективна по сравнению с западной - то есть у нас в подобных случаях больше вариантов переключать потоки газа на другие направления таким образом, чтобы конечный потребитель не почувствовал проблем.

Один из видных российских экспертов газового рынка, партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин, отказался комментировать происшествие в Баумгартене: "Мало информации (размеры ущерба, сроки восстановления и т. д.)". Но в то же время он едко подметил, что это событие открывает массу возможностей для комментаторов, причем из обоих лагерей: как сторонников "Газпрома", так и его противников. "Зато какие возможности открываются для комментаторов! Жду, что в аварии быстренько обвинят: а) украинцев; б) американцев. Хотя, если подумать, почему не "Газпром"? Это ведь он хочет, чтобы европейцы переключились с украинского транзита газа на его "северные потоки", - сказал Крутихин.

На самом деле, авария в Баумгартене (несмотря на то что это произошло в Австрии, которая как раз является сторонником строительства "Северного потока-2") вполне может быть использована "Газпромом" для обоснования необходимости строительства газопроводов в обход Украины. Обоснование может формально быть таким: "Смотрите - всего одна авария и снижение поставок газа в Италию привело к введению чрезвычайного положения, поэтому нужно построить "Северный поток-2", поскольку чем больше альтернативных газопроводов, тем надежнее поставки газа в Европу".

Во всяком случае, уже после полудня в российских СМИ начали появляться комментарии от российских же аналитиков о том, что взрыв на газовом хабе в Австрии прибавит проекту "Северный поток-2" сторонников в Европе. "Взрыв заставит Европу, с одной стороны, задуматься о том, что она была неправа в отношении "Северного потока-2", а также в скептицизме относительно поставок по "Турецкому потоку". Полагаем, что Австрия и Венгрия усилят давление на ЕС относительно строительства новых газопроводов", - заявила в интервью "РИА Новости" замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Так что на подходе очередная информационная кампании от "Газпрома" на тему: почему нужны альтернативные украинскому маршруты поставок газа в Европу.