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Украина проводит экологическую экспертизу строительства Россией Керченского моста - Луценко
11:51 12.12.2017 |
Украина проводит экологическую экспертизу по строительству Керченского моста, чтобы инициировать суд на международном уровне, заявляет генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
"Очень важен такой аспект нашей работы, как противодействие возможной экологической катастрофе, которая может возникнуть из-за строительства так называемого Керченского моста. На сегодня в рамках уголовного производства крымской прокуратуры проходит экологическая экспертиза", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.
По словам Ю.Луценко, в случае подтверждения вероятности экологической катастрофы официальный Киев обратится к странам Черноморского сотрудничества (Болгария, Грузия, Румыния, Турция) "с предложением создания совместной следственной группы для проведения досудебного расследования, а потом и судебного, по вопросу строительства этого моста".
"Здесь вероятны перспективы - как заочного осуждения, так и экономические санкции", - подчеркнул генпрокурор.
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