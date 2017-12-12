Бои в АТО: Зачем террористы придумали Гладосовский котел

Руслан Рудомський / Depo.ua

В последние дни так называемые "средства массовой информации" так называемой "ДНР" наперебой распространяли "сенсационную новость" об окружении украинских военных в недавно освобожденном Гладосово.

Как известно, 22 ноября, на фоне внутренних разборок боевиков и участия части так называемой "армии ДНР" в борьбе за власть в "ЛНР", Вооруженные силы Украины освободили села Гладосово и Травневое, на севере оккупированной Горловки.

Как и следовало ожидать, ВСУ не только освободили данные населенные пункты, но и основательно "окопались" в них и заняли оборону - чтобы помешать оккупантам вернуться туда. И, как показало развитие событий, не зря: чуть ли не каждый день боевики "ДНР" осуществляют попытки если не выбить оттуда украинских воинов, то хотя бы накрыть дождем мин и артиллерийских снарядов.

Однако, время идет, а все попытки террористов оккупировать эти села остаются тщетными. Уже больше двух недель ВСУ держат оборону, не подпуская врага ближе, чем на расстояние выстрела. Более того - несмотря на постоянные обстрелы, за это время украинская военно-гражданская администрация возобновила электроснабжение Травневого, которое боевики сознательно повредили во время своего отступления.

Да и вообще, каждый, кто следит за этим участком фронта, видит: ситуация там складывается так, что ВСУ ближе к штурму Горловки, чем к сдаче Травневого и Гладосово. Очевидно, видят это и боевики, поэтому и прибегли на днях к крайнему способу исправить ситуацию - морально-психологическому давлению через "средства массовой информации".

Так, 10 декабря "заместитель командующего оперативного командования" "ДНР" Эдуард Басурин специально собрал брифинг в Донецке, чтобы сообщить "русскому миру" о создании под Горловкой так называемого "Гладосовского котла".





"Мы обращаемся к матерям Украины: ваших сыновей опять завели в "котел", теперь - "Гладосовский". Тех, кого уже нет - не воскресить, но тем, кто еще в "котле" - можно спасти жизнь. Только своей заботой о живых вы можете остановить кровопролитие и спасти своих сыновей от неграмотных и ошибочных действий командования ВСУ. Не оставайтесь в стороне, осудите преступные действия украинского командования! Сохраните жизнь своим сыновьям!", - призвал Басурин.

Даже из текста обращения видно, что это - банальная попытка психологического давления на украинскую сторону с целью заставить ее ослабить свое присутствие в данном районе.

Что интересно: ни штаб АТО, ни другие официальные украинские военные органы данный "вброс" Басурина никак не комментируют. Отказывается его комментировать и волонтер Юрий Мысягин, известный своими откровенными постами в Фейсбуке о деятельности 54-й бригады, которая освобождала Травневое с Гладосовым и сейчас их обороняет. На вопрос Depo.ua о том, известно ли ему что-то о так называемом "Гладосовском котле", он ответил, что не может комментировать военную обстановку.

Однако, если взглянуть на карту местности, то даже дилетанту станет понятно, что никакого "котла" в Гладосово быть не может, ведь оно с трех сторон окружено территорией, которую контролируют ВСУ.

На карте синим пунктиром изображена линия разграничения (она же - линия фронта), населенные пункты Бахмутка, Бондаревка, Зайцево и Гольмовский находятся под оккупацией "ДНР". Все, что к югу от них - оккупированная территория (в частности, город Горловка). Гладосово и Травневое - недавно освобождены Вооруженными силами Украины. Все, что на север от них - территория, которая подконтрольна Киеву и ВСУ. Село Доломитное до сих пор находится в так называемой "буферной зоне" и контролируется совместно ВСУ и бандами "ДНР". О нем мы недавно писали отдельно.

Здесь следует понимать, что "котел" на военном жаргоне - это территория с имеющимися на ней войсковыми соединениями, линия фронта вокруг которой замкнута противником, что означает полное (и плотное, в отличие от тактического окружения) окружение этих войск, попадание их в кольцо неприятельских войск. То есть, "попасть в котел" - значит попасть в полное окружение, из которого уже невозможен организованный отвод войск.

Взглянем на эту же карту в меньшем масштабе и увидим, что "котел", как таковой, ни в Гладосово, ни в Травненовом не возможен априори.

Более того, если верить тому, что пишут сами боевики во вражеской соцсети ВКонтакте, близко к "котлу" именно их положение. В частности, боевик Дмитрий Кадет сообщает, что его кореша-бандиты несут страшные потери, плюс разбегаются с передовой кто куда.

Если это правда, то поведение Басурина вполне понятно: отчаянная попытка запугать и деморализовать украинских матерей, чтобы те оказывали давление на Генштаб и заставили его отозвать украинские войска из-под Горловки - едва ли не последняя надежда террористов на спасение. Ведь много факторов указывают на то, что все идет к освобождению украинской армией Горловки - одного из крупнейших среди оккупированных городов Донбасса.