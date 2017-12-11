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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Опасная имитация: Почему фанам Саакашвили не стоит мимикрировать под Майдан

20:58 11.12.2017 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Почти два месяца прошло с начала акций протестов возле Верховной Рады, которые уже в народе окрестили "михомайданом". И корректно ли сравнивать данные меры с настоящим Майданом? Depo.ua насчитал пять кардинальных отличий.

Акции протеста, которые начались 17 октября, после пятничного задержания Михаила Саакашвили достигли своего апогея. Автопробег к дому генпрокурора Юрия Луценко в субботу и довольно многочисленное протестное шествие оппозиции в воскресенье сторонники бывшего президента Грузии уже успели сравнить с Майданом 2013-2014 годов. Мол, посмотрите на фотографии: все очень похоже на "оригинал".

Политтехнологи из команды Саакашвили сознательно пошли на то, чтобы максимально мимикрировать "под" Революцию Достоинства. Здесь и разобранная брусчатка во время задержания Михо, и многочисленные ночные сообщения о "штурме", и даже священники на сцене. Впрочем, несмотря на красивую картинку внутреннее содержание акций является полнейшей фальшивкой, которая вызывает определенное неприятие у людей, которые действительно боролись за свободу на Майдане.

Фальшивка №1: Требования

Для того, чтобы понять, в чем заключается эта подделка, стоит напомнить, что Евромайдан в течение трех месяцев шел к победе с весьма четкими и понятными требованиями к власти. Речь шла о домогательствах от тогдашнего президента Виктора Януковича подписать Соглашения об Ассоциации с ЕС, отставке правительства Азарова, а также наказании за произвольные действия силовиков. Несмотря на кардинальные изменения событий - драки и стрельбы - эти три тезиса сохраняли актуальность в течение всего времени Майдана.

В "Михомайдане" требования меняются чуть ли не каждый день. Иногда кажется, что в команде Саакашвили тасуют колоду - сегодня требуем одно, завтра - другое. Сначала Саакашвили выступал за создание антикоррупционных судов, отмену депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона. Впрочем, потанцевав вокруг этих трех требований буквально за несколько недель Саакашвили перескочил на совсем другие требования как "народный импичмент". В куче с этим у Михо начали "топить" за НАБУ. Сейчас, после задержания своего лидера всплыли новые ультимативные лозунги: отставка Луценко, свобода Саакашвили и тому подобные.

Такая непоследовательность свидетельствует о том, что в отличие от Революции Достоинства в среде "михолюбов" наблюдается абсолютное отсутствие реальной идеологии. А для организаторов акций подлинное исполнение получилось менее важно, чем их выдвижения.

Фальшивка №2: Массовость акций

Вот что хорошо умеют делать сторонники Саакашвили - так это делать красивую картинку. Яркий пример: фотографии с воскресной акции, когда по соцсетям разошлись фотографии с якобы бешенным количеством народа. Впрочем, когда все это действо сняли сверху, оказалось, что людей на площади не так уж и много. Все дело - в ракурсе...

Совершенно очевидно, что к тому количеству людей, которые выходили на Майдан даже на выходные акции во время Революции Достоинства (не говоря уже о 1 декабря 2013 года после избиения студентов) вчерашняя акция в поддержку Саакашвили явно не дотягивает.

Профессиональные фотографии спасали экс-губернатора Одесской области и раньше, когда он в течение сентября-октября "поднимал" протестные настроения в регионах. Тогда на его митинги приходили две-три сотни людей, но благодаря правильно поданной картинке казалось, якобы послушать пламенного оратора вышли десятки тысяч людей.

Фальшивка №3: Драки и брусчатка

Какой Майдан - без толкотни с полицией. Впрочем, стоит говорить откровенно: настоящих драк "миховцев" с правоохранительными органами за последние два месяца фактически не было. Лишь во время неудачного задержания Саакашвили на Трехсвятительской митингующие начали срывать брусчатку - но до реального кровопролития так и не дошло. То ли брусчатка была слишком тяжелая, то ли активисты устраивали готовность к противостоянию с силовиками исключительно на камеры...

Серьезные замечания вызывает и общее поведение митингующих. Все давно уже привыкли к тому, что главные "освободители" Егор Соболев и Семен Семенченко, как минимум, раз в неделю устраивают истерию в соцсетях в связи со штурмами палаточного городка под ВР, которые якобы готовятся полицией. Впрочем, этот фокус не срабатывает. Пожалуй, хотя бы потому, что Нацполиция ни разу толком не пыталась решить вопрос "михомайдана". А если бы захотели, то очень сомнительно, что киевляне, которые и так не особо-то поддерживают протестующих, что своими палатками парализовали центр столицы, решили бы защитить палаточный городок. На этом фоне в памяти всплывают события с 10 на 11 декабря 2013 года, когда "Беркут" пытался штурмовать Евромайдан. Тогда несмотря на снег и холод жители столицы массово ехали защищать баррикады, серьезно рискуя быть избитыми спецназовцами.

Не слишком понятно и то, зачем активистам, которые позиционируют себя настоящими "майдановцами", заниматься вандализмом. Так, в минувшую пятницу манифестанты побили стекла в магазине Roschen в центре Киева. Зачем это делать - не слишком понятно. Стоит напомнить, что даже во время кровавых событий на улице Грушевского никто специально не занимался уничтожением имущества. Западные журналисты тогда удивленно отмечали необычайную культурность тогдашних активистов и уцелевшие здания там, где, казалось, происходил полнейшее ад. Нынешние акции лишь свидетельствуют о чрезмерной агрессивности "михофилов", которые ведут себя не по-европейски...

Фальшивка №4: Поддержка Запада

В команде Саакашвили неоднократно пытались показать якобы активную поддержку со стороны Запада. Мол, как у Майдана, так и у "Михомайдана" есть огромное количество сторонников в политикуме Европы и США. Это - очередная манипуляция. Так, в соцсетях разлетелось сообщение о появлении на акции под ВР депутата Европарламента от Великобритании Джейн Коллинз. Впрочем, пикантность данной истории заключается в том, что она - ярая противница евроатлантического выбора Украины, и была одной из 137 депутатов Европарламента, которые голосовали против ассоциации ЕС и Украины. Больше представителей стран из западных демократий рядом с Михо замечено не было. Где Джон Маккейн или, на крайний случай, Ребекка Хармс?

На самом деле, очень похоже на то, что Запад просто не хочет скандалов и "качелей". Собственно, этот тезис подтвердил и министр иностранных дел Павел Климкин. "Это (задержание Саакашвили - ред.) украинское дело: делайте свое дело, но делайте его в рамках правового поля. Все очень просто. А какой-то такой формальной реакции, необычной, вы не услышите, поскольку они (Европа - ред.) понимают, как это должно делаться", - сказал чиновник.

К этому всему стоит добавить отсутствие центра координации и, по большому счету, неспособность организаторов успокоить анархические настроения митингующих. В результате, сейчас власти не с кем договариваться. Попытка руководства полиции поговорить с организаторами митинга возле ВР убрать с проезжей части улицы Грушевского несколько палаток, привела к волне насилия и нежелания активистов идти хоть на какой-либо диалог.

Как тут не вспомнить, что ради сохранения Майдана (и несмотря на достаточно негативное отношение самих майдановцев) главные организаторы - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок - регулярно ездили на Банковую, вели переговоры с Януковичем. И хотя результатов от этих переговоров было маловато, но, не исключено, что именно они неоднократно останавливали тогдашнюю власть от радикализации событий.

Интересно и другое: в отличие от тогдашнего Майдана, когда все центральные фигуры рассматривались фаворитами на предстоящих президентских выборах (пусть, потом почти все они, в результате, не принимали в них участие), на "михомайдане" нет ни одной реальной фигуры, которая может получить результат на президентских выборах. Саакашвили-апатрид по известным причинам такой фигурой быть не может. Другие же представители его команды - слишком мелкие персонажи, у которых нет ни узнаваемости, ни соответствующего таланта.

Фальшивка №5: Российский след

Как и четыре года назад, сейчас в информационном поле наблюдается немало соображений относительно вероятного влияния Москвы на события в Киеве. Стоит говорить откровенно: во время Революции Достоинства российский след прослеживался в действиях власти (и документально подтвердился после бегства Януковича на Россию). Сейчас "уши Кремля" торчат из лагеря Саакашвили. Чего только стоят деньги Курченко, "младоолигарха", который в свое время сбежал в Москву и теперь фактически выступает таким себе "карманом" Кремля в Украине. Вопросы возникают и у других активных участников акций протеста - Соболева-Зимина и Семенченко-Гришина. А поддержка Саакашвили со стороны пророссийского пула СМИ окончательно разбивает любую попытку поставить знак равно между "михомайданом" с настоящим Майданом.
 

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