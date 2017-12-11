Финансовые новости
- |
- 11.12.17
- |
- 21:32
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Опасная имитация: Почему фанам Саакашвили не стоит мимикрировать под Майдан
20:58 11.12.2017 |
Почти два месяца прошло с начала акций протестов возле Верховной Рады, которые уже в народе окрестили "михомайданом". И корректно ли сравнивать данные меры с настоящим Майданом? Depo.ua насчитал пять кардинальных отличий.
Акции протеста, которые начались 17 октября, после пятничного задержания Михаила Саакашвили достигли своего апогея. Автопробег к дому генпрокурора Юрия Луценко в субботу и довольно многочисленное протестное шествие оппозиции в воскресенье сторонники бывшего президента Грузии уже успели сравнить с Майданом 2013-2014 годов. Мол, посмотрите на фотографии: все очень похоже на "оригинал".
Политтехнологи из команды Саакашвили сознательно пошли на то, чтобы максимально мимикрировать "под" Революцию Достоинства. Здесь и разобранная брусчатка во время задержания Михо, и многочисленные ночные сообщения о "штурме", и даже священники на сцене. Впрочем, несмотря на красивую картинку внутреннее содержание акций является полнейшей фальшивкой, которая вызывает определенное неприятие у людей, которые действительно боролись за свободу на Майдане.
Фальшивка №1: Требования
Для того, чтобы понять, в чем заключается эта подделка, стоит напомнить, что Евромайдан в течение трех месяцев шел к победе с весьма четкими и понятными требованиями к власти. Речь шла о домогательствах от тогдашнего президента Виктора Януковича подписать Соглашения об Ассоциации с ЕС, отставке правительства Азарова, а также наказании за произвольные действия силовиков. Несмотря на кардинальные изменения событий - драки и стрельбы - эти три тезиса сохраняли актуальность в течение всего времени Майдана.
В "Михомайдане" требования меняются чуть ли не каждый день. Иногда кажется, что в команде Саакашвили тасуют колоду - сегодня требуем одно, завтра - другое. Сначала Саакашвили выступал за создание антикоррупционных судов, отмену депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона. Впрочем, потанцевав вокруг этих трех требований буквально за несколько недель Саакашвили перескочил на совсем другие требования как "народный импичмент". В куче с этим у Михо начали "топить" за НАБУ. Сейчас, после задержания своего лидера всплыли новые ультимативные лозунги: отставка Луценко, свобода Саакашвили и тому подобные.
Такая непоследовательность свидетельствует о том, что в отличие от Революции Достоинства в среде "михолюбов" наблюдается абсолютное отсутствие реальной идеологии. А для организаторов акций подлинное исполнение получилось менее важно, чем их выдвижения.
Фальшивка №2: Массовость акций
Вот что хорошо умеют делать сторонники Саакашвили - так это делать красивую картинку. Яркий пример: фотографии с воскресной акции, когда по соцсетям разошлись фотографии с якобы бешенным количеством народа. Впрочем, когда все это действо сняли сверху, оказалось, что людей на площади не так уж и много. Все дело - в ракурсе...
Совершенно очевидно, что к тому количеству людей, которые выходили на Майдан даже на выходные акции во время Революции Достоинства (не говоря уже о 1 декабря 2013 года после избиения студентов) вчерашняя акция в поддержку Саакашвили явно не дотягивает.
Профессиональные фотографии спасали экс-губернатора Одесской области и раньше, когда он в течение сентября-октября "поднимал" протестные настроения в регионах. Тогда на его митинги приходили две-три сотни людей, но благодаря правильно поданной картинке казалось, якобы послушать пламенного оратора вышли десятки тысяч людей.
Фальшивка №3: Драки и брусчатка
Какой Майдан - без толкотни с полицией. Впрочем, стоит говорить откровенно: настоящих драк "миховцев" с правоохранительными органами за последние два месяца фактически не было. Лишь во время неудачного задержания Саакашвили на Трехсвятительской митингующие начали срывать брусчатку - но до реального кровопролития так и не дошло. То ли брусчатка была слишком тяжелая, то ли активисты устраивали готовность к противостоянию с силовиками исключительно на камеры...
Серьезные замечания вызывает и общее поведение митингующих. Все давно уже привыкли к тому, что главные "освободители" Егор Соболев и Семен Семенченко, как минимум, раз в неделю устраивают истерию в соцсетях в связи со штурмами палаточного городка под ВР, которые якобы готовятся полицией. Впрочем, этот фокус не срабатывает. Пожалуй, хотя бы потому, что Нацполиция ни разу толком не пыталась решить вопрос "михомайдана". А если бы захотели, то очень сомнительно, что киевляне, которые и так не особо-то поддерживают протестующих, что своими палатками парализовали центр столицы, решили бы защитить палаточный городок. На этом фоне в памяти всплывают события с 10 на 11 декабря 2013 года, когда "Беркут" пытался штурмовать Евромайдан. Тогда несмотря на снег и холод жители столицы массово ехали защищать баррикады, серьезно рискуя быть избитыми спецназовцами.
Не слишком понятно и то, зачем активистам, которые позиционируют себя настоящими "майдановцами", заниматься вандализмом. Так, в минувшую пятницу манифестанты побили стекла в магазине Roschen в центре Киева. Зачем это делать - не слишком понятно. Стоит напомнить, что даже во время кровавых событий на улице Грушевского никто специально не занимался уничтожением имущества. Западные журналисты тогда удивленно отмечали необычайную культурность тогдашних активистов и уцелевшие здания там, где, казалось, происходил полнейшее ад. Нынешние акции лишь свидетельствуют о чрезмерной агрессивности "михофилов", которые ведут себя не по-европейски...
Фальшивка №4: Поддержка Запада
В команде Саакашвили неоднократно пытались показать якобы активную поддержку со стороны Запада. Мол, как у Майдана, так и у "Михомайдана" есть огромное количество сторонников в политикуме Европы и США. Это - очередная манипуляция. Так, в соцсетях разлетелось сообщение о появлении на акции под ВР депутата Европарламента от Великобритании Джейн Коллинз. Впрочем, пикантность данной истории заключается в том, что она - ярая противница евроатлантического выбора Украины, и была одной из 137 депутатов Европарламента, которые голосовали против ассоциации ЕС и Украины. Больше представителей стран из западных демократий рядом с Михо замечено не было. Где Джон Маккейн или, на крайний случай, Ребекка Хармс?
На самом деле, очень похоже на то, что Запад просто не хочет скандалов и "качелей". Собственно, этот тезис подтвердил и министр иностранных дел Павел Климкин. "Это (задержание Саакашвили - ред.) украинское дело: делайте свое дело, но делайте его в рамках правового поля. Все очень просто. А какой-то такой формальной реакции, необычной, вы не услышите, поскольку они (Европа - ред.) понимают, как это должно делаться", - сказал чиновник.
К этому всему стоит добавить отсутствие центра координации и, по большому счету, неспособность организаторов успокоить анархические настроения митингующих. В результате, сейчас власти не с кем договариваться. Попытка руководства полиции поговорить с организаторами митинга возле ВР убрать с проезжей части улицы Грушевского несколько палаток, привела к волне насилия и нежелания активистов идти хоть на какой-либо диалог.
Как тут не вспомнить, что ради сохранения Майдана (и несмотря на достаточно негативное отношение самих майдановцев) главные организаторы - Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок - регулярно ездили на Банковую, вели переговоры с Януковичем. И хотя результатов от этих переговоров было маловато, но, не исключено, что именно они неоднократно останавливали тогдашнюю власть от радикализации событий.
Интересно и другое: в отличие от тогдашнего Майдана, когда все центральные фигуры рассматривались фаворитами на предстоящих президентских выборах (пусть, потом почти все они, в результате, не принимали в них участие), на "михомайдане" нет ни одной реальной фигуры, которая может получить результат на президентских выборах. Саакашвили-апатрид по известным причинам такой фигурой быть не может. Другие же представители его команды - слишком мелкие персонажи, у которых нет ни узнаваемости, ни соответствующего таланта.
Фальшивка №5: Российский след
Как и четыре года назад, сейчас в информационном поле наблюдается немало соображений относительно вероятного влияния Москвы на события в Киеве. Стоит говорить откровенно: во время Революции Достоинства российский след прослеживался в действиях власти (и документально подтвердился после бегства Януковича на Россию). Сейчас "уши Кремля" торчат из лагеря Саакашвили. Чего только стоят деньги Курченко, "младоолигарха", который в свое время сбежал в Москву и теперь фактически выступает таким себе "карманом" Кремля в Украине. Вопросы возникают и у других активных участников акций протеста - Соболева-Зимина и Семенченко-Гришина. А поддержка Саакашвили со стороны пророссийского пула СМИ окончательно разбивает любую попытку поставить знак равно между "михомайданом" с настоящим Майданом.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Опасная имитация: Почему фанам Саакашвили не стоит мимикрировать под Майдан
ТОП-НОВОСТИ
|Инфляция в 2017 существенно превысит прогноз 12,2%, - НБУ
Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую в "инфляционном отчете" за октябрь 2017 года и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее.
|Зачем Курченко поддержал Саакашвили, которого не знает
|Пасхавер: В Украине пока нет оппозиции, есть лишь контрреволюционные провокаторы
|На Чикагской бирже опционов стартовали торги биткоин-фьючерсами
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Подарок от депутатов. Почему посылки могут застрять на границе
|Выравнивание позиций. Сколько населенных пунктов ВСУ освободили в последние дни
|Петренко: Рассчитываю, что 2018 год будет годом очень хороших новостей для Украины по поводу продвижения дел с РФ в ЕСПЧ
|Сеть bitcoin испытывает новый кризис
|Электоральные войны: Зачем Тимошенко заговорила про безвиз
|Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав нацменьшинств в статье о языке обучения
Это интересно
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения
|Запрет на ICO в Китае привел к распространению мошеннических альткоинов
|Peugeot PHEV: необычный скутер с гибридной силовой установкой
|Топ-менеджер Volkswagen приговорен в США к 7 годам за дизельгейт
|BMW выпустит 800-сильный электрокар с запасом хода 700 километров
|Эпидемия криптокотиков как стресс-тест Эфириума
|YouTube обучает машины искать экстремистские видео