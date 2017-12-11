Зачем Курченко поддержал Саакашвили, которого не знает

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Полку адвокатов Михеила Саакашвили прибыло. Человека без паспорта поддержал беглый олигарх Сергей Курченко, тот самый, у которого экс-президент Грузии, по мнению следствия, якобы брал деньги на свои акции.

В день, когда суд определял меру пресечения для Саакашвили, ряд украинских СМИ растиражировали достаточно эмоциональное заявление Сергея Курченко. Причем раскрутку заявления начала входящая в принадлежащий Курченко UMH "КП в Украине", а подхватили другие пророссийские СМИ.

В своем заявлении Сергей Витальевич назвал обвинения генпрокурора Юрия Луценко в финансировании протестных акций Саакашвили "безответственными", а про Саакашвили заявил, что, дескать, не знает того и знать не желает.

Всю остальную часть своего заявления Курченко посвятил исключительно президенту Петру Порошенко и Юрию Луценко, совершенно не стесняясь в выражениях. Президента Сергей Витальевич обозвал "коррупционным жиробасом", "обманщиком" и "трусом", поскольку глава государства " науськивает везде своего цепного цуцыка Луценко".

"Похоже, что Юрий Луценко сделал заявление, находясь в пьяном угаре после очередной попойки со своим кумом-собутыльником Порошенко. Эта алкогольная парочка настолько достала всю нашу страну, весь народ и меня лично, что я подаю иск о защите чести и достоинства за распространение клеветы к Юрию Луценко", - продолжил скрывающийся в Москве Курченко все в том же невыдержанном стиле.

Если же абстрагироваться от оскорблений и хамства в исполнении Курченко, то содержание его заявления вызывает некоторое недоумение. Саакашвили, как известно, для путинской России однозначный враг, которого Путин якобы обещал "подвесить за яйца". Таким же однозначным врагом сегодня считается и Порошенко. И, исходя из этого, Курченко, как человек принятый и обласканный Кремлем, должен был бы пройтись по персоне Михеила Николозовича столь же неистово, как и по Порошенко. Однако беглый олигарх ограничился, пусть и несколько пренебрежительным, но почти нейтральным "знать не знаю". Таким образом, из заявления Курченко вполне четко следует, что "плохие парни" в этом противостоянии - это Порошенко и Луценко, а Саакашвили просто их невинная жертва. И получается удивительная вещь: Курченко (читай Москва) явно на стороне Саакашвили (своего заклятого врага).

Впрочем, то, что Кремль сегодня первый выгодополучатель от разжигания "Михомайдана" и прямо заинтересован оказывать поддержку Саакашвили, более чем очевидно и без всяких заявлений Курченко. Тем не менее такая вот почти откровенная поддержка выглядит несколько топорно и вполне может иметь противоположный эффект. По сути, Курченко лишь добавил доказательств стороне обвинения.

Правда, серди сторонников Саакашвили, похоже, не слишком много людей, склонных руководствоваться рациональными доводами. Яркие эмоции производят на них куда большее впечатление. А потому эпитет вроде "коррупционного жиробаса" в адрес ненавистного президента Порошенко будет радостно воспринят ими даже из уст еще более ненавистного в недавнем прошлом олигарха Курченко.