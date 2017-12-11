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Пасхавер: В Украине пока нет оппозиции, есть лишь контрреволюционные провокаторы
13:34 11.12.2017 |
Известный экономист Александр Пасхавер рассказал, почему убежден, что идея быстрого скачка к благополучию - обман.
"ДС" В Украине уже были Революция на граните, Оранжевая революции и Майдан. Но если французские революционеры и особенно большевики имели представление, что им делать, то у нас, как мне кажется, все очень размыто и зыбко. Что, на ваш взгляд, должна сделать Украина для модернизации?
А.П. Стараюсь никогда не утверждать, что мы, то есть Украина, что-то "должны" - уничтожить коррупцию, быстро реформироваться, обеспечить высокие темпы роста. Кому предназначены эти указания? Власти, но она часть общего социального процесса, и ее назначение, поведение и судьба через мощные обратные связи подчинены общим закономерностям и объективным ограничениям. Такие категорические приказы будущему - просто обман. По той же причине небольшой эффект имеет критика бесконечных нелепостей в нашей экономике, государственном управлении, социальной жизни. Эти "нелепости" есть точки генерации и сбора ренты, коррупционной и прочей криминальной. Причем они естественно становятся такими, даже если установлены не для этой цели, а просто по некомпетентности чиновника. У каждой такой точки концентрируются собиратели ренты и защищают ее существование. В этих условиях, мне кажется, полезным для граждан знать как можно больше об исторических тенденциях, интересах противоборствующих сил и исторически обусловленных ограничениях. Такое знание сделает их надежды более адекватными во всех смыслах: времени, ожидаемых результатов, провинностей власти, справедливости. В любом случае желания большинства граждан - хороший ориентир в выборе целей.
Как гражданин Украины я имею право на свой выбор желаемого будущего. Возможно, он несколько более обоснован, чем у среднего гражданина, прежде всего в отношении трудностей для всей страны и каждого человека.
Так или иначе, я присоединяюсь к большинству, которое желает становления Украины как цивилизованной европейской страны, ее ухода из евразийско-европейского цивилизационного пограничья. Это очень трудный и рискованный процесс.
Невозможно утверждать, что успех гарантирован. Такие процессы идут десятилетиями, а то и столетиями. Но, как мне кажется, у цивилизационного перехода нет разумной альтернативы.
"ДС" Почему?
А.П. Есть две формальные альтернативы, но они, на мой взгляд, разрушительны для страны и народа.
"ДС" Какие?
А.П. Первая: сохранение себя в рамках "русского мира". Четырехсотлетний опыт недвусмысленен: социальные и демографические катастрофы, духовное угнетение, навязывание чуждых ценностей, опрощение и в итоге ослабление идентичности.
Вторая: быть "нейтральным" государством. Это игра сильных со слабым. Договор за его счет. Вынужденная политика многовекторности, такой как многообещающие заверения на обе стороны Леонида Кучмы в 90-х, нынешние прозападные сигналы "мышки" Александра Лукашенко в лапах у российской "кошки". Такие страны не уважают, у них суженное неустойчивое поле развития, неопределенная судьба.
"ДС" В чем базовое отличие европейской цивилизации?
А.П. Разница прежде всего в ценностях, они определяют человеческое поведение, характер социального процесса, отношения людей между собой и с государством, тип государства.
Европейская цивилизация выработала уникальное социальное устройство - открытый порядок. У всех на слуху характеристики этого устройства: свобода, верховенство права, неотъемлемость прав личности...
Европейцы выстраивали этот порядок в тысяче кровавых конфликтов. Никто им его не навязывал, он родился здесь как следствие уникальных исторических обстоятельств.
Мне представляется, что в основе этого процесса было взаимодействие трех великих культур древности: греческой, римской и германской. Но никто не может утверждать, что это судьба всего человечества. Однако пока открытый порядок показал себя наиболее эффективным и гуманным. И Украине в этом повезло. Именно европейская цивилизация достаточно долго культивировалась в различных регионах Украины.
Она устойчиво участвовала в формировании украинской ментальности и культуры. Так что у нас и выбора особого нет, кроме тех двух опасных и потому ложных альтернатив, о которых я говорил. А собирать, как многие предлагают, лучшее отовсюду не получается. Возникает разрушающий внутренний конфликт. Как при переливании крови разных групп.
Европейская цивилизация на подъеме потребовала и сформировала тип человека нового времени. Для них свобода личности была жизненной необходимостью, нравственным императивом. Свобода была внутренне ограничена свободой других граждан и ответственностью перед обществом. Новые европейцы исповедовали ценности развития. Они были инициативны, активны, даже агрессивны. Индивидуализм совершенно не мешал им доверять друг другу и государственным институтам, а на этой основе объединяться для общих целей. И эти люди обновили весь мир.
Такие люди, носители европейских ценностей, есть в Украине. Их вывел на авансцену нашей истории Майдан - его бойцы и волонтеры. Их мало, но они поведут за собой большинство, что вполне типично для революции. Их появление и есть главная победа Майдана. А изгнание Януковича - техническая деталь.
"ДС" Какие ценности в Украине доминируют?
А.П. Ценности, определяющие поведение большинства наших граждан, можно назвать стратегией выживания. Украина была частью других государств, которые относились к ней не лучшим образом, по большому счету это была колония. Вот народ и выработал стратегию выживания, которая спасала его и в кровавом ХХ веке, и в последующие 25 лет после провозглашения независимости.
Стратегия выживания не просто не похожа на европейскую стратегию развития, а противоположна ей.
И она практикуется не всеми, но большинством наших граждан. Очень упрощенно стратегию выживания можно описать четырьмя признаками. Первый: никому не верь, кроме своих, а больше всего не верь государству как институту. Кто бы ни был у власти. Второй: скрой все, что у тебя есть хорошего.
Вот не надо хвастаться, скрой, а то отберут!
Третий: не можешь скрыть, так получилось, обмани. Четвертый универсален: подкупи. При таком различии ценностей и жизненных стратегий трудно поверить в быструю европеизацию Украины. Говорят, быстро, как Польша, но Польша вернулась домой, а нам предстоит путь длиной в поколения.
Существует тесная зависимость между ценностями большинства и работоспособностью реформируемых институтов.
Поэтому нам предстоит не просто длинный путь, но и изменения в уже проделанных реформах по мере усвоения большинством новых ценностей и жизненных стратегий. Нам предстоит сформировать новый политический класс и его зрелых лидеров, спектр революционных идеологий - образов будущего. Так что революция только начинается.
"ДС" Вот эта социальная группа с европейскими ценностями, она может запустить реформы и экономический рост больше 2-3%, ведь считается, что такой рост для нас это очень мало?
А.П. У вас три вопроса. Во-первых, крупные реформы и многочисленные мелкие, но важные изменения массово запущены, однако их имплементация - это, естественно, длинный процесс, к тому же тормозящийся практически не ослабленным сопротивлением заинтересованных лиц. Во-вторых, солидный и устойчивый экономический рост, как и рост доходов населения, проявится при системном взаимодействии новых институтов, что отразится, в частности, в создании дружественного инвестиционного климата. Этого пока нет.
В-третьих, эта группа не взяла власть. Поскольку как революционный класс она была слаба, у нее не было идеологии, вождей, политических структур, то в процессе революции они передали власть представителям старого политикума, но наиболее дальновидным и либеральным.
Однако это все же представители старого политикума со всеми навыками и связями. Они и действуют в соответствии со своим опытом. Это тормозит революционный процесс, но, с другой стороны, хорошо зная противника, власть решает задачи развития пусть не столь решительно, зато экономно, то есть с меньшим риском и разрушающей конфликтностью.
Политика власти по сравнению с домайданной изменилась принципиально. Ее задачи тесно связаны со стратегическими задачами общества. Дело не только в ее внутренних убеждениях, а в острой чувствительности к сигналам общества. Достаточно сравнить с политикой Януковича, который был поразительно глух к социальным сигналам. Но независимо от взглядов власти, ее политика корректируется обстоятельствами, которые я бы назвал "режимом бутерброда".
"ДС" Как это понять?
А.П. Власть не свободна в своих действиях. Снизу она под контролем и настойчивым участием активного революционного слоя. С другой стороны, очевидно, в том же направлении действует активное и настойчивое давление наших международных союзников и доноров. И внутри старый политикум. Разве это не напоминает бутерброд?
"ДС" Вы говорили об исторически обусловленных ограничениях для реформирования. Каковы они?
А.П. Первое - это стратегия выживания у большинства населения страны. Это первое и главное препятствие, которое будет преодолеваться очень долго, поколениями. Это значит, что все то, что у нас происходит, проходит не так быстро, системно и решительно, как это могло бы быть, как это было в странах Восточной Европы, у которых не было такого острого конфликта между ценностями и новыми институтами. По мере увеличения доли граждан с европейскими социальными ценностями возникнет спрос на более совершенные институты. Реформы придется обновлять. В этом нет ничего экзотического. Это означает, что наш путь европеизации объективно будет долгим.
Второе.
В 1991-м мы начали строить свой доморощенный капитализм при полном отсутствии слоя людей, которые были заинтересованы в построении современного капитализма, не было своей "революционной буржуазии".
За дело взялись постсоветская бюрократия, стремившаяся использовать свой шанс и любым путем разбогатеть, плюс слетевшиеся на жирную добычу авантюристы. Эти люди не умели и не хотели формировать эффективное общество. Каждый стремился застолбить покрупнее монополию, чтобы получать с нее коррупционную или иную криминальную ренту. Таких рентополучателей в стране не 10 и не 100, а сотни тысяч. Размеры на все вкусы. Один скрывает от налогов продукцию целых отраслей, другой торгует бесплатными лекарствами из своей больнички. И не было в обществе, занятом выживанием, сил, противостоящих этому процессу. Профессионалы-чиновники были заменены на "своих", большая часть народного хозяйства превращена в рентодобывающие монополии, все нормы, и формальные и неформальные, были искажены в пользу коррупции. Выросла социальная ткань, в которую мы все вплетены, по нашей ли воле или против нее, потому что иначе не можем реализовать свои права. Эта социальная ткань адаптивна и устойчива. Это и есть наш олигархический капитализм, где олигархи разного размера сильны и объединены единым интересом сохранить все как есть.
"ДС" Эту модель можно изменить?
А.П. В этом и состоит основная и наиболее конфликтная задача революции. От олигархата к справедливой конкуренции в политике и хозяйствовании. Она будет решаться по мере вытеснения в наших душах стратегии выживания европейскими ценностями развития, в меру политического созревания революционного класса, при формировании цельной системы новых институтов.
Думаю, всем ясно, что надо быть готовыми к долгим переменам. Идея быстрого последнего скачка - обман.
Также как идея поиска хорошей власти, которая все устроит сама и быстро. Без нас не устроит. И быстро не будет. Более того, чем ближе к решению основной задачи, тем сопротивление сильнее и изощренней. Что мы постоянно и наблюдаем. Но нет худа без добра. Значит, революционный процесс идет и задача продвигается к решению.
"ДС" А риски?
А.П. Главный риск - в нарушении преемственности процесса проевропейского развития Украины. В наших революционных бурях каждый ответственный гражданин обязан ясно различать оппозицию от провокации. Оппозиция - политический проект, представленный уважаемыми за свою прошлую деятельность политиками, содержащий программу проевропейского развития Украины. В ней аргументированно объясняется как, придя к власти, они продолжат политику проевропейских реформ, но будут делать это лучше, быстрее, честнее. Оппозиция - это реалистичная и позитивная политика. По мне, такого проекта пока нет. Напротив, всякий проект, ведущий к торможению и извращению европейской модернизации Украины, является контрреволюционной провокацией. Такие проекты, как правило, опираются на стрессовые эмоции и не имеют позитивного содержания. "Долой эту власть" или "всех пересадим", "а там посмотрим".
"ДС" Нам образование может помочь в процессе модернизации?
А.П. Я когда-то был поражен, что в маленьком Сингапуре есть два университета, которые входят в 100 лучших университет мира. Нам до этого расти неизвестно сколько. Но дело не в университетах. Ответ на ваш вопрос лежит в массовости образования, прививающего европейские социальные ценности. Должна быть массовая образовательная культура для взрослых и для пожилых людей. Но начинать все нужно с детских садиков и школ, школа даже важнее университета! Образование, но не в формальном его понимании, а в общей культуре, образовании всего народа, - это то, что помогло бы нам. Сейчас этого нет, есть реформа образования, но там нет массивного информационного влияния за европеизацию. Такое влияние требует денег, усилий и любви.
Александр Пасхавер
Родился в Киеве в 1945 г. Экономист, окончил Киевский институт народного хозяйства и аспирантуру Института экономики АН СССР (Москва). Кандидат экономических наук, член-корреспондент Академии технологических наук Украины. Заслуженный экономист Украины.
1971-1992 гг. - ведущий научный сотрудник Института экономики НАН Украины. Занимался исследованиями вопросов экономической эффективности, приватизации и демонополизации.
1992-1994 гг. - главный эксперт Центра рыночных реформ, консультант Putnam, Hayes and Bartlett, Фонда "Киев-реформа". Активно участвовал во внедрении рыночных реформ в экономику Украины.
В 1995 г. выступил одним из инициаторов создания общественной экспертной организации "Центр экономического развития". Является президентом центра и председателем редакционного совета информационно-аналитического бюллетеня "Мониторинг экономики Украины".
В разное время был советником президента Украины, премьер-министра, вице-премьер-министра, министра экономики, председателя Фонда государственного имущества Украины.
17 марта 2015 г. президент Петр Порошенко назначил Александра Пасхавера своим советником (вне штата).
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