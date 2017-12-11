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АНАЛИТИКА

Пасхавер: В Украине пока нет оппозиции, есть лишь контрреволюционные провокаторы

13:34 11.12.2017 |

Политика

 Александр КУРИЛЕНКО / Деловая столица

Известный экономист Александр Пасхавер рассказал, почему убежден, что идея быстрого скачка к благополучию - обман.

"ДС" В Украине уже были Революция на граните, Оранжевая революции и Майдан. Но если французские революционеры и особенно большевики имели представление, что им делать, то у нас, как мне кажется, все очень размыто и зыбко. Что, на ваш взгляд, должна сделать Украина для модернизации?

А.П. Стараюсь никогда не утверждать, что мы, то есть Украина, что-то "должны" - уничтожить коррупцию, быстро реформироваться, обеспечить высокие темпы роста. Кому предназначены эти указания? Власти, но она часть общего социального процесса, и ее назначение, поведение и судьба через мощные обратные связи подчинены общим закономерностям и объективным ограничениям. Такие категорические приказы будущему - просто обман. По той же причине небольшой эффект имеет критика бесконечных нелепостей в нашей экономике, государственном управлении, социальной жизни. Эти "нелепости" есть точки генерации и сбора ренты, коррупционной и прочей криминальной. Причем они естественно становятся такими, даже если установлены не для этой цели, а просто по некомпетентности чиновника. У каждой такой точки концентрируются собиратели ренты и защищают ее существование. В этих условиях, мне кажется, полезным для граждан знать как можно больше об исторических тенденциях, интересах противоборствующих сил и исторически обусловленных ограничениях. Такое знание сделает их надежды более адекватными во всех смыслах: времени, ожидаемых результатов, провинностей власти, справедливости. В любом случае желания большинства граждан - хороший ориентир в выборе целей.

Как гражданин Украины я имею право на свой выбор желаемого будущего. Возможно, он несколько более обоснован, чем у среднего гражданина, прежде всего в отношении трудностей для всей страны и каждого человека.

Так или иначе, я присоединяюсь к большинству, которое желает становления Украины как цивилизованной европейской страны, ее ухода из евразийско-европейского цивилизационного пограничья. Это очень трудный и рискованный процесс.

Невозможно утверждать, что успех гарантирован. Такие процессы идут десятилетиями, а то и столетиями. Но, как мне кажется, у цивилизационного перехода нет разумной альтернативы.

"ДС" Почему?

А.П. Есть две формальные альтернативы, но они, на мой взгляд, разрушительны для страны и народа.

"ДС" Какие?

А.П. Первая: сохранение себя в рамках "русского мира". Четырехсотлетний опыт недвусмысленен: социальные и демографические катастрофы, духовное угнетение, навязывание чуждых ценностей, опрощение и в итоге ослабление идентичности.

Вторая: быть "нейтральным" государством. Это игра сильных со слабым. Договор за его счет. Вынужденная политика многовекторности, такой как многообещающие заверения на обе стороны Леонида Кучмы в 90-х, нынешние прозападные сигналы "мышки" Александра Лукашенко в лапах у российской "кошки". Такие страны не уважают, у них суженное неустойчивое поле развития, неопределенная судьба.

"ДС" В чем базовое отличие европейской цивилизации?

А.П. Разница прежде всего в ценностях, они определяют человеческое поведение, характер социального процесса, отношения людей между собой и с государством, тип государства.

Европейская цивилизация выработала уникальное социальное устройство - открытый порядок. У всех на слуху характеристики этого устройства: свобода, верховенство права, неотъемлемость прав личности...

Европейцы выстраивали этот порядок в тысяче кровавых конфликтов. Никто им его не навязывал, он родился здесь как следствие уникальных исторических обстоятельств.

Мне представляется, что в основе этого процесса было взаимодействие трех великих культур древности: греческой, римской и германской. Но никто не может утверждать, что это судьба всего человечества. Однако пока открытый порядок показал себя наиболее эффективным и гуманным. И Украине в этом повезло. Именно европейская цивилизация достаточно долго культивировалась в различных регионах Украины.

Она устойчиво участвовала в формировании украинской ментальности и культуры. Так что у нас и выбора особого нет, кроме тех двух опасных и потому ложных альтернатив, о которых я говорил. А собирать, как многие предлагают, лучшее отовсюду не получается. Возникает разрушающий внутренний конфликт. Как при переливании крови разных групп.

Европейская цивилизация на подъеме потребовала и сформировала тип человека нового времени. Для них свобода личности была жизненной необходимостью, нравственным императивом. Свобода была внутренне ограничена свободой других граждан и ответственностью перед обществом. Новые европейцы исповедовали ценности развития. Они были инициативны, активны, даже агрессивны. Индивидуализм совершенно не мешал им доверять друг другу и государственным институтам, а на этой основе объединяться для общих целей. И эти люди обновили весь мир.

Такие люди, носители европейских ценностей, есть в Украине. Их вывел на авансцену нашей истории Майдан - его бойцы и волонтеры. Их мало, но они поведут за собой большинство, что вполне типично для революции. Их появление и есть главная победа Майдана. А изгнание Януковича - техническая деталь.

"ДС" Какие ценности в Украине доминируют?

А.П. Ценности, определяющие поведение большинства наших граждан, можно назвать стратегией выживания. Украина была частью других государств, которые относились к ней не лучшим образом, по большому счету это была колония. Вот народ и выработал стратегию выживания, которая спасала его и в кровавом ХХ веке, и в последующие 25 лет после провозглашения независимости.

Стратегия выживания не просто не похожа на европейскую стратегию развития, а противоположна ей.

И она практикуется не всеми, но большинством наших граждан. Очень упрощенно стратегию выживания можно описать четырьмя признаками. Первый: никому не верь, кроме своих, а больше всего не верь государству как институту. Кто бы ни был у власти. Второй: скрой все, что у тебя есть хорошего.

Вот не надо хвастаться, скрой, а то отберут!

Третий: не можешь скрыть, так получилось, обмани. Четвертый универсален: подкупи. При таком различии ценностей и жизненных стратегий трудно поверить в быструю европеизацию Украины. Говорят, быстро, как Польша, но Польша вернулась домой, а нам предстоит путь длиной в поколения.

Существует тесная зависимость между ценностями большинства и работоспособностью реформируемых институтов.

Поэтому нам предстоит не просто длинный путь, но и изменения в уже проделанных реформах по мере усвоения большинством новых ценностей и жизненных стратегий. Нам предстоит сформировать новый политический класс и его зрелых лидеров, спектр революционных идеологий - образов будущего. Так что революция только начинается.

"ДС" Вот эта социальная группа с европейскими ценностями, она может запустить реформы и экономический рост больше 2-3%, ведь считается, что такой рост для нас это очень мало?

А.П. У вас три вопроса. Во-первых, крупные реформы и многочисленные мелкие, но важные изменения массово запущены, однако их имплементация - это, естественно, длинный процесс, к тому же тормозящийся практически не ослабленным сопротивлением заинтересованных лиц. Во-вторых, солидный и устойчивый экономический рост, как и рост доходов населения, проявится при системном взаимодействии новых институтов, что отразится, в частности, в создании дружественного инвестиционного климата. Этого пока нет.

В-третьих, эта группа не взяла власть. Поскольку как революционный класс она была слаба, у нее не было идеологии, вождей, политических структур, то в процессе революции они передали власть представителям старого политикума, но наиболее дальновидным и либеральным.

 

Однако это все же представители старого политикума со всеми навыками и связями. Они и действуют в соответствии со своим опытом. Это тормозит революционный процесс, но, с другой стороны, хорошо зная противника, власть решает задачи развития пусть не столь решительно, зато экономно, то есть с меньшим риском и разрушающей конфликтностью.

Политика власти по сравнению с домайданной изменилась принципиально. Ее задачи тесно связаны со стратегическими задачами общества. Дело не только в ее внутренних убеждениях, а в острой чувствительности к сигналам общества. Достаточно сравнить с политикой Януковича, который был поразительно глух к социальным сигналам. Но независимо от взглядов власти, ее политика корректируется обстоятельствами, которые я бы назвал "режимом бутерброда".

"ДС" Как это понять?

А.П. Власть не свободна в своих действиях. Снизу она под контролем и настойчивым участием активного революционного слоя. С другой стороны, очевидно, в том же направлении действует активное и настойчивое давление наших международных союзников и доноров. И внутри старый политикум. Разве это не напоминает бутерброд?

"ДС" Вы говорили об исторически обусловленных ограничениях для реформирования. Каковы они?

А.П. Первое - это стратегия выживания у большинства населения страны. Это первое и главное препятствие, которое будет преодолеваться очень долго, поколениями. Это значит, что все то, что у нас происходит, проходит не так быстро, системно и решительно, как это могло бы быть, как это было в странах Восточной Европы, у которых не было такого острого конфликта между ценностями и новыми институтами. По мере увеличения доли граждан с европейскими социальными ценностями возникнет спрос на более совершенные институты. Реформы придется обновлять. В этом нет ничего экзотического. Это означает, что наш путь европеизации объективно будет долгим.
Второе.

В 1991-м мы начали строить свой доморощенный капитализм при полном отсутствии слоя людей, которые были заинтересованы в построении современного капитализма, не было своей "революционной буржуазии".

За дело взялись постсоветская бюрократия, стремившаяся использовать свой шанс и любым путем разбогатеть, плюс слетевшиеся на жирную добычу авантюристы. Эти люди не умели и не хотели формировать эффективное общество. Каждый стремился застолбить покрупнее монополию, чтобы получать с нее коррупционную или иную криминальную ренту. Таких рентополучателей в стране не 10 и не 100, а сотни тысяч. Размеры на все вкусы. Один скрывает от налогов продукцию целых отраслей, другой торгует бесплатными лекарствами из своей больнички. И не было в обществе, занятом выживанием, сил, противостоящих этому процессу. Профессионалы-чиновники были заменены на "своих", большая часть народного хозяйства превращена в рентодобывающие монополии, все нормы, и формальные и неформальные, были искажены в пользу коррупции. Выросла социальная ткань, в которую мы все вплетены, по нашей ли воле или против нее, потому что иначе не можем реализовать свои права. Эта социальная ткань адаптивна и устойчива. Это и есть наш олигархический капитализм, где олигархи разного размера сильны и объединены единым интересом сохранить все как есть.

"ДС" Эту модель можно изменить?

А.П. В этом и состоит основная и наиболее конфликтная задача революции. От олигархата к справедливой конкуренции в политике и хозяйствовании. Она будет решаться по мере вытеснения в наших душах стратегии выживания европейскими ценностями развития, в меру политического созревания революционного класса, при формировании цельной системы новых институтов.

Думаю, всем ясно, что надо быть готовыми к долгим переменам. Идея быстрого последнего скачка - обман.

Также как идея поиска хорошей власти, которая все устроит сама и быстро. Без нас не устроит. И быстро не будет. Более того, чем ближе к решению основной задачи, тем сопротивление сильнее и изощренней. Что мы постоянно и наблюдаем. Но нет худа без добра. Значит, революционный процесс идет и задача продвигается к решению.

"ДС" А риски?

А.П. Главный риск - в нарушении преемственности процесса проевропейского развития Украины. В наших революционных бурях каждый ответственный гражданин обязан ясно различать оппозицию от провокации. Оппозиция - политический проект, представленный уважаемыми за свою прошлую деятельность политиками, содержащий программу проевропейского развития Украины. В ней аргументированно объясняется как, придя к власти, они продолжат политику проевропейских реформ, но будут делать это лучше, быстрее, честнее. Оппозиция - это реалистичная и позитивная политика. По мне, такого проекта пока нет. Напротив, всякий проект, ведущий к торможению и извращению европейской модернизации Украины, является контрреволюционной провокацией. Такие проекты, как правило, опираются на стрессовые эмоции и не имеют позитивного содержания. "Долой эту власть" или "всех пересадим", "а там посмотрим".

"ДС" Нам образование может помочь в процессе модернизации?

А.П. Я когда-то был поражен, что в маленьком Сингапуре есть два университета, которые входят в 100 лучших университет мира. Нам до этого расти неизвестно сколько. Но дело не в университетах. Ответ на ваш вопрос лежит в массовости образования, прививающего европейские социальные ценности. Должна быть массовая образовательная культура для взрослых и для пожилых людей. Но начинать все нужно с детских садиков и школ, школа даже важнее университета! Образование, но не в формальном его понимании, а в общей культуре, образовании всего народа, - это то, что помогло бы нам. Сейчас этого нет, есть реформа образования, но там нет массивного информационного влияния за европеизацию. Такое влияние требует денег, усилий и любви.

Александр Пасхавер

Родился в Киеве в 1945 г. Экономист, окончил Киевский институт народного хозяйства и аспирантуру Института экономики АН СССР (Москва). Кандидат экономических наук, член-корреспондент Академии технологических наук Украины. Заслуженный экономист Украины.

1971-1992 гг. - ведущий научный сотрудник Института экономики НАН Украины. Занимался исследованиями вопросов экономической эффективности, приватизации и демонополизации.

1992-1994 гг. - главный эксперт Центра рыночных реформ, консультант Putnam, Hayes and Bartlett, Фонда "Киев-реформа". Активно участвовал во внедрении рыночных реформ в экономику Украины.

В 1995 г. выступил одним из инициаторов создания общественной экспертной организации "Центр экономического развития". Является президентом центра и председателем редакционного совета информационно-аналитического бюллетеня "Мониторинг экономики Украины".

В разное время был советником президента Украины, премьер-министра, вице-премьер-министра, министра экономики, председателя Фонда государственного имущества Украины.

17 марта 2015 г. президент Петр Порошенко назначил Александра Пасхавера своим советником (вне штата).
 

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07.12 Суд ре­шил до­про­сить По­ро­шен­ко, Тур­чи­но­ва, Ава­ко­ва, Па­ру­бия и Яце­ню­ка по де­лу Яну­ко­ви­ча

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16:25 Toyota пред­ста­ви­ла кон­цеп­ту­аль­ный крос­со­вер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)

15:26 Volkswagen за­ду­мал за­ме­нить лич­ные ав­то­мо­би­ли элек­три­че­ски­ми ми­ни­вэна­ми

11:36 Но­вая угро­за для Эфи­ри­у­ма: на сме­ну Крип­то­ко­ти­кам идет Decentraland

10:54 LG раз­ра­ба­ты­ва­ет ска­нер ра­дуж­ной обо­лоч­ки гла­за для смарт­фо­нов

08:00 Бес­пи­лот­ник Renault под­клю­чит пас­са­жи­ров к вир­ту­аль­ной ре­аль­но­сти

08.12 BlackBerry и Qualcomm объ­еди­ни­лись в со­зда­нии ав­то­мо­би­лей но­во­го по­ко­ле­ния

08.12 За­прет на ICO в Ки­тае при­вел к рас­про­стра­не­нию мо­шен­ни­че­ских альт­ко­и­нов

08.12 Peugeot PHEV: не­обыч­ный ску­тер с ги­брид­ной си­ло­вой уста­нов­кой

07.12 Топ-ме­не­джер Volkswagen при­го­во­рен в США к 7 го­дам за ди­зель­гейт

06.12 BMW вы­пу­стит 800-силь­ный элек­тро­кар с за­па­сом хо­да 700 ки­ло­мет­ров

06.12 Эпи­де­мия крип­то­ко­ти­ков как стресс-тест Эфи­ри­у­ма

06.12 YouTube обу­ча­ет ма­ши­ны ис­кать экс­тре­мист­ские ви­део

06.12 Па­ра­мет­ры смарт­фо­нов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus бы­ли рас­кры­ты до анон­са

05.12 Lamborghini пред­ста­ви­ла са­мый быст­рый вне­до­рож­ник в ми­ре

04.12 Google уве­до­мит поль­зо­ва­те­лей о при­ло­же­ни­ях, со­би­ра­ю­щих дан­ные без их ве­до­ма

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04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

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