Судьба Михо: Что власть должна сделать с Саакашвили

Андрій Коваленко / Depo.ua

От решения Печерского суда зависит дальнейшая судьба акций протеста. И оппозиции более выгоден жесткий вариант.

Автопробег к дому генпрокурора Юрия Луценко в субботу, 9-го декабря, и протестное шествие оппозиции в воскресенье, 10-го, можно назвать наиболее масштабными акциями с осени, когда родился палаточный городок под Радой. Если ранее Семенченко, Саакашвили и компании удавалось собирать от 150 до тысячи человек, то вчера в центре столицы, по официальным данным полиции, было 2,5 тыс., а по информации оппозиционеров - от 10 до 15 тысяч.

"Народный импичмент", "отставка Луценко", "Свободу Саакашвили", защита НАБУ - требования и лозунги, которые в определенной степени затмили главное осеннее украшение акций, когда чуть ли не больше всего требовали создания антикоррупционного суда. И именно этим, в ближайшее время, оппозиция будет раскачивать ситуацию в стране. Бесспорно, важный вопрос: "Удастся ли удержать необходимое, хотя бы для картинки, количество людей в центре Киева и как долго?". В этом плане сегодня, пожалуй, самый важный день для них и для власти.

Михаил Саакашвили, который находился в розыске и подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15, ч.2 ст.28, ч.2 ст.256 УК Украины, был задержан в пятницу поздно вечером.

Соответственно, сегодня, до 22:30, как сообщает нардеп и соратник "Михо" Деревянко, ему должны избрать меру пресечения.

По информации одного из адвокатов Саакашвили, меру пресечения будут избирать в понедельник в Печерском суде. Впрочем, пока никакой подробной информации, когда это произойдет, нет. Жена Саакашвили, госпожа Рулофс, уже заявила, что Киев готовит экстрадицию мужа и в справедливость украинского суда она не верит. Оппозиция объявила мобилизацию и призвала всех приходить к зданию суда. Такая активность может быть опасна по нескольким причинам и, в общем, есть несколько вариантов развития событий.

Первый вариант - домашний арест и браслет

Наиболее ожидаемый вариант, информация о котором фигурирует в СМИ с первых часов задержания "Михо", - Саакашвили отпустят под домашний арест и наденут электронный браслет. И, в таком случае, дальнейшие действия Саакашвили и направление, в котором будет протекать ситуация, зависят исключительно от количества и настроения оппозиционеров, которые придут под суд. Если придет несколько тысяч агрессивно настроенных "михомайдановцев", то не исключено, что Саакашвили демонстративно сорвет электронный браслет, как когда-то сделал Мельник, и может под охраной своих сторонников из суда направиться в палатки под ВР. Или сделает это позже. В такое трудно было бы поверить, если бы ранее Саакашвили уже не удавалось прорвать украинско-польскую границу благодаря усилиям толпы, а также сбежать из автобуса, куда его посадили сотрудники Нацполици и СБУ во время задержания на Костельной. Тем более, что прямой ответственности за побег из-под домашнего ареста в Украине нет. В таком случае властям придется снова ловить Михо, иначе это будет восприниматься, как слабость. Исключить такой вариант можно сначала, существенно усилив охрану суда. Впрочем, возможное бегство Михо под Раду может сыграть и на стороне власти так же, как и сам домашний арест. Стоит напомнить, что в Тбилисском городском суде в ускоренном темпе рассматривают дело о якобы превышении служебных полномочий Саакашвили на посту президента Грузии. В частности, указ президента о досрочном помиловании четырех полицейских, осужденных за убийство сотрудника "Банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Вполне возможно, что именно решение о домашнем аресте, независимо от того, сбежит ли Саакашвили, поможет выиграть время для дальнейшей экстрадиции Михо или для сбора еще большего количества доказательств о связях экс-президента Грузии с Курченко и Москвой. Также можно предположить, что Саакашвили под Радой не так нужен оппозиции, как за решеткой. Об этом - дальше.

Второй вариант - личное обязательство

Пожалуй, наиболее компромиссный вариант для власти. Он, с одной стороны, позволит не нагнетать ситуацию, а с другой - оставит право применить более жесткую меру пресечения в будущем. Впрочем, Саакашвили и его сторонники сразу забросят в массы месседж о слабости власти. Поможет ли именно Михо на свободе расшатывать ситуацию и собирать на вече по воскресеньям тысячи людей? Кажется, что вряд ли. По крайней мере, раньше ему это не удавалось. Тысячи вышли именно тогда, когда Саакашвили посадили в тюрьму. Поэтому возникает впечатление, что именно оппозиции он больше нужен под стражей.

Возможен также залог. Но тогда, скорее всего, будет назначена значительная сумма.

Третий вариант - оставить под стражей

Наиболее жесткий из возможных вариантов. Власть им продемонстрирует силу. Семенченко и Ко после этого могут попытаться захватить суд. У нас уже такое было, когда Святошинский райсуд избирал меру пресечения Коханивскому. Все, опять же, зависит от количества протестующих под Печерским судом. В теоретической схватке с полицией кто-то может пострадать, и это даст повод к расшатыванию ситуации. Также, в худшем случае, оппозиционеры силой освободят Саакашвили, что станет дискредитацией как силовиков, так и власти в целом. Хотя, если вернуться к мысли, что Саакашвили больше нужен в заключении, то скорее сторонники "Михо" устроят потасовку с полицией с пострадавшими, чем действительно вырвут грузина из стен суда. В любом случае, такое развитие допустить нельзя, а еще лучше его исключить.

В любом случае, нынешняя ситуация с Саакашвили демонстрирует наличие проблемы. Власти нужно дать то, на чем настаивают оппозиционные еврооптимисты и западные партнеры, чтобы несколько успокоить ситуацию. Возможно, оживить создание Антикоррупционного суда, который, по ожиданиям, должен заработать в 2018-м году. Но от этого Саакашвили никуда не денется. Договориться с ним вряд ли получится. А депортация должна быть с соблюдением законодательства, чтобы это не привело к очередному негативу как внутри страны, так и на международном уровне.

Понятно, что с Михо нужно что-то делать, поскольку он и дальше будет расшатывать лодку. В любом случае, умные сегодняшние действия власти могут стать определяющим фактором по ходу развития ситуации. "Михо" надо отпустить и дать акциям вернуться до 150 человек. Так или иначе,одними выступлениями о "барыгах" людей под Радой даже Саакашвили долго не удержит.