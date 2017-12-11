Выравнивание позиций. Сколько населенных пунктов ВСУ освободили в последние дни

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На фоне внутреннеукраинских неурядиц с фронта приходят весьма неоднозначные новости.

С одной стороны, в "серой зоне" сразу на нескольких направлениях есть серьезное продвижение, которое подается официальными пресс-службами разных уровней как "выравнивание позиций группировки", с другой стороны - потери просто зашкаливают. Особенно по сравнению с предыдущими месяцами. Так, только за первые 9 дней декабря погибло 14 военнослужащих и бойцов "Добровольческой украинской армии", что превышает потери за ноябрь.

Противник кроме артиллерии и "Градов" активно применяет тактику снайперских засад, минирование прифронтовых территорий, заброску в тыл диверсионных групп - в общем полный набор средств "позиционной войны".

И такая активность с их стороны имеет под собой основания - по крайней мере, на четырех участках фронта нашим войскам удалось продвинуться, заняв часть "серой зоны". Причем если поначалу такие действия преподносились некоторыми СМИ и волонтерами как инициатива "снизу", то после визита Начальника Генерального Штаба Украины Виктора Муженко в освобожденное Гладосово, сомнения в организованности продвижения отпали сами собой.

Наши достаточно большие потери на Луганском направлении, кроме вполне ожидаемой на фоне "государственного" переворота активности на фронте, имеют и другие основания. Действуя несколькими группами одновременно, нашим военным удалось улучшить свои позиции в районе Сентяновки (бывший Фрунзе), фактически отрезав от снабжения вражеский опорный пункт на высоте 195,3 (его сдача дело нескольких дней-недель).

С Гладосово и Травневым, что возле Горловки, не так все однозначно, так как тут эти населенные пункты в низине и после освобождения стали фактически мишенями для расстрела артиллерией боевиков. Так, за последние дни тут в ходе минометного обстрела погибло двое бойцов. Однако, учитывая общую стратегическую ситуацию на северных окраинах Горловки, это скорее "задел на будущее", чем реальная тактическая победа.

Серьезным ударом для обороны боевиков стало продвижение в Верхнеторецком, до основной трассы снабжения Горловка - Донецк нашим военным остается 1400 м и вероятно боевые действия тут будут продолжаться в самое ближайшее время. Тем более, что десантники жаждут реванша за потери предыдущих недель.

Стабильно тяжело остается под Авдеевкой. Прибывшая по ротации знаменитая 25-я бригада несет тяжелые потери каждый день, вгрызаясь в "Промку" и не имея возможности дать полноценный ответ из артиллерии ввиду близости таких мегаполисов как Донецк и Макеевка. В тоже время боевики не стесняясь располагают свои огневые позиции в непосредственной близости от жилой застройки.

В официальных сводках почти нет информации о состоянии фронта на огромном участке от Еленовки до Волновахи. А тут в последние дни происходят весьма знаковые события. Дело в том, что боевые действия в этой малозаселенной степной зоне идут буквально за каждый населенный пункт, включая хутора и поселки. Поэтому сложно переоценить то, что нашим военным удалось взять под свой контроль поселок Викторовка в относительной близости от крупного пункта вражеской обороны - города Комсомольское (после деоккупации - Кальмиусское). После Викторовки на трассе идет Петровское, а дальше крупных опорных пунктов у противника нет. Падение Петровского (фактически оба населенных пункта сливаются в один) может привести к серьезным стратегическим провалам для оккупационного командования на южном направлении, хотя говорить об обрушении линии обороны можно будет только после введения больших танковых групп и то не обязательно ввиду наличия огромных минных полей, которые создавались хаотично начиная с лета 2014 г. Стоит сказать, что Петровское пытались брать еще в январе 2015 г., но тогда только случайность помешала нашим военным взять его под контроль.

Наши попытки расширить контроль под Докучаевском пока наталкиваются на серьезное сопротивление противника. В то же время попытки выбить наших бойцов с отвалов на западных окраинах города безуспешны, все по той же причине - они возвышаются над местностью, давая серьезные преимущества обороняющимся.

Под Мариуполем продолжается "война малых групп" опять-таки ввиду почти полного отсутствия крупных населенных пунктов и возможности организовать хотя бы взводный опорный пункт тут линия фронта обозначена "тонкой красной линией" наблюдательных постов и неглубоких окопов вдоль лесопосадок. Зато артиллерия обеих сторон имеет возможности для нанесения серьезных огневых ударов, что сдерживает от наступательных порывов крупными силами при поддержке бронетехники.

В целом можно говорить, что до 25 декабря и объявления нового перемирия на новогодние праздники стоит ожидать обострения по всей линии соприкосновения. И, увы, потери в этом случае неизбежны.