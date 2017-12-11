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На Чикагской бирже опционов стартовали торги биткоин-фьючерсами
09:42 11.12.2017 |
Биржевой оператор CBOE Global Markets Inc. в воскресенье начал торги фьючерсами на биткойн, что поддержало курс криптовалюты и привело к перебоям в работе сайта CBOE.
Фьючерс на биткойн с поставкой в январе на открытие торгов стоил $15 000, и в течение первых шести минут сессии его цена подскочила на 11%, до $16 660. Стоимость фьючерса опускалась и восстанавливалась, в какой-то момент она достигала $18 490, сообщает CNBC. На конец торгов фьючерс стоил $15 860.
За первые три часа торгов были заключены порядка 1 тыс. контрактов с фьючерсами на биткойн.
Биржа была вынуждена приостановить торги на две минуты из-за высокой волатильности торгов, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя CBOE. Биржа может приостанавливать торги, если колебания цен контрактов превышают 10%.
Сама криптовалюта подорожала на 8% - до $15 740,25 в течение семи минут после запуска торгов фьючерсами. В понедельник курс биткойна составляет $16 572,64, свидетельствуют данные CoinDesk.
Высокий интерес трейдеров к фьючерсам на биткойн вызвал проблемы в работе сайта CBOE.
"Из-за высокого трафика на нашем сайте, посетители www.cboe.com могут столкнуться с тем, что он работает медленнее, чем обычно, и в какие-то моменты может даже оказаться временно недоступным. Все торговые системы функционируют нормально", - сообщила представитель CBOE.
Еще один крупный биржевой оператор - CME Group Inc. - планирует запустить торги фьючерсами на биткойн в конце текущей недели.
Комиссия по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) разрешила CBOE и CME начать торговлю фьючерсами на биткойн 1 декабря.
Запуск фьючерсов на биткойн является важным этапом для криптовалюты. Однако эксперты предупреждают, что новый рынок не защищен от хакерских атак и манипуляционных схем.
Одним из основных рисков, по мнению экспертов, является то, что биржи биткойнов, на данных которых основаны фьючерсные контракты, являются нерегулируемыми.
Однако CBOE и CME утверждают, что биткойновые биржи, с которыми они работают, являются достаточно надежными. Все пять бирж криптовалют, на данных которых основаны фьючерсные контракты CBOE и CME, приняли меры для предотвращения отмывания денежных средств.
Рост курса биткойна в 2017 году, составляющий уже более 1500%, опережает динамику любого другого финансового актива.
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