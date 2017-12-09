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Электоральные войны: Зачем Тимошенко заговорила про безвиз
23:20 08.12.2017 |
Лидер "Батькивщины" делает попытки выйти из тени Михаила Саакашвили, который в последнее время полностью затмил ее в медиа.
Юлия Тимошенко в последнее время выпала из информационного поля. Ее заявления о продлении моратория на продажу земли - мелочи, по сравнению с пиаром Саакашвили. Похоже в штабе "Батькивщины" это поняли и решили немедленно возвращать своему лидеру звание главного оппозиционера. И для этого атаковали президента. По словам Тимошенко, из-за конфликта вокруг НАБУ Украина едва не потеряла "безвиз", а друзья Украины, которые пытаются защитить ее от войны, агрессии и оккупации, отворачиваются от власти.
Попытка Тимошенко ударить Банковую за якобы охлаждение отношений с Западом откровенно притянута за уши. Да, было несколько заявлений, но сейчас все стороны поладили. Будут ли дальше какие-то недоразумения между силовыми органами? Не исключено, поскольку идет процесс становления новых структур и притирка со старыми, происходит возня вокруг подследственности, методов следствия и тому подобное. Чтобы система заработала без сбоев, необходимо время.
Возникает и другой закономерный вопрос: а кто из официальных лиц ЕС говорил о возможности потери Украиной безвиза? В Евросоюзе хватает желающих покритиковать Украину, и есть за что, но об отмене безвизового режима из-за трения между НАБУ и ГПУ речь не шла. Никто из людей, которые действительно принимают решения в Европе, об этом даже не заикались. Этим пугали разве что "ватные" СМИ и отдельные еврооптимисты.
И вот к ним добавилась Тимошенко. И сделала это, очевидно, потому, что ей крайне необходимы темы, чтобы перебить пиар Саакашвили. После того, как Юлия Владимировна помогла этому эпатажному типу пересечь границу, она от него всячески отгораживалась. Не реагирует она и на призывы Михо к единению оппозиции. Что, кстати, может привести к тому, что эмоциональный кавказец когда-то и ее обвинит в "барыжничестве".
С другой стороны, "Батькивщину" все чаще упрекают в общем интересе с "Оппоблоком". Последний пример - вчерашнее рассмотрение проекта госбюджета. "Оппоблоковцы" голосовали против, а "Батькивщина" всей фракцией голосование проигнорировала. Кроме того, партия Тимошенко рискует получить на орехи на местах. "Батькивщина", которая имеет немалые фракции в некоторых областных и городских советах, скорее всего и там будет играться в оппозицию, не голосуя за местные бюджеты.
Предновогодние хлопоты украинцев - это еще одна беда для Тимошенко. Сейчас гражданам не до Юлии Владимировны. И даже не до Саакашвили, который всячески подогревает к себе внимание. Но у экс-президента Грузии хотя бы есть одно преимущество: ему кое-кто сочувствует чисто по-человечески, потому что у нас любят обиженных. У Тимошенко сейчас такого образа нет. Поэтому и приходится радикализироваться, повышать градус популизма, нападать на президента. Одним словом, делать все, чтобы превзойти Саакашвили в пиаре.
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