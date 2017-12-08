Венский формат. До чего договорились Климкин, Лавров и Тиллерсон

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

В Вене проходит 24-е заседание Совета министров ОБСЕ, первый же день которого оказался очень насыщен встречами. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин впервые за три года пообщался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вне "нормандского формата", т.е. фактически тет-а-тет, если не считать других представителей делегаций обеих стран.

Но перед этим оба топ-дипломата успели обменяться выпадами. Так, Климкин заявил коллегам о том, что текущее противостояние с Россией - это не "холодная война", а самая "настоящая война против нас, против Европы и ее ценностей". "Эта война ведется российскими войсками без опознавательных знаков, но с помощью танков и пушек на украинской земле", - сказал украинский министр, напомнив о государственной поддержке Кремлем информатак, последствия которых прочувствовала не только Украина, но и, в последнее время, страны ЕС. Поэтому глава МИД призвал сообща отвечать на гибридные поползновения Кремля, включая введение новых санкций: "Личные санкции - один из важнейших инструментов ... Каждое нарушение прав человека к Крыму должно привести к новым санкциям". Также Климкин отметил, что Москва должна компенсировать Украине и украинцам ущерб, когда уйдет с Донбасса и из Крыма.

Лавров, в свою очередь, разглагольствовал о миротворцах ООН на Донбассе. Он заявил, что международные миротворцы - это создание "оккупационных администраций". Климкин, оперативно комментируя его перл, написал в Twitter, что оккупационные администрации на Донбассе уже созданы - Россией. А в отдельном интервью "Громадському" заметил, что Кремль пытается протолкнуть "бодигардовский" формат миссии, чтобы "они просто ходили и мешали" наблюдателям ОБСЕ.

Вечер в Вене только начинался. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон более часа болтал с Лавровым. По итогам встречи довольный глава Госдепартамента дал скупой комментарий: "Я не буду говорить вам конкретно, что мы получили. Мы получили прогресс - это то, что мы имеем". Сказал, что окончательных договоренностей не достигли и "вы не решите это на одной встрече".

Российский МИД был более красноречив. Оно и понятно. Москва раздувает любой кивок и рукопожатие, а в данном случае речь идет о длительной встрече на важном событии. Лавров сообщил, что они обсуждали Сирию, КНДР, Афганистан, взаимные запреты для СМИ, признание Трампом Иерусалима столицей Израиля, Договор о ракетах средней и малой дальности. Но прежде всего, конечно, львиную долю времени они уделили Украине. Лавров сам признал, что "здесь у нас пока еще меньше совпадающих подходов, хотя между Россией и США есть немало противоречивых позиций и по Сирии". Российский топ-дипломат нудил о том самом "бодигардовском" формате - "голубые каски" в роли нянек для наблюдателей ОБСЕ. Вариант США и Украины им был отметен.

"То, что мы услышали от представителя США Курта Волкера, - это совсем противоположный подход. Он заключается в том, чтобы не зацикливаясь на вопросах особого статуса Донбасса, амнистии, подготовки выборов через прямой диалог Киева, Донецка и Луганска, первым делом ввести туда, по сути, ООНовскую администрацию, которая будет руководить всем тем, что происходит в провозглашенных "ДНР" и "ЛНР", - сказал Лавров, заявив, что такой формат миссии ставит крест на минском процессе.

Не забыл глава МИД РФ отомстить Климкину: "Мы привлекли внимание к тому, что было бы очень неправильно посылать сигналы такого рода украинцам, потому что это будет укреплять их во мнении, что можно манкировать своими обязательствами, уходить от минских договоренностей. Собственно некоторые члены правительства говорят об этом публично и заявляют, что могут решить проблему и силовым путем. Призвали Вашингтон пресекать такие провокации".

О прогрессе, упомянутом Тиллерсоном, не сказал ни слова, заметьте. Лишь повторение прежних обвинений, но по сути никакой конкретики о возможных договоренностях. Зачем же их скрывать и Тиллерсону, и Лаврову? Сразу отвергнем зраду. Важно учесть, что перед беседой с россиянином глава Госдепа общался с Климкиным и озвученные им тезисы не противоречили официальной позиции Вашингтона. Как рассказал после глава украинского МИДа они с Тиллерсоном обсудили "все": и миротворцев, и энергобезопасность, и больную сейчас для Украины тему антикоррупционной системы. Скорее всего, госсекретарь предельно четко донес недовольство Вашингтона происходящим сейчас конфликтом между антикоррупционерами и силовым блоком. А что до остального, Штаты по-прежнему поддерживают Киев в вопросе миротворческой миссии и не намерены снимать санкций с Москвы.

Глава внешнеполитического ведомства США к тому еще и осадил журналиста The New York Times, который на совместной пресс-конференции Тиллерсона с австрийским коллегой Себастьяном Курцом на слова госсекретаря об аннексии Крыма сказал: "Но большая часть мира считает, что это свершившийся факт, и санкции не вынуждают Россию шевелиться". На что Тиллерсон с присущим ему техасским выговором парировал: "Прежде всего, я бы сказал, что утверждение о том, что все в мире считают, что этот факт является окончательным, это неправильно, это не свершившийся факт. То, что одна страна незаконно занимает территорию другой, не означает, что мы принимаем это". По его словам, Штаты пристально следят за положением дел на полуострове, включая нарушения прав человека.

После очных ставок Тиллерсона с Климкиным и Лавровым "РИА Новости" со ссылкой на источники в российской делегации заявило о том, что украинская сторона, мол, челом бьет, хочет лицезреть Лаврова. Оказалось, не фейк. По крайней мере, сам факт встречи Климкина и главы МИД РФ, которая состоялась вечером. В России попытались намекнуть, будто это украинские делегаты были мальчиками для битья, которых Тиллерсон заставил идти на переговоры. Взрослые дяди поговорили, и Климкину пришлось побрести с опущенной головой к Лаврову на ковер. Даже если это и так - если госсекретарь настоятельно рекомендовал Климкину встретиться с Лавровым - важна не эта показуха в российском информпространстве. Ее можно вынести за скобки. К тому же, не исключено, что аналогичную рекомендацию от Тиллерсона получил и Лавров. А то, что раздули такую мелочь, а не какие-либо эпизоды из переговоров (к слову, Москва до сих пор хранит молчание по этому поводу), дает основания предположить, что беседу Лаврова с Тиллерсоном нельзя назвать приятной для первого.

Немного приоткрыл завесу сам Климкин, написав после в Twitter, что обсуждал с российским министром вопрос обмена пленными. "Обсуждались вопросы обмена заложниками с министром иностранных дел России Лавровым. Мы должны снять его в ближайшие недели, потому что речь идет о людях и их близких", - сообщил глава МИД. Говорили ли они о чем-то еще, неизвестно. Может быть, что посредничество главы Госдепа как раз и заключалось в том, чтобы Климкин и Лавров наконец поставили точку в вопросе обмена заложниками, который откровенно пробуксовывает. Российская сторона же не смогла придумать ничего интересного, кроме того, как вновь выставить украинцев просителями. Лавров сказал, что Москва получила от Киева просьбу о встрече во вторник, 12 декабря. "Мы сразу же дали согласие", - излучал великодушие глава российского МИДа.

И напоследок отметим, что в целом на встрече в Вене, как бы громогласен не был главный дипломат России, с точки зрения геополитических процессов он выглядел бледно, особенно в сравнении с Тиллерсоном. Госсекретарь накануне в комментариях, на брифингах и т.п. дал целую очередь сигналами по Москве. Прекрасно понимая, что в связи с выборами, угрозой новых санкций против "кошельков" Путина, да и решением МОК, российский колосс не в том положении, чтобы играть агрессивно. Хотя безусловно вопрос, о чем на самом деле шла речь за закрытыми дверями в австрийской столице, остается открытым.

