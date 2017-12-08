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Bellingcat и The Insider установили ключевого фигуранта дела о крушении MH17
14:29 08.12.2017 |
Экспертно-журналистская группа Bellingcat и российское издание The Insider сообщили, что им удалось установить имя ключевого фигуранта дела о крушении лайнера MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, на востоке Украины. Военнослужащий с позывным "Дельфин", которого разыскивает Совместная следственная группа (ССГ) по подозрению к причастности к трагедии, - это российский генерал-полковник Николай Ткачев, говорится в материале, опубликованном в пятницу, 8 декабря.
Единственный российский генерал Николай Федорович
В конце сентября ССГ призывала помочь ей опознать фигурантов расследования на основании перехваченных телефонных разговоров, в которых к "Дельфину" обращаются, называя его "Николай Федорович". Единственным ныне живущим российским генералом с такими именем и отчеством, найденным по открытым источникам, оказался главный инспектор Центрального военного округа Николай Ткачев.
Авторы расследования заказали две независимые голосовые экспертизы в США и Литве. Чтобы получить необходимый материал для сравнения, корреспондент The Insider связался по телефону с Ткачевым и сообщил, что хочет взять у него интервью о суворовском училище. В материале-расследовании редакция издания принесла генералу извинения за то, что ввела его в заблуждение о реальной цели звонка, и указала на "высокую общественную значимость исследуемой темы".
"Очень высокая вероятность совпадения"
На основании компьютерного анализа Национальный центр медиакриминалистики в Университете Колорадо установил: вероятность того, что "Дельфин" и собеседник корреспондента The Insider в телефонном разговоре являются одним и тем же человеком, в 428 раз выше вероятности, что они - разные люди. Как отмечает далее издание, Европейская сеть институтов судебной экспертизы считает индекс 428 "достаточно сильным подтверждением" гипотезы, согласно которой "Дельфин" и Ткачев - одно и то же лицо.
В свою очередь Литовский центр судебной экспертизы сравнил особенности речи и голосов "Дельфина" и Ткачева в двух его телефонных разговорах с The Insider. В результате два фрагмента голоса "Дельфина" в перехваченных разговорах литовские эксперты назвали "вероятно совпадающими" с голосом Ткачева, еще два фрагмента- "совпадающими с высокой степенью вероятности".
Генерал: "из Екатеринбурга не выезжал"
По данным издания, Николай Ткачев участвовал в первой и второй чеченских войнах и служил в разных военных округах. В декабре 2010 года его официально уволили со службы, но после этого он, в частности, был военным советником в Сирии. В разговоре с The Insider Ткачев сообщил, что после возвращения из этой страны в 2012 году он стал главным инспектором Центрального военного округа, а в 2017-м возглавил попечительский совет Екатеринбургского военного училища. После 2012 года он "из Екатеринбурга никуда не выезжал", уточнил Ткачев.
Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, предположительно был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Поскольку две трети жертв были подданными Нидерландов, расследование авиакатастрофы проводится в этой стране. В ходе расследования было установлено, что самолет был сбит из "Бука", произведенного в России. Следствие по делу о крушении самолета продолжается.
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