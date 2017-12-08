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Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав нацменьшинств в статье о языке обучения
17:28 08.12.2017 |
У нас опять #перемога. Сайт Министерства образования и науки сообщает, что Венецианская комиссия не поддержала претензий Венгрии к скандальной языковой статье закона "Об образовании". Правда, формулировка выглядит, по меньшей мере, любопытно: комиссия "приняла аргументацию" украинской стороны в ответ на упреки, что статья "сужает права представителей национальных меньшинств". Что в данном случае означает "приняла аргументацию", не вполне ясно, и главное, что пока нет возможности верифицировать это заявление: на сайте комиссии вердикта еще нет. Но все же примем, что "приняла аргументацию" - это не "приняла к сведению", а именно согласилась с доводами Киева. Тем более что МОН ссылается на решение ВК, что вопросы содержания и объема прав меньшинств относятся исключительно к компетенции Конституционного Суда Украины.
Следует ли из этого, что проблема решена? Вряд ли. Украина вышла победительницей в споре, но инцидент отнюдь не исчерпан.
Во-первых, потому, что, выдержки из решения ВК вполне ясно дают понять: вопросы остаются. Украине рекомендовано продлить переходный период, и эта рекомендация принята - то есть, языковая статья не заработает, как предполагалось, с 2020 года. И вокруг рамок этого периода нас еще ждут баталии - как на внутренней, так и на внешней арене. В конце концов, очевидно, что игра со временем в этом контексте предполагает и вариант с фактическим мораторием на введение пресловутой седьмой статьи.
Во-вторых, ВК подчеркивает (синоним ли это для слова "настаивает"?), что Украине следует максимально широко использовать возможности Пункта 4 статьи. И МОН совершенно не возражает. Стоит ознакомиться с этим пунктом - потому что в нем содержится, по сути, еще один предохранитель от полномасштабного и "инклюзивного" запуска закона. Приведу его полностью: "В образовательных учреждениях согласно программе образования могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух или более языках - государственном языке, английском языке, других официальных языках Европейского Союза". То есть, нам настоятельно советуют выстроить программы таким образом, чтобы у тех же венгров не оставалось претензий относительно недостаточного уровня преподавания родного языка - и мы не против. Это, конечно, ни в коей мере не капитуляция, а мудрое соломоново решение. Которое теперь придется распространить и на те меньшинства, чьи исторические родины буянили меньше, чем Венгрия.
Наконец, в-третьих. Опять-таки, ВК полагает, что языковая 7 статья Закона об образовании - рамочный (МОН - да-да, согласен), и "ряд вопросов применения языков должен решаться специальными законами". То есть, нас ждет длительная эпопея с принятием новых нормативных документов. Которая, как свидетельствует весь наш законотворческий опыт в этой сфере будет сопровождаться серьезными баталиями и договорняками, к собственно языкам отношения не имеющими, а на выходе может получиться нечто, фактически обессмысливающее изначальную инициативу. Кстати, станут ли наши чиновники и политики пытаться объяснить это своим коллегам в Будапеште? Тем более что венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что решение ВК позицию республики не изменит. Да, у него, конечно, выборы на носу, и из этой темы будет выжат максимум возможного. Но ведь это именно Верховная Рада подкинула Орбану идею, не так ли?
И, говоря шире, стоила ли формальная победа конфликтов - пусть и различной степени напряженности - практически по всему периметру наших границ с Евросоюзом? Не было ли целесообразнее сначала ознакомить ту же ВК с проектом и обеспечить должный уровень дипломатической поддержки принимаемому документу, а не ставить соседей перед фактом? Ведь в итоге мы рискуем получить очередной имиджевый закон. Хороший, одобренный на европейском уровне - но нерабочий.
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