Венгрия блокирует сотрудничество НАТО с Украиной

Правительство Венгрии блокировало программу расширения сотрудничества НАТО с Украиной. Таким образом премьер-министр Виктор Орбан надеется осуществить давление на украинского президента Петра Порошенко, сообщило агентство dpa в пятницу, 8 декабря.

По его сведениям, 11 стран Североатлантического альянса, в том числе Германия, обратились к Будапешту с письмом, в котором призвали венгерские власти не пытаться давить на Киев с помощью НАТО. Двусторонние конфликты не должны сказываться на сотрудничестве внутри Североатлантического альянса, говорится в послании.

Между тем пресс-служба организации в ответ на запрос агентства отказалась комментировать этот документ. "НАТО продолжает практическое сотрудничество с Украиной", - сообщил заместитель официального представителя альянса Пьер Казале. Он также указал, что на следующей неделе состоится встреча комиссии НАТО - Украина на уровне послов. По информации dpa, встречу на более высоком уровне Будапешт продолжает блокировать.

Конфликт вокруг закона об образовании

Конфликт между двумя странами разгорелся в связи с принятием в сентябре Верховной радой Украины закона "Об образовании". Возмущение Венгрии вызвала 7-я статья документа, в которой говорится, что с 2018 года обучение в стране будет проводиться на государственном языке. МИД Венгрии настаивает на том, что реформа нарушает права национальных меньшинств и закарпатских венгров, проживающих в Украине.

Реформа украинской системы образования была призвана модернизировать сферу, функционирование которой до сих пор определялось устарелым законом 1991 года, во многом написанным по советским лекалам. Над его новшествами - расширением автономии школ, повышением зарплат учителей - работали не только политики, но и ряд общественных экспертов.