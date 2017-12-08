Минфин временно остановил работу системы рисков с НДС

Министерство финансов временно остановило работу системы рисков с НДС.

Об этом говорится в сообщение пресс-службы министерства, передают Українські Новини.

"Систему рисков по НДС будет временно приостановлено до момента согласования оптимального решения, который будет отвечать интересам всех сегментов бизнеса и предупреждать хищения бюджета", - заявил Минфин.

Для того чтобы честный бизнес дальше не нес потерь, Минфин совместно с комитетом приняли решение остановить работу системы рисков по НДС для того, чтобы вместе с экспертами, бизнесом и народными депутатами выработать согласованное решение, которое не несет значительных рисков для всех сегментов бизнеса и в то же время будет эффективным инструментом борьбы со схемами по хищению НДС.

Соответствующее решение было поддержано Верховной Радой.

Система рисков с НДС была введена для предупреждения схем по хищению НДС и, по мнению министерства, является неотъемлемой частью процесса бесперебойного автоматического возмещения НДС.

Как сообщали Українські Новини, 6 декабря министр финансов Александр Данилюк обсудил с представителями бизнеса пять сценариев возможных изменений в работу системы рисков по НДС, которые были предложены Минфином, комитетом, экспертами и представителями бизнеса.

Во время встречи представители крупного малого и среднего бизнеса выразили разные мнения относительно дальнейшей работы системы, но единого решения не было найдено.