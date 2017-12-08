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Рада ввела рассрочку до 24 месяцев по уплате НДС при ввозе оборудования до 2020
Верховная Рада ввела рассрочку до 24 месяцев по уплате налога на добавленную стоимость при ввозе на таможенную территорию Украины различного перечня оборудования до 2020 года.
За законопроект №6776д в целом проголосовало 252 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно закону, временно, до 1 января 2020 года, контролирующий орган по заявлению налогоплательщика предоставляет рассрочки (равными частями) уплаты налога на добавленную стоимость на срок, указанный в заявлении плательщика налога, но не более 24 календарных месяцев без начисления процентов, пеней и штрафов, определенных кодексом при ввозе на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования.
При этом данная норма не предоставляется при ввозе на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования, если оно имеет производство страны, признанной государством-оккупантом по закону Украины и/или признанной государством-агрессором по отношению к Украине согласно законодательству, или ввозится с территории такой государства-оккупанта (агрессора), и/или с оккупированной территории Украины, определенной такой по закону Украины.
Как сообщали Українські Новини, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует внедрение системы отсрочки НДС для модернизации украинского оборудования с 1 января.
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