В Молдавии запретили трансляцию российских новостей

На телеканалах Молдавии в скором времени не будут транслироваться российские новости и политические ток-шоу. Поправки в законодательство, принятые парламентом 7 декабря сразу в двух чтениях, разрешают ретранслировать на территории страны только те информационные и аналитические программы, которые произведены в странах, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия подписала этот документ еще в 2006 году, но не ратифицировала его. Поправки в молдавский Кодекс о телерадиовещании предусматривают для нарушителей закона штрафы от 70 до 100 тысяч леев (от 3,5 до 4,9 тыс. евро).

Обсуждение законопроекта в парламенте заняло три часа. Хотя в документе не говорится непосредственно о запрете трансляции именно российских программ и нет ни слова о российской пропаганде, сторонники нововведений говорили именно о ней и вреде, который она приносит. Их оппоненты напоминали о правах человека и свободе слова. Оппозиционная фракция коммунистов покинула зал заседаний, не дожидаясь голосования. Социалисты, ратующие за евразийский путь развития страны, хоть и остались в зале, но голосовать не стали. 61 депутат из 87 присутствующих на заседании, высказался "за". Всего в молдавском парламенте 101 депутат.

Долгая дискуссия о запрете пропаганды

Дискуссия о запрете российской пропаганды длится в Молдавии уже два года. В 2015 году в парламенте одновременно было зарегистрировано два соответствующих законопроекта. Один подготовили либералы, другой - депутаты от правящей Демократической партии Молдовы. Однако до обсуждения законопроектов дело не дошло - уполномоченная ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович подвергла оба документа резкой критике. В аналитическом докладе этой организации введение запрета было названо "грубым и в то же время диспропорциональным инструментом против пропаганды", который, кроме всего прочего, может негативно отразиться на вопросах плюрализма мнений.

Летом 2017 года парламент проголосовал в первом чтении за ряд поправок в Кодекс о телерадиовещании. Кроме требований к СМИ увеличить время и объем собственной продукции в законопроекте содержался пункт о запрете российской пропаганды на радио и телевидении. Ко второму и окончательному чтению этот пункт из документа исчез. Законопроект, одобренный парламентом 7 декабря, был подготовлен в 2017 году группой депутатов от правящей демпартии и Европейской народной партии.

Лучше позже, чем никогда

Опрошенные DW депутаты и эксперты не сомневаются, что новшества в законодательстве направлены против российской пропаганды. Так, экс-председатель Координационного совета по телерадиовещанию, депутат от Демократической партии Корнелий Михалаке считает, что российские новостные программы и политические ток-шоу "нужно было исключить давно. "А то у нас получается, что информационный контент России формирует повестку дня" в Молдавии, заявил парламентарий в интервью DW.

Гражданский активист Валерий Паша уверен, что "закон опоздал на 20 лет, но хорошо, что он появился". Схожая точка зрения у политического аналитика, доктора истории Руслана Шевченко. "На российских каналах слишком много информации, которая распространяется в ущерб нашему государству", заявил он в беседе с корреспондентом DW. По мнению эксперта, "нужно точно так же вести борьбу с румынской пропагандой, она тоже направлена на подрыв молдавской государственности".

Страсти вокруг Плахотнюка?

Депутат-коммунист Инна Шупак предположила, что возвращение к "не самому актуальному сегодня для страны вопросу" связано "с суетой вокруг Плахотнюка". 6 декабря российские СМИ написали о том, что в России открыто уголовное дело против лидера правящей партии Влада Плахотнюка, по которому он проходит обвиняемым в убийстве. Информация была подтверждена Басманным судом города Москвы, однако никаких подробностей нет. Демократическая партия в своем пресс-релизе назвала это "очередной попыткой повлиять на геополитический вектор" страны.

Парламентская и внепарламентская оппозиция, гражданское общество и СМИ в Молдавии обвиняют Плахотнюка в узурпации власти в стране и тотальном контроле над государственными институтами.

С надеждой на обжалование

Президент Игорь Додон уже заявил, что не поставит свою подпись под спорным документом. Однако согласно молдавскому законодательству, если глава государства дважды откажется подписать принятый парламентом законопроект, это может сделать спикер законодательного органа или премьер-министр.