Финансовые новости
- |
- 08.12.17
- |
- 10:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НАБУ раздора. Как помирятся Запад и власть
21:39 07.12.2017 |
Сейчас любой независимый аудитор мог бы найти в деятельности НАБУ достаточно нарушений, чтобы прийти к выводу о ненадлежащем исполнении обязанностей его директором.
Директор НАБУ Артем Сытник готовится к увольнению. Об этом он заявил 6 декабря на закрытии Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне: «Сейчас я выступаю, возможно, последние дни на своей должности. Сегодня в парламенте Украины зарегистрирован законопроект, который дает возможность увольнять руководство антикоррупционного бюро, фактически упрощает порядок такого освобождения и допускает это увольнение по политическим мотивам».
Действительно, 6 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7362, внесенный главами фракций БПП и НФ Артуром Герасимовым и Максимом Бурбаком, предполагающий возможность выражения парламентом недоверия директору НАБУ. Вопрос о недоверии, согласно проекту, может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады президентом, правительством или по предложению не менее 150 народных депутатов. Принятие постановления парламента о выражении недоверия должно автоматически влечь за собой отставку с должности.
Этот проект содержит еще одно неприятное для Сытника нововведение: расширение сферы аудита НАБУ. Сейчас в законе о НАБУ записано, что ежегодно проводится аудит эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости, в том числе путем выборочного аудита уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществлялось НАБУ и было завершено. Проект предлагает распространить аудит на все досудебные расследования НАБУ, включая и незавершенные, а также добавить в полномочия аудита проверку законности осуществляемых НАБУ оперативно-розыскных мероприятий, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод лиц.
Это нововведение тоже способно облегчить увольнение Сытника. Согласно закону о НАБУ наличие заключения аудита о неэффективности деятельности НАБУ и ненадлежащем исполнении обязанностей его директором является достаточным основанием для принятия Верховной Радой решения об увольнении директора НАБУ.
Вечером 6 декабря стало известно о планах правящей коалиции в течение следующего дня включить проект №7362 в повестку дня и затем по ускоренной процедуре принять его за основу и в целом. Однако утром 7 декабря выяснилось, что эти планы отложены: проект №7362 не вошел в повестку дня. Перед этим негативное отношение к проекту высказали представители США, ЕС, МВФ и Всемирного Банка. Фактически была сформулирована угроза, что если такой закон будет принят, то Украина лишится макрофинансовой помощи, а может быть, даже и оборонной. Давление оказывалось также на лидера НФ Арсения Яценюка, поэтому на Банковой не были уверены, что проект наберет необходимое число голосов.
В итоге ситуация поставлена на паузу. Законопроект №7362 приторможен, но и Запад притормозил со своими угрозами. Тем не менее вопрос об отставке Сытника не снят, он только отложен. Полностью бесконтрольный Сытник власть не устраивает категорически, и попытки отправить его в отставку будут продолжаться.
Для этого не обязательно возвращаться к проекту №7362. Сытник может лишиться должности таким способом, против которого не смогут возражать западные партнеры, потому что он уже записан в законе о НАБУ. Это - аудит, который, напомним, должен проводиться ежегодно, но еще не проводился ни разу, хотя Сытник получил пост директора НАБУ еще 16 апреля 2015 г., то есть более 2,5 лет назад.
Согласно закону о НАБУ аудит должна проводить комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент, Верховная Рада и Кабмин ежегодно должны определять по одному члену комиссии. Камнем преткновения до сих пор служило назначение аудитора от Верховной Рады. Антикоррупционный комитет парламента предложил три кандидатуры: это Роберт Сторч (аудитор ФБР), Марта Борщ (прокурор на процессе США против Павла Лазаренко) и Карлос Кастресана (руководитель антикоррупционного трибунала для Гватемалы). Эти кандидатуры устраивали западных партнеров, но вызывали возражения у правящей коалиции. Однако сейчас ситуация переменилась: коалицию, похоже, уже устроит любой состав аудиторов, лишь бы аудит НАБУ начался поскорее. НФ уже предложил избрать кого-то из тройки: Сторч, Борщ, Кастресана.
Все дело в том, что Генпрокуратура накопала в деятельности НАБУ под руководством Сытника очень много нарушений. Часть (но далеко не все) из них озвучил генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента 6 декабря. Это, например, набор сотрудников в нарушение норм закона, требующего проведения открытых конкурсов; провокация подкупа (уголовное преступление по ст. 370 Уголовного кодекса); незаконное использование специальных технических средств получения информации (уголовное преступление по ст. 359 УК). По словам Луценко, НАБУ имело разрешение суда на съем информации с мобильных телефонов 17 абонентов, а осуществляло съем с телефонов 114 абонентов. «Кто эти люди? Это охрана президента воюющей страны, это народные депутаты, это судьи, это другие чиновники», - сообщил генпрокурор.
Он подчеркнул, что руководству НАБУ придется исправлять допущенные нарушения в любом случае. «Два пути есть для решения этой ситуации: либо восстановить законность, либо действовать по прецеденту Национального антикоррупционного бюро Польши, первый руководитель которого находится в тюрьме за нарушение законов, в том числе за провоцирование взяток», - сказал Луценко, добавив, что он за первый вариант, потому что «никогда не хочет лишний раз чужих страданий».
В общем, ситуация может повернуться так, что любой независимый аудитор, если он дорожит своей профессиональной репутацией, сможет найти в деятельности НАБУ достаточно нарушений, чтобы заключить о ненадлежащем исполнении обязанностей его директором. Можно не сомневаться, что ГПУ постарается накопать новые аргументы о злоупотреблениях в НАБУ. Не исключено также, что из проекта №7362 будет принят один пункт - о расширении сферы аудита НАБУ, против чего Западу будет трудно возражать. При этом Банковая будет настаивать, что макрофинансовая и военная помощь и вопрос о личной судьбе Сытника не должны смешиваться, поскольку Украина соблюдает все правила цивилизованной борьбы с коррупцией.
Так что сейчас все упирается в аудит. Власть наверняка постарается, чтобы аудиторы были назначены поскорее и как можно раньше взялись за дело.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Минфин временно остановил работу системы рисков с НДС
ТОП-НОВОСТИ
|Военный бюджет-2018: Сколько и на что Украина потратит миллиарды
|Рада ввела рассрочку до 24 месяцев по уплате НДС при ввозе оборудования до 2020
|Рада приняла госбюджет-2018
|В Молдавии запретили трансляцию российских новостей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НАБУ раздора. Как помирятся Запад и власть
|Большой переполох в Иерусалиме. Что задумал Трамп назло Госдепу
|Рада приняла за основу законопроект с нормой о доле товара местного производства в публичных закупках
|Рада продлила мораторий на отчуждение сельхозземель до 2019
|Невероятно, но факт: Роснефть просит суд вернуть дивиденды Башнефти назад
|Рада отозвала Соболева с поста главы антикоррупционного комитета
|Повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. гривен со 2-го полугодия 2018 согласовано, - депутат Рады Геращенко
Это интересно
|Гигантская батарея Tesla заработала в Австралии
|3 главные финансовые ошибки молодых людей
|Samsung раздумывает над смартфоном с полностью закруглённым дисплеем
|Немецкий автоэксперт: Будущее электромобилей Tesla туманно
|Британский банк Barclays прекратил предлагать клиентам антивирус Касперского
|Volkswagen выпустит полностью электрический кроссовер в 2020 году
|Lincoln переименовал кроссовер MKX в Nautilus