НАБУ раздора. Как помирятся Запад и власть

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Сейчас любой независимый аудитор мог бы найти в деятельности НАБУ достаточно нарушений, чтобы прийти к выводу о ненадлежащем исполнении обязанностей его директором.

Директор НАБУ Артем Сытник готовится к увольнению. Об этом он заявил 6 декабря на закрытии Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне: «Сейчас я выступаю, возможно, последние дни на своей должности. Сегодня в парламенте Украины зарегистрирован законопроект, который дает возможность увольнять руководство антикоррупционного бюро, фактически упрощает порядок такого освобождения и допускает это увольнение по политическим мотивам».

Действительно, 6 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7362, внесенный главами фракций БПП и НФ Артуром Герасимовым и Максимом Бурбаком, предполагающий возможность выражения парламентом недоверия директору НАБУ. Вопрос о недоверии, согласно проекту, может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады президентом, правительством или по предложению не менее 150 народных депутатов. Принятие постановления парламента о выражении недоверия должно автоматически влечь за собой отставку с должности.

Этот проект содержит еще одно неприятное для Сытника нововведение: расширение сферы аудита НАБУ. Сейчас в законе о НАБУ записано, что ежегодно проводится аудит эффективности деятельности НАБУ, его операционной и институциональной независимости, в том числе путем выборочного аудита уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществлялось НАБУ и было завершено. Проект предлагает распространить аудит на все досудебные расследования НАБУ, включая и незавершенные, а также добавить в полномочия аудита проверку законности осуществляемых НАБУ оперативно-розыскных мероприятий, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод лиц.

Это нововведение тоже способно облегчить увольнение Сытника. Согласно закону о НАБУ наличие заключения аудита о неэффективности деятельности НАБУ и ненадлежащем исполнении обязанностей его директором является достаточным основанием для принятия Верховной Радой решения об увольнении директора НАБУ.

Вечером 6 декабря стало известно о планах правящей коалиции в течение следующего дня включить проект №7362 в повестку дня и затем по ускоренной процедуре принять его за основу и в целом. Однако утром 7 декабря выяснилось, что эти планы отложены: проект №7362 не вошел в повестку дня. Перед этим негативное отношение к проекту высказали представители США, ЕС, МВФ и Всемирного Банка. Фактически была сформулирована угроза, что если такой закон будет принят, то Украина лишится макрофинансовой помощи, а может быть, даже и оборонной. Давление оказывалось также на лидера НФ Арсения Яценюка, поэтому на Банковой не были уверены, что проект наберет необходимое число голосов.

В итоге ситуация поставлена на паузу. Законопроект №7362 приторможен, но и Запад притормозил со своими угрозами. Тем не менее вопрос об отставке Сытника не снят, он только отложен. Полностью бесконтрольный Сытник власть не устраивает категорически, и попытки отправить его в отставку будут продолжаться.

Для этого не обязательно возвращаться к проекту №7362. Сытник может лишиться должности таким способом, против которого не смогут возражать западные партнеры, потому что он уже записан в законе о НАБУ. Это - аудит, который, напомним, должен проводиться ежегодно, но еще не проводился ни разу, хотя Сытник получил пост директора НАБУ еще 16 апреля 2015 г., то есть более 2,5 лет назад.

Согласно закону о НАБУ аудит должна проводить комиссия внешнего контроля в составе трех членов. Президент, Верховная Рада и Кабмин ежегодно должны определять по одному члену комиссии. Камнем преткновения до сих пор служило назначение аудитора от Верховной Рады. Антикоррупционный комитет парламента предложил три кандидатуры: это Роберт Сторч (аудитор ФБР), Марта Борщ (прокурор на процессе США против Павла Лазаренко) и Карлос Кастресана (руководитель антикоррупционного трибунала для Гватемалы). Эти кандидатуры устраивали западных партнеров, но вызывали возражения у правящей коалиции. Однако сейчас ситуация переменилась: коалицию, похоже, уже устроит любой состав аудиторов, лишь бы аудит НАБУ начался поскорее. НФ уже предложил избрать кого-то из тройки: Сторч, Борщ, Кастресана.

Все дело в том, что Генпрокуратура накопала в деятельности НАБУ под руководством Сытника очень много нарушений. Часть (но далеко не все) из них озвучил генпрокурор Юрий Луценко с трибуны парламента 6 декабря. Это, например, набор сотрудников в нарушение норм закона, требующего проведения открытых конкурсов; провокация подкупа (уголовное преступление по ст. 370 Уголовного кодекса); незаконное использование специальных технических средств получения информации (уголовное преступление по ст. 359 УК). По словам Луценко, НАБУ имело разрешение суда на съем информации с мобильных телефонов 17 абонентов, а осуществляло съем с телефонов 114 абонентов. «Кто эти люди? Это охрана президента воюющей страны, это народные депутаты, это судьи, это другие чиновники», - сообщил генпрокурор.

Он подчеркнул, что руководству НАБУ придется исправлять допущенные нарушения в любом случае. «Два пути есть для решения этой ситуации: либо восстановить законность, либо действовать по прецеденту Национального антикоррупционного бюро Польши, первый руководитель которого находится в тюрьме за нарушение законов, в том числе за провоцирование взяток», - сказал Луценко, добавив, что он за первый вариант, потому что «никогда не хочет лишний раз чужих страданий».

В общем, ситуация может повернуться так, что любой независимый аудитор, если он дорожит своей профессиональной репутацией, сможет найти в деятельности НАБУ достаточно нарушений, чтобы заключить о ненадлежащем исполнении обязанностей его директором. Можно не сомневаться, что ГПУ постарается накопать новые аргументы о злоупотреблениях в НАБУ. Не исключено также, что из проекта №7362 будет принят один пункт - о расширении сферы аудита НАБУ, против чего Западу будет трудно возражать. При этом Банковая будет настаивать, что макрофинансовая и военная помощь и вопрос о личной судьбе Сытника не должны смешиваться, поскольку Украина соблюдает все правила цивилизованной борьбы с коррупцией.

Так что сейчас все упирается в аудит. Власть наверняка постарается, чтобы аудиторы были назначены поскорее и как можно раньше взялись за дело.