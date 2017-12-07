Рада продлила мораторий на отчуждение сельхозземель до 2019

Верховная Рада продлила мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на 1 год до 1 января 2019 года.

За принятие в целом законопроекта №7350 проголосовали 236 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документ предполагает внесение соответствующих изменений в раздел 10 Переходных положений Земельного кодекса.

В частности, продлен мораторий на отчуждение сельхозземли до момента урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельхозназначения и разработки необходимых нормативно-правовых актов, но не ранее 1 января 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, в октябре 2016 года Рада продлила мораторий на отчуждение сельскохозяйственных земель сроком на 1 год до 1 января 2018 года.

В октябре текущего года Всемирный банк (ВБ) выступил за снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения в Украине с 2018 года.