Рада отозвала Соболева с поста главы антикоррупционного комитета

Верховная Рада отозвала народного депутата фракции "Самопомич" Егора Соболева с должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 256 народных депутатов.

"Причина моего увольнения очень проста - и я этим очень горжусь - причина моего увольнения в том, что принятые нами законы начали, возможно, впервые в истории Украины, работать на нас, мы сами стали первыми их выполнять, народные депутаты Украины начали заполнять электронные декларации... Очень важно, что начало работать законодательство об антикоррупционном бюро", - сказал Е.Соболев, выступая на заседании парламента в четверг.

В соответствующем проекте постановления №7368, который был зарегистрирован в этот же день утром, предложили отозвать Е.Соболева в связи с "неудовлетворительной работой на этой должности". Авторами инициативы стали 12 народных депутатов-членов антикоррупционного комитета из фракции "Блок Петра Порошенко" (6 нардепов), "Народный фронт", "Оппозиционный блок" (по 2 депутата), "Радикальной партии" и группы "Видродження" (по 1 парламентарию).

Как сообщалось, в среду, 6 декабря, члены антикоррупционного комитета большинством голосов признали работу Е.Соболева неудовлетворительной и решили инициировать перед Верховной Радой процедуру его отзыва с должности главы комитета.

Е.Соболев был избран главой комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 декабря 2014 года. Он является активным участником акции протеста у Верховной Рады, которая началась 17 октября текущего года.

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли обеспокоен тем, что члены антикоррупционного комитета решили инициировать отзыв Е.Соболева с должности главы комитета, указывая на международную обеспокоенность текущими событиями в борьбе с коррупцией в Украине. По его словам, попытки подорвать борьбу с коррупцией станут регрессом процесса реформ в Украине и не останутся незамеченными.

