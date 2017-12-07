Рада отозвала Соболева с поста главы антикоррупционного комитета

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Рада отозвала Соболева с поста главы антикоррупционного комитета

17:03 07.12.2017 |

Политика

 

Верховная Рада отозвала народного депутата фракции "Самопомич" Егора Соболева с должности главы парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за такое решение на пленарном заседании в четверг проголосовали 256 народных депутатов.

"Причина моего увольнения очень проста - и я этим очень горжусь - причина моего увольнения в том, что принятые нами законы начали, возможно, впервые в истории Украины, работать на нас, мы сами стали первыми их выполнять, народные депутаты Украины начали заполнять электронные декларации... Очень важно, что начало работать законодательство об антикоррупционном бюро", - сказал Е.Соболев, выступая на заседании парламента в четверг.

В соответствующем проекте постановления №7368, который был зарегистрирован в этот же день утром, предложили отозвать Е.Соболева в связи с "неудовлетворительной работой на этой должности". Авторами инициативы стали 12 народных депутатов-членов антикоррупционного комитета из фракции "Блок Петра Порошенко" (6 нардепов), "Народный фронт", "Оппозиционный блок" (по 2 депутата), "Радикальной партии" и группы "Видродження" (по 1 парламентарию).

Как сообщалось, в среду, 6 декабря, члены антикоррупционного комитета большинством голосов признали работу Е.Соболева неудовлетворительной и решили инициировать перед Верховной Радой процедуру его отзыва с должности главы комитета.

Е.Соболев был избран главой комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции 4 декабря 2014 года. Он является активным участником акции протеста у Верховной Рады, которая началась 17 октября текущего года.

Глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли обеспокоен тем, что члены антикоррупционного комитета решили инициировать отзыв Е.Соболева с должности главы комитета, указывая на международную обеспокоенность текущими событиями в борьбе с коррупцией в Украине. По его словам, попытки подорвать борьбу с коррупцией станут регрессом процесса реформ в Украине и не останутся незамеченными.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

19:41 НБУ пе­ре­чис­лил по­след­ний транш 4,4 млрд гри­вен в гос­бюд­жет в 2017

18:48 Фон­до­вые ин­дек­сы Укра­и­ны 7 де­каб­ря из­ме­ни­лись раз­но­на­прав­лен­но

17:41 Де­по­зит­ные став­ки для физ­лиц 07.12.17

17:38 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке 7 де­каб­ря со­ста­вил 27,1194 грн

16:43 Ак­ти­вы ФГВФЛ в но­яб­ре уве­ли­чи­лись на 2,2% до 14,6 млрд гри­вен

16:37 ФГВФЛ обес­по­ко­ен дей­стви­я­ми го­сре­ги­стра­то­ров в ча­сти сме­ны ру­ко­во­ди­те­лей не­пла­те­же­спо­соб­ных бан­ков

16:33 Бан­ки умень­ши­ли свой порт­фель ОВГЗ на 266,4 млн гри­вен до 326,3 млрд гри­вен 7 де­каб­ря

15:50 Дол­лар до­ро­жа­ет к ев­ро, иене и фун­ту 7 де­каб­ря, ры­нок ждет сиг­на­лов из Ва­шинг­то­на

13:20 Пер­вое IPO на укра­ин­ском рын­ке бу­дет через 3-5 лет, - НКЦБФР

13:11 Фон­до­вые ин­дек­сы Азии 7 де­каб­ря не по­ка­за­ли еди­ной тен­ден­ции

12:59 Боль­шие ко­мис­сии и во­ла­тиль­ность за­ста­ви­ли Steam от­ка­зать­ся от бит­ко­и­на

12:48 Юж­но­ко­рей­ский ре­гу­ля­тор за­пре­тил фью­черсы на бит­ко­ин

12:14 По­ли­ция по­до­зре­ва­ет слу­жеб­ных лиц НБУ в сго­во­ре с ру­ко­во­ди­те­ля­ми 37 бан­ков

11:16 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 07.12.2017

11:12 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 06.12.2017

• дальше…

19:41 НБУ пе­ре­чис­лил по­след­ний транш 4,4 млрд гри­вен в гос­бюд­жет в 2017

19:29 Ра­да при­ня­ла за ос­но­ву за­ко­но­про­ект с нор­мой о до­ле то­ва­ра мест­но­го про­из­вод­ства в пуб­лич­ных за­куп­ках

18:18 Ра­да раз­ре­ши­ла пре­зи­ден­ту са­мо­сто­я­тель­но ком­плек­то­вать НКРЭКУ до кон­курс­но­го от­бо­ра но­вых чле­нов ре­гу­ля­то­ра

18:04 Це­ны на нефть уси­ли­ли рост 7 де­каб­ря, Brent по­до­ро­жа­ла до $61,89 за бар­рель

17:50 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

16:13 По­вы­ше­ние ми­ни­маль­ной зар­пла­ты до 4,1 тыс. гри­вен со 2-го по­лу­го­дия 2018 со­гла­со­ва­но, - де­пу­тат Ра­ды Ге­ра­щен­ко

15:42 Ра­да при­ня­ла прав­ки в Бюд­жет­ный ко­декс - пер­вый за­кон из бюд­жет­но­го па­ке­та-2018

13:03 Ра­да от­ме­ни­ла нор­му о со­кра­ще­нии ко­ли­че­ства про­ку­ро­ров с 2018 го­да

10:27 Сколь­ко ев­роб­лях в Укра­ине и что с ни­ми де­лать?

06.12 БПП и "На­род­ный фронт" пред­ла­га­ют дать Ра­де пра­во от­прав­лять в от­став­ку ру­ко­вод­ство НАБУ, САП, НАПК и ГБР

• дальше…

17:30 Не­ве­ро­ят­но, но факт: Рос­нефть про­сит суд вер­нуть ди­ви­ден­ды Баш­неф­ти на­зад

13:29 Visa при­оста­но­ви­ла об­слу­жи­ва­ние бан­ков Турк­ме­нии из-за дол­гов - СМИ

12:03 Бли­жай­шие три ме­ся­ца Пу­тин бу­дет де­лать вид, что у не­го есть план, ко­то­ро­го в ре­аль­но­сти нет

09:07 Пе­ре­го­во­ры о вы­хо­де Бри­та­нии из ЕС: Те­ре­за Мэй в коль­це вра­гов

08:42 Кто сле­ду­ю­щий: по­сле по­ра­же­ния в Си­рии ИГ ме­тит в Аф­га­ни­стан?

08:11 В КНДР за­яви­ли о не­из­беж­но­сти вой­ны на Ко­рей­ском по­лу­ост­ро­ве

06.12 Тур­ция сто­ит на по­ро­ге ги­пе­рин­фля­ции

06.12 В ЕС пред­ста­ви­ли план со­зда­ния Ев­ро­пей­ско­го ва­лют­но­го фон­да

06.12 Прочь из НАТО: кто на­стра­и­ва­ет Ан­ка­ру на вы­ход из Аль­ян­са

06.12 Пу­тин объ­явил об уча­стии в пре­зи­дент­ских вы­бо­рах

06.12 Бри­тан­ское пра­ви­тель­ство не оце­ни­ва­ло сек­то­раль­ные по­след­ствия Brexit - Дэ­вис

06.12 Бри­тан­ским топ-ме­не­дже­рам при­дет­ся ждать пре­мий в фор­ме ак­ций по 5 лет

06.12 Экс-гла­ву контр­раз­вед­ки Поль­ши за­дер­жа­ли из-за до­го­во­ра с ФСБ

06.12 ЕС вклю­чил в чер­ный спи­сок 17 оф­шо­ров

06.12 ЕС при­зы­ва­ет Трам­па не при­зна­вать Иеру­са­лим сто­ли­цей Из­ра­и­ля

• дальше…

17:50 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

05.12 Мо­биль­ные опе­ра­то­ры до­го­во­ри­лись о внед­ре­нии 3G и 4G в ки­ев­ском мет­ро

30.11 В Ки­е­ве бу­дут эва­ку­и­ро­вать при­пар­ко­ван­ные ав­то, ме­ша­ю­щие дви­же­нию об­ще­ствен­но­го транс­пор­та и пе­ше­хо­дов

30.11 Клич­ко хо­чет стро­ить мно­го­этаж­ные пар­кин­ги на ме­сте га­ра­жей

29.11 В Ки­е­ве за­пре­ти­ли пар­ко­вать­ся на 67 ули­цах

27.11 Uber сно­ва по­вы­сил та­ри­фы в Ки­е­ве

27.11 Еди­ный элек­трон­ный би­лет для об­ще­ствен­но­го транс­пор­та за­ра­бо­та­ет в Ки­е­вев ап­ре­ле сле­ду­ю­ще­го го­да

27.11 Сек­тор офис­ной не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва станет од­ним из клю­че­вых для ин­ве­сто­ров в 2018 го­ду

23.11 7 укра­ин­цев по­па­ли в Топ-100 но­ва­то­ров Ев­ро­пы - Financial Times

22.11 Ки­ев до­го­во­рил­ся с ки­тай­ской CRIG о стро­и­тель­стве ли­нии мет­ро на Тро­е­щи­ну

21.11 Укра­и­на под­ня­лась с 84-го на 43-е ме­сто сре­ди 190 стран ми­ра в рей­тин­ге про­сто­ты упла­ты на­ло­гов

15.11 От­чет ЕС о ре­фор­мах в Укра­ине: есть зна­чи­тель­ный про­гресс, но их на­до уско­рить

14.11 Ак­ци­о­не­ры Ки­е­вэнер­го ре­ши­ли про­ве­сти ре­ор­га­ни­за­цию биз­не­са пу­тем раз­де­ле­ния ком­па­нии по ви­дам де­я­тель­но­сти

13.11 Вятро­вич пред­ло­жил вне­сти из­ме­не­ния в ка­лен­дарь укра­ин­ских празд­ни­ков

09.11 В Ки­е­ве за­ра­бо­та­ла опла­та пар­ков­ки с мо­биль­но­го сче­та

• дальше…

17:50 Ра­да про­дли­ла мо­ра­то­рий на от­чуж­де­ние сель­хоз­зе­мель до 2019

17:03 Ра­да ото­зва­ла Со­боле­ва с по­ста гла­вы ан­ти­кор­руп­ци­он­но­го ко­ми­те­та

15:54 Суд ре­шил до­про­сить По­ро­шен­ко, Тур­чи­но­ва, Ава­ко­ва, Па­ру­бия и Яце­ню­ка по де­лу Яну­ко­ви­ча

10:51 По­ро­шен­ко вне­сет свой за­ко­но­про­ект об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де, ес­ли до 11 де­каб­ря не уви­дит про­грес­са по это­му во­про­су в Ра­де

10:01 Бои на фрон­те: Где и по­че­му за­ше­ве­ли­лись тер­ро­ри­сты

09:26 Се­мен­чен­ко, Со­болев и дру­гие: Ко­го при­ва­лит день­га­ми Кур­чен­ко

06.12 БПП и "На­род­ный фронт" пред­ла­га­ют дать Ра­де пра­во от­прав­лять в от­став­ку ру­ко­вод­ство НАБУ, САП, НАПК и ГБР

06.12 По­че­му ООН уре­за­ет гум­по­мощь Дон­бас­су

06.12 Лу­цен­ко про­тив Са­а­ка­шви­ли. Кто по­бе­дит в пи­ар-войне

06.12 Лу­цен­ко анон­си­ро­вал спец­кон­фис­ка­цию ме­диа­хол­дин­га UMH Сер­гея Кур­чен­ко. О чем идет речь?

05.12 Кри­ми­наль­ная се­мья. Кто та­кой Дан­гад­зе, ко­то­рый про­сил день­ги у Кур­чен­ко для Са­а­ка­шви­ли

05.12 Не ис­клю­че­но, что хит­рый гру­зин и его со­рат­ни­ки про­сто раз­во­ди­ли Кур­чен­ко на день­ги

05.12 Ак­ти­ви­сты осво­бо­ди­ли Са­а­ка­шви­ли

05.12 Ген­про­ку­рор Укра­и­ны утвер­жда­ет, что Са­а­ка­шви­ли по­лу­чил от скры­ва­ю­ще­го­ся Кур­чен­ко пол­мил­ли­о­на дол­ла­ров

05.12 По­ли­ция на­ча­ла рас­сле­до­вать из­би­е­ние пра­во­охра­ни­те­ля де­пу­та­том Ра­ды Па­ра­сю­ком в Апел­ля­ци­он­ном су­де в Ма­ри­у­по­ле

• дальше…

07:44 Топ-ме­не­джер Volkswagen при­го­во­рен в США к 7 го­дам за ди­зель­гейт

06.12 BMW вы­пу­стит 800-силь­ный элек­тро­кар с за­па­сом хо­да 700 ки­ло­мет­ров

06.12 Эпи­де­мия крип­то­ко­ти­ков как стресс-тест Эфи­ри­у­ма

06.12 YouTube обу­ча­ет ма­ши­ны ис­кать экс­тре­мист­ские ви­део

06.12 Па­ра­мет­ры смарт­фо­нов Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus бы­ли рас­кры­ты до анон­са

05.12 Lamborghini пред­ста­ви­ла са­мый быст­рый вне­до­рож­ник в ми­ре

04.12 Google уве­до­мит поль­зо­ва­те­лей о при­ло­же­ни­ях, со­би­ра­ю­щих дан­ные без их ве­до­ма

04.12 В Samsung пред­ло­же­на тех­но­ло­гия ска­ни­ро­ва­ния ла­до­ни при по­мо­щи ка­ме­ры смарт­фо­на

04.12 Ги­гант­ская ба­та­рея Tesla за­ра­бо­та­ла в Ав­стра­лии

04.12 3 глав­ные финан­со­вые ошиб­ки мо­ло­дых лю­дей

04.12 Samsung раз­ду­мы­ва­ет над смарт­фо­ном с пол­но­стью за­круг­лён­ным дис­пле­ем

04.12 Не­мец­кий ав­то­экс­перт: Бу­ду­щее элек­тро­мо­би­лей Tesla ту­ман­но

04.12 Бри­тан­ский банк Barclays пре­кра­тил пред­ла­гать кли­ен­там ан­ти­ви­рус Кас­пер­ско­го

30.11 Volkswagen вы­пу­стит пол­но­стью элек­три­че­ский крос­со­вер в 2020 го­ду

30.11 Lincoln пе­ре­име­но­вал крос­со­вер MKX в Nautilus

• дальше…

04.12 Google и Facebook кон­тро­ли­ру­ют 84% гло­баль­но­го рын­ка циф­ро­вой ре­кла­мы

23.11 Как швед­ская ком­па­ния на­учи­лась пе­ча­тать ча­сти те­ла на 3D-прин­те­ре

22.11 Чер­ная пят­ни­ца: пять осо­бен­но­стей в Укра­ине

21.11 Со­бе­се­до­ва­ние: 4 во­про­са, чтобы при­нять ре­ше­ние

17.11 Нар­ко­ман, ал­ко­го­лик, убий­ца, IT-биз­нес­мен? Как на­чи­на­лась ис­то­рия со­зда­те­ля ан­ти­ви­ру­са McAfee. И за­кон­чи­лась

14.11 10 ха­рак­те­ри­стик хо­ро­ше­го на­чаль­ни­ка

13.11 Как до­го­во­рить­ся с на­чаль­ством об уда­лен­ной ра­бо­те

13.11 Гла­ва экс­перт­но­го со­ве­та при пра­ви­тель­стве ФРГ при­зы­ва­ет от­ме­нить вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день

09.11 По­че­му уволь­ня­ют­ся со­труд­ни­ки? 8 оши­бок ком­па­ний

07.11 Ро­бо­ты ско­ро за­ме­нят лю­дей-ре­кру­те­ров

06.11 Как уй­ти с ра­бо­ты, кра­си­во хлоп­нув две­рью

01.11 8 си­ту­а­ций, вли­я­ю­щих на ва­шу ка­рье­ру

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно