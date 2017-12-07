Повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. гривен со 2-го полугодия 2018 согласовано, - депутат Рады Геращенко

Депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт", член коллегии Министерства внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что повышение минимальной зарплаты до 4,1 тыс. гривен со 2-го полугодия 2018 года согласовано.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина", передают Українські Новини.

"Со второго полугодия 2018 года предусматривается повышение минимальной зарплаты до 4 100 гривен. Это уже согласованный вопрос, и это хорошо", - сказал он.

Он добавил, что более 40 млрд гривен также будет выделено на реконструкцию дорог.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря Президент Петр Порошенко сообщил, что допускает увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен в 2018 году.

Вице-премьер-министр Павел Розенко уверен, что повышение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен в 2018 году не приведет к инфляции.

Национальный банк проводит оценку влияния возможного повышения минимальной зарплаты (МЗП) до 4100 гривен на инфляцию.