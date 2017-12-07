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Суд решил допросить Порошенко, Турчинова, Авакова, Парубия и Яценюка по делу Януковича
15:54 07.12.2017 |
Оболонский районный суд Киева решил допросить Президента Петра Порошенко, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, министра внутренних дел Арсена Авакова, председателя Верховной Рады Андрея Парубия и бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по делу экс-Президента Виктора Янукович, обвиняемого в госизмене.
Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают Українські Новини.
Суд рассмотрел ходатайство прокуратуры о допросе более 100 свидетелей обвинения.
Суд решил частично удовлетворить это ходатайство и постановил вызвать на допрос только 32 свидетелей.
Среди них Порошенко, Турчинов, Аваков, Парубиq и Яценюк.
Кроме того, суд планирует допросить командующего Военно-морских сил Игоря Воронченко, бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко, экс-министра обороны Игоря Тенюха, экс-главу Генштаба Владимира Заману, экс-главу Государственной пограничной службы Николая Литвина и бывшего первого замглавы Пограничной службы Павла Шишолина.
Также будут допрошены посол в Польше Андрей Дещица и посол в ООН Владимир Ельченко, заместитель министра иностранных Сергей Кислица и экс-замминистра Андрей Олефиров.
Вызваны на допрос депутаты: Рефат Чубаров, Юлий Мамчур (оба - "Блок Петра Порошенко") и Андрей Сенченко ("Всеукраинское объединение "Батьківщина").
Кроме того? вызван и экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев.
Прокуратура пообещала суд обеспечить явку всех свидетелей на допрос.
Как сообщали Українські Новини, суд перенес рассмотрение дела Януковича на 11 декабря.
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