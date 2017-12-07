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Рада приняла правки в Бюджетный кодекс - первый закон из бюджетного пакета-2018
15:42 07.12.2017 |
Верховная Рада в четверг приняла 265 голосами при необходимом минимуме в 226 голосов во втором чтении и в целом закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс (№7116), являющегося частью пакета законопроектов, необходимого для принятия госбюджета-2018.
"Урегулированы, прежде всего, наиболее дискуссионные вопросы: в частности, исключено положение о передаче на местные бюджеты льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и восстановлено их предоставление из госбюджета за счет соответствующей субсидии", - заявил, представляя документ в парламенте, глава подкомитета по вопросам бюджетной политики и усовершенствования Бюджетного кодекса Константин Ищейкин.
По его словам, в ходе доработки было решено отказаться от положения об изъятии средств из местных бюджетов в государственный, а реверсная дотация рассчитана в проекте госбюджета-2018 на действующей основе с применением 50% изъятия, а не 80%, как предлагалось ранее.
К.Ищейкин добавил, что урегулирована оплата труда педагогов вузов I-II уровня аккредитации в части предоставления общего среднего образования и предусмотрена возможность дополнительного финансирования другой деятельности этих заведений за счет дополнительной дотации.
Глава подкомитета отметил, что в ходе доработки были заложены основы для расходных полномочий на здравоохранение в рамках реализации программы медицинских гарантий, первый этап которой должен начаться 1 июля 2018 года с оказания первичной медицинской помощи.
В ходе голосования депутаты также поддержали повышение с 20% до 45% уровня отчислений в госбюджет экологического налога за счет такого же сокращения для областных бюджетов и бюджета Киева Как пояснил министр финансов Александр Данилюк, это позволит получить 800 млн грн ресурса для мер по проведению лабораторно-диагностических, лечебно-профилактических работ, содержания ветеринарных больниц и ветеринарных лабораторий.
Помимо того при доработке ко второму чтению было внесена норма об отчислении в местные бюджеты части платы за выдачу лицензий лотерейным компаниям, в размере. Который определит Кабинет министров.
Также было определено, что Киев получит 10% субвенции из госбюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания автодорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах, тогда как остальные 90% распределяются между местными бюджетами в зависимости от протяженности автодорог.
Еще одной правкой стал временный, до возвращения населенных пунктов Донецкой и Луганской областей под контроль государственной власти, учет при осуществлении горизонтального выравнивания налогоспособности местных бюджетов внутренне перемещенных лиц.
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