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Полиция подозревает служебных лиц НБУ в сговоре с руководителями 37 банков
12:14 07.12.2017 |
Национальная полиция подозревает служебных лиц Национального банка в сговоре с руководителями 37 банков.
Об этом свидетельствуют определения Шевченковского райсуда Киева от 17 ноября, передают Українські Новини.
Национальная полиция подозревает служебные лица Национального банка в злоупотреблении властью или служебным положением в ходе докапитализации 37 банков.
"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что в 2016-2017 годах служебные лица департамента инспекционных проверок, департамента банковского надзора и департамента лицензирования НБУ, действуя умышленно и согласованно между собой, находясь в сговоре с собственниками и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя, вопреки интересам службы, своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, которые направляются на капитализацию банков. Они достоверно знали о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах", - говорится в определении Шевченковского райсуда Киева.
Суд разрешил Нацполиции изъять в НБУ информацию о докапитализации 37 банков.
Как сообщали Українські Новини, 11 ноября истек четвертый месяц с момента, когда вступили в силу требования НБУ по минимальному уставному капиталу в 200 млн гривен.
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