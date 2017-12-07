Порошенко внесет свой законопроект об Антикоррупционном суде, если до 11 декабря не увидит прогресса по этому вопросу в Раде

Президент Украины Петр Порошенко призывает народных депутатов снять с повестки дня парламента внесенный ранее проект закона о создании в стране Антикоррупционного суда, предупреждает: в противном случае будет вынужден внести в Верховную Раду свой вариант законодательной инициативы.

"Прошу народных депутатов снять с повестки дня старый законопроект "Об антикоррупционных судах", как это рекомендовала Венецианская комиссия, и расчистить пространство для нового проекта", - написал глава государства в своей странице в "Фейсбук" в четверг утром.

Он напомнил, что в предстоящую пятницу исполняется месяц после того как он предложил Верховной Раде ускорить процесс создания Высшего антикоррупционного суда.

"Мое предложение все еще в силе. Однако если в начале следующей недели я не увижу прогресса, в течение семи-десяти дней самостоятельно подготовлю и внесу соответствующий законопроект", - заявил П.Порошенко.

П.Порошенко отметил, что это было продиктовано желанием создать максимально благоприятные условия для принятия соответствующего закона. Его проект еще на стадии написания, он должен быть согласован различными политическими силами.

Ранее президент настаивал на скорейшей подготовке законопроекта об Антикоррупционном суде с тем, чтобы к концу 2017 года подписать соответствующий закон.

Проект закона об антикоррупционных судах (№6011), зарегистрированный группой народных депутатов в феврале 2017 года, был внесен парламентом в повестку дня сессии, поэтому для снятия его с рассмотрения необходимо голосование в сессионном зале.

Вместе с тем Верховная Рада уже неоднократно пыталась снять с рассмотрения данный законопроект, чтобы открыть путь для регистрации новой инициативы по данному вопросу, однако депутаты каждый раз не давали необходимое количество голосов.

