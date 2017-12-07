Бои на фронте: Где и почему зашевелились террористы

Руслан Рудомський / Depo.ua



Количество новостей о том, что боевики "Л-ДНР" при активной поддержке Москвы активизировали свои боевые резервы и начали их перекидывание из глубины "республик" к линии разграничения, в последние дни просто зашкаливает.

В частности, в среду поступило сообщение от "Информационного сопротивления", что в зоне проведения АТО российские оккупанты разворачивают свои дополнительные танковые резервы, а также проводят скрытые перегруппировки и окапываются.

"Российское командование "1 и 2 АК" (так называемые "армии" "ДНР и "ЛНР") продолжает проводить скрытые перегруппировки, а также передислокацию своих сил и средств с целью их усиления, в том числе путем создания мобильных бронегрупп и развертывания дополнительных противотанковых резервов на танкоопасных направлениях", - сообщил координатор ИС Дмитрий Тымчук.

Он же сообщил, что за последнюю неделю на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей прибыли около 200 кадровых офицеров Вооруженных сил Российской Федерации для замены офицерского состава в органах управления.

Также со слов Тымчука стало известно, что российские советники обещают прибытие пополнения из России наемников с дефицитными в "Л-ДНР" военно-учетным специальностями (особенно механики-водители на гусеничную бронетехнику), которые прошли доподготовку в учебных лагерях в Ростовской области. Пополнение обещают до Нового года или сразу после его наступления.

Также в течение последних суток в направлении Енакиево оккупанты перебрасывали противотанковые пушки. В частности, от Пантелеймоновки в сторону Енакиево - Углегорская проехали две "Рапиры" (100-мм ПТО МТ-12).

Судя по всему, боевики "ДНР" явно боятся украинского наступления на Горловском направлении, поэтому усиливают тылы. Что характерно: они снимают вооружение из той области, по которой могут ударить ВСУ, чтобы окружить Горловку с юга, и везут его за Горловку, словно создавая таким образом вторую линию обороны на случай, если они потеряют контроль над городом.

Кроме того, украинской разведкой было выявлено, что в течение недели противник в районе оккупированной Горловки проводит работы по сооружению дополнительных рубежей обороны, что, в принципе, подтверждает наше предположение.

А вот на участке Гольмовский - Троицкое боевики установили дополнительные минно-взрывные заграждения.

То есть, опять же, боевики явно боятся наступления Вооруженных сил Украины на Светлодарской дуге. И, опять же, про аналогичные заграждения в районе Зайцево и далее на юг, вокруг Горловки, информации нет, что откровенно настораживает. Все это наталкивает на мысли, что слухи, которые в последнее время гуляют в рядах боевиков, имеют под собой определенную почву и Горловку действительно собираются сдать Киеву.

А по трассе Р-66 ("Бахмутка") противник перебрасывал 120-мм минометы в направлении Буйного. Хотя разведчики говорят, что вполне вероятно по Степным колонна свернула на Славяносербск - точно отследить перемещение на данном участке не удалось.

Кроме этого, через Белую в направлении Алчевск - Перевальск, прошли 6 единиц 122-мм пушек-гаубиц типа Д-30 30А, которые везли на "Уралах", также колонна из 2-х "КамАЗов".

Опять же, как и в случае с Горловкой, здесь очень похоже на формирование второй линии обороны. То есть, боевики готовятся к варианту развития событий, по которому они потеряют кусок территории так называемой "ЛНР" - по реку Лозовую, и потому сосредотачиваются на том, чтобы не пропустить ВСУ дальше - на Луганск.

Ну а о серьезности намерений Кремля держаться за Украину зубами до последнего свидетельствует тот факт, что для обеспечения деятельности частей и соединений "1 АК ДНР" и "2 АК ЛНР" в течение последней недели с территории России через железнодорожную станцию Ровеньки были доставлены около 1000 тонн горюче-смазочных материалов.

Итак, все смахивает на то, что очень скоро мы станем свидетелями чего-то необычного и, вполне возможно, грандиозного. Или не станем...