Семенченко, Соболев и другие: Кого привалит деньгами Курченко

Юрій Васильченко / Depo.ua

Генпрокурор Юрий Луценко озвучил имена нардепов, которые препятствовали правоохранителям задерживать Саакашвили. Эти депутаты пока не понимают, что участие в событиях на Костельной может похоронить их репутацию окончательно.

Генпрокурор сообщил: зарегистрированы уголовные производства против лиц, которые препятствовали законным действиям правоохранителей и сотрудников СБУ. Среди них - Игорь Луценко, Юрий Деревянко, Светлана Залищук, Мустафа Найем, Олег Петренко, Юрий Левченко, Сергей Лещенко и Виктор Чумак. "Конечно, я не могу говорить о подозрениях. Следствие допросит упомянутых народных депутатов и даст оценку", - отметил Юрий Луценко. Иначе говоря, господ-депутатов вновь спасает неприкосновенность.

Названные герои отреагировали на слова главы ГПУ по-разному, но, если обобщить, сводится к следующему - "нам не страшен серый волк". А зря. Вопрос не в том, привлекут ли их к ответственности, говорится о другом: названные лица, а в этом ансамбле могут оказаться еще и Егор Соболев и Семен Семенченко, отныне привязаны к "деньгам Курченко". Как Юлия Тимошенко к Павлу Лазаренко. Сколько бы она не доказывала обратное, сколько бы она не демонстрировала решение американского суда, которое доказывает, что ее имя не фигурирует в деле бывшего премьера, ей все равно припоминают давние компрометирующие связи.

По версии ГПУ, названные депутаты помогали избежать задержания лицу, которое подозревается в сотрудничестве с младоолигархом-беглецом из ближайшего окружения Януковича. А это значительно хуже, чем история Сергея Лещенко с квартирой, купленной за средства бывшей шефини, мамы и любимой. Ту историю почти никто в деталях не помнит. А упоминания в контексте "денег Курченко" - клеймо, от которого справками из банков не отмахнешься. Возможно, поэтому Лешенко интуитивно почувствовал, что дело пахнет жареным, и сразу после заявления Генпрокурора взялся доказывать, что в 10 утра прибыл на поезде из Запорожье в Киев, поэтому никак не мог помогать Саакашвили сбежать из-под стражи.

В том же стиле отвечали и Найем с Залищук. Мустафа, который был на Костельной, утром у себя в ФБ написал: "... действия властей сейчас касаются каждого. Так может быть со всеми, с кем не смогли договориться". Когда стало известно об обвинениях, выдвинутых Михо, он уже комментирует иначе: "Михаилу Саакашвили и его команде стоит дать исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. Отмалчиваться на обвинения, выдвинутые сегодня прокуратурой - не выход. Вполне возможно, что материалы, обнародованные Юрием Луценко сфабрикованы. Но "финансирование Курченко" - это тот случай, когда не хочется гадать... Молчание, лозунги и уклончивые ответы неприемлемы. В ситуации войны с Россией любые вопросы без ответов, подозрения и факты, которые невозможно объяснить - были бы убийственными". То есть, полностью заднюю Найем еще не включил, но из написанного становится понятным, что вот-вот на Михо будет смотреть волком.

Светлана Залищук в вечерних эфирах также не бросалась на спасение Саакашвили. По ее словам, если будут факты, что "деньги Курченко" реально передавались людям, которые принимали участие в протестах, то это очень сильно подорвет идею мирного протеста в стране. При этом она угрожала подать на Генпрокурора в суд, мол, приехала на Костельную, чтобы своим присутствием гарантировать не насилие в отношении активистов (то есть, тех, кто незаконно освобождал Михо из автозака?). "Не пойман, не вор! Я полностью с этим согласна". Эта фраза Залищук, сказанная в эфире канала ZIK, может служить квинтэссенцией позиции еврооптимистов: они невиновны, потому что их не поймали.

Фракция БПП призвала свою троицу соратников Саакашвили сложить мандаты. Однако этого не произойдет по нескольким причинам. Первая - они хотят, чтобы их исключили, что сделает невозможным лишение мандата. Так, к примеру, со своей Надеждой Савченко сделали в "Батькивщине" - и партию не позорит, и с мандатом осталась. Вторая причина - они не хотят терять депутатский статус. За время пребывания в парламенте они обросли значительным негативом - квартирный скандал Лещенко, обвинения родственников Залищук в сотрудничестве с экс-главой Минсдоха Клименко, публикации про сомнительный бизнес брата Мустафы, даже напоминание Найему о полетах в Москву во время Евромайдана - все это обязательно припомнят во время выборов. А то, что после внутренней фронды в БПП их в списки серьезные игроки не возьмут, так это и к гадалке не ходи. И, третья причина, может мы и ошибаемся, лежит в финансовой плоскости. Как избавиться от серьезной болячки без дорогостоящего лечения невозможно, так и сдавать мандат просто "за спасибо" никто не будет.

Лещенко, Залищук и Найему регулярно будут напоминать об отказе от мандата, однако без последствий. А вот превратить их в токсичные политические объекты вполне реально. Тем более, для этого и придумывать компромат не придется, нужно лишь проследить причинно-следственные связи и взглянуть на окружение. Вот лишь несколько фактов из открытых источников о сторонниках Саакашвили: Егора Соболева и Юрия Левченко упрекают в наличии российского гражданства, Юрия Деревянко сам Егор Соболев называл "талантливым мошенником", Наливайченко Рабинович обвинял в полетах на Россию на встрече с руководителем ФСБ, Семен Семенченко (Гришин) - вообще отдельная история, из-за которой к СБУ возникает очень много вопросов. Теперь еще и найденный ГПУ российский след в финансировании протестов Саакашвили.

Поэтому, очень вероятно, сейчас мы увидим процесс активного отстранения от Михо тех деятелей, которые заботятся о своей карьере после 2019-го и не желают, чтобы их сегодня привалило "деньгами Курченко".