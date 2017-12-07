В КНДР заявили о неизбежности войны на Корейском полуострове

Война на Корейском полуострове неизбежна, это - «установленный факт», следует из заявления МИД КНДР. «Остается лишь вопрос, когда начнется война», - приводит Reuters сообщение северокорейского государственного агентства KCNA. Во внешнеполитическом ведомстве КНДР подчеркивают, что Пхеньян не хочет войны, но и не будет от нее прятаться.

29 ноября северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о завершении создания «государственных ядерных сил» КНДР. Тогда же Пхеньян осуществил запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». В Южной Корее считают, что КНДР сможет завершить ракетную программу в 2018 г., когда в арсенале Севера появятся ракеты, способные донести ядерный заряд до материковой части США.

Советник Белого дома по вопросам безопасности Герберт Макмастер также заявил, что вероятность войны с КНДР «возрастает ежедневно». Президент США Дональд Трамп обещал позаботиться о решении северокорейской проблемы. Шеф Пентагона Джеймс Мэттис выражал уверенность в том, что власти США справятся с ситуацией.

США и Южная Корея с 4 декабря проводят самые масштабные в истории авиационные учения Vigilant Ace 18. В них задействовано более 230 боевых самолетов и около 12 000 человек.

