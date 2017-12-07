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Нацбанк 6 декапря приостановил снижение курса доллара на межбанке
23:50 06.12.2017 |
6 декабря валютная торговля на межбанке завершилась 2-копеечным снижением курса доллара - до 27,11-27,13 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
В течении дня котировки шли и ниже - к 27,11 грн./$, и, наверное, там бы и зафиксировались, если бы после обеда не появилось несколько валютных покупателей. А так импортерам пришлось к вечеру немного переплатить за доллар. Курс 27,11 грн./$ выставил Нацбанк, который сегодня так же, как и вчера, в режиме наилучшего курса (у 20 уполномоченных банков) скупал валюту на межбанке.
«Торги начались в диапазоне 27,13-27,15 грн./$, после этого цена ушла к уровням 27,08-27,10 грн./$. Затем на рынок вышел НБУ и через запрос лучшего курса купил $10 млн по 27,11. После этого рынок стабилизировался в области 27,09-27,11 грн./$», - рассказал о ходе торгов заместитель директора департамента казначейства и международного бизнеса Банка Пивденный Олег Ропяк.
$10 млн. (вчера чиновники приобрели $35 млн.) - совсем небольшой объем, и не сильно бил по рынку. Его скупка Нацбанком, скорее всего, имеет одну цель - пополнение золотовалютные резервов регулятора. Похоже, он под конец года просто пытается подтянуть свои внутренние показатели, и найти повод для выплат новых бонусов персоналу. Иначе бы хватался на каждый доллар на рынке, не давая гривне укрепиться после резкого курсового провала.
На завтра банкиры дают разные прогнозы по межбанку. Юрий Гриненко прогнозирует старт торговли в рамках 27,10-27,15 грн./$, а Олег Куринной допускает расширение коридора.
«Продажа валюты крупными экспортерами - металлургами и аграриями сегодня уравновесила спрос со стороны нерезидентов и импортеров и спровоцировала попытки спекулятивных раскачек курса в обе стороны. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 27,10-27,20 грн./$», - сказал он.
Их коллеги прикидывают сразу два сценария на один день из-за непредсказуемого регулятора, который снова стал главной определяющей фигурой на торгах.
«При условии, если НБУ продолжит выкупать доллары вблизи текущих уровней, то рынок будет смещаться вверх, и цена не уйдет в диапазон 26,80-27,0 грн./$. Однако, до 20 декабря курс еще может уйти к уровню 26,80 грн./$. Все будет зависеть от Национального банка», - резюмировал Олег Ропяк.
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