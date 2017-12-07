Почему ООН урезает гумпомощь Донбассу

Всемирная продовольственная программа ООН с середины 2018 г. прекращает свою работу на Донбассе. На февраль запланирована последняя порция гуманитарной помощи, а затем, как сообщил Reuters официальный представитель ВПП, организация будет просто отслеживать ситуацию на востоке Украины.

По словам источника агентства, причина - в серьезном сокращении ресурсов, которое происходит уже давно. Если изучить хронологию, то и не первый год. "Это не самый большой сюрприз: наш уровень финансирования в последнее время сильно упал. Мы определенно этого ожидали из-за недостатка ресурсов... Эта операция по предоставлению продовольствия на самом деле должна была прекратиться в конце декабря, но мы решили продлить ее на два месяца, чтобы пережить самую суровую часть зимы. Мы не могли продлить ее дальше из-за нехватки средств", - цитирует представителя ВПП The Kiev Times.

И трудности испытывает не только ВПП, но и гуманитарный сектор Организации Объединенных Наций в целом. Гуманитарный координатор системы ООН в Украине Нил Уокер на пресс-конференции 4 декабря констатировал сокращение финансирования гуманитарных программ для 2,3 млн жителей Донбасса в следующем году на $31 млн, до $187 млн. Причем существует риск даже эту сумму не получить, учитывая следующее заявление Уокера: "Чтобы добраться к ним с жизненно необходимой гуманитарной помощью и оказать поддержку и защиту, срочно нужна сумма в $187 млн". Ключевое слово, очевидно, - "срочно".

"Население Восточной Украины, - отмечает он, продолжает страдать от последствий продолжающегося конфликта. И хотя новости Украины уже не в центре внимания, люди и в дальнейшем нуждаются в нашей помощи, поэтому сегодня я призываю международное сообщество продемонстрировать свою солидарность, поддержав это важное обращение".

Сам представитель ООН объясняет постепенное сворачивание гуманитарной помощи двумя причинами. По его словам, во-первых, из-за ограниченности в ресурсах уменьшается количество кадров, которые попросту уезжают работать в другие страны. А значит, и возможности для реализации также сокращаются. И, во-вторых, Уокер посетовал на ограниченный доступ для представителей международных организаций в серую зону и, собственно, в ОРДЛО.

Почему же сокращается финансирование? Дело в том, что кризисных точек на планете становится больше, либо же ком проблем увеличивается в размерах. Показательно, что 1 декабря координатор чрезвычайной помощи ООН Марк Локок сообщил о рекордном уровне финансирования гумпомощи в 2018 г. - более $22,5 млрд. Он отметил, что в общей сложности 136 млн человек во всем мире нуждаются в поддержке из-за конфликтов, стихийных бедствий, эпидемий и т. д.

Локок напомнил о катастрофической ситуации с продовольствием в Йемене, в котором идет война между проиранскими боевиками и коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией. Там, по его словам, каждые 10 мин. гибнет ребенок. Кроме того, координатор чрезвычайной помощи вспомнил о Судане, в котором война, напомним, также спровоцировала голод, а также каннибализм и массовое бегство местных жителей. Еще есть Мьянма и беженцы рохинджа, которым ООН аналогично наращивает гуманитарную помощь. В списке нуждающихся еще жители Сирии, Бурунди, Камеруна, ЦАР, ДР Конго, Ливии, Сомали. При этом Локок отметил, что Украина оказалась в числе стран вместе с Афганистаном, Эфиопией, Ираком и Мали, где наблюдается незначительное улучшение гуманитарной ситуации.

Вывод прост: Украина в некотором роде отходит на второй план по мере восстановления экономики. А ООН тасует ограниченные ресурсы, чтобы помочь людям в других странах: Йемене, Мьянме, Судане, Сирии и т. д. Скорее всего, Организации Объединенных Наций придется заниматься этим и в дальнейшем, учитывая, что главный донор - США - при Трампе твердо намерено реформировать ее и сократить финансирование международных программ и организаций. Речь идет и о ЮНИСЕФ, и о программе по беженцам, программе развития ООН, ВПП etc.

Белый дом уже сократил финансирование на $640 млн. Был пересмотрен совокупный ежегодный бюджет миротворческих миссий в размере $8 млрд, после чего урезан примерно на $500 млн. Остальные $140 млн - это, вероятно, Фонд ООН в области народонаселения, который предоставляет нуждающимся услуги в области планирования семьи. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини за это резко раскритиковала Вашингтон, обратив внимание на то, что Штаты в то же время увеличили свой военный бюджет. Ко всему прочему, Вашингтон принял решение покинуть ЮНЕСКО.

С другой стороны, пусть "дрессировка" Трампом ООН и отразится на Украине, однако это не означает, что Штаты откажутся от прямой помощи Киеву. В этом году США выделили $3,5 млн по двум программам ВПП, согласно сайту организации. К тому же выделяется военная помощь, а ранее спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер отметил готовность Вашингтона финансировать миссию "голубых касок" на Донбассе. Судя по всему, фаза постоянного, как бы это ни было печально, подкармливания гуманитаркой подходит к концу. Ее сменяют более агрессивные, решительные проекты, призванные поставить точку в конфликте, дабы в будущем необходимости в предоставлении гумпомощи и не было.

