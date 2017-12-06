В Украине запущена система онлайн регистрации договоров аренды сельхозземли

Соответствующая система была запущена Министерством юстиции совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия, Государственным агентством по вопросам управления и Фондом Восточная Европа.
Как сообщается в совместном пресс-релизе авторов системы, для того, чтобы зарегистрировать контракт на аренду земли достаточно загрузить его сканкопию и подписать эти данные собственной электронной подписью.
Разработчики отмечают, что система позволит регистрировать договора аренды земли без очередей, контакта с чиновниками и временных затрат.
"Это "запобижнык" аграрному рейдерству", - сказала на брифинге-презентации онлайн регистрации договоров аренды земли первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацкая в среду в Киеве.
По ее словам, такая система предотвратит двойную регистрацию договоров аренды, договоров на аренду несуществующих участков.
Первый заместитель министра агрополитики и продовольствия Максим Мартынюк отметил, что препятствовать рейдерству также будет то, что информация о конкретном участке автоматически запрашивается в Государственном земельном кадастре.
Изначально система будет работать в 11 регионах и, со временем, будет распространяться на всю страну.