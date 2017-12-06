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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Луценко анонсировал спецконфискацию медиахолдинга UMH Сергея Курченко. О чем идет речь?

09:05 06.12.2017 |

Политика

 

Юрий Луценко заявил, что Украинский медиахолдинг (UMH) Сергея Курченко, заработавшего состояние во времена правления Виктора Януковича, может быть конфискован до конца года.

Почему слова генпрокурора - выполнимая угроза, и какое влияние на бизнес-процессы осталось у Курченко в Украине - в материале LIGA.net.

Как Курченко стал медиамагнатом

В июне 2013 года группа компаний ВЕТЭК Курченко заключила с Борисом Ложкиным соглашение о покупке УМХ. Сделка наделала шума. Считалось, что 27-летний Курченко входит в ближайшее окружение сына экс-президента Александра Януковича и экс-главы министра доходов и сборов Александра Клименко. УМХ - один из крупнейших медиахолдингов в Украине, в который входили около 50 брендов на рынках печатной прессы, радио и интернет-СМИ. Наиболее известные из них - журналы и сайты Корреспондент, Forbes, Vogue, Комсомольская правда и Аргументы и факты в Украине, За рулем,сайты i.ua, bigmir.net, football.ua, радиостанции Ретро FM, Наше радио, Europa Plus, Авторадио и другие.

По данным СМИ, за 98% акций UMH Курченко заплатил будущему главе администрации президента до $400 млн. Озвученная сумма значительно превышала стоимость аналогичных компаний в ближайшем зарубежье, например, польского холдинга Agora. Эти факты позволяли говорить о том, что основная цель покупки - стремление власти монополизировать влияние на информационное поле страны. Своих денег не хватило. Для покупки UMH Курченко пришлось взять кредит $160 млн в государственном Укрэксимбанке. По официальной информации сделку закрыли в ноябре 2013-го.

Перед продажей UMH Курченко свою долю в компаниях холдинга Ложкину продали нынешний президент Петр Порошенко, экс-владелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов, братья Игорь и Григорий Суркисы. Покупка сопровождалась скандалом: из редакций Forbes и Корреспондент массово уволились журналисты, заявив о неприемлемых изменениях в редакционной политике и введении цензуры.

Что дальше

В начале 2014 года Курченко бежал в Москву. К тому времени, помимо УМХ ему принадлежали Одесский нефтеперерабатывающий завод, Брокбизнесбанк и ФК "Металлист".

Для бизнесмена наступила полоса неудач. В марте 2014-го МВД открыло уголовные производства против компаний Курченко, а Нацбанк Украины вводит временную администрацию в Брокбизнесбанк. В сентябре экс-олигарха объявили в розыск (адвокаты Курченко утверждают, что розыск по линии Интерпола сняли в начале 2017 года). Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, только в 2013 году деятельность ВЕТЭК нанесла ущерб государству на 26 млрд грн. По его словам, группа ввезла на территорию Украины свыше 5 млн т нефтепродуктов, ее преступный доход составил 7 млрд грн.

В отношении Курченко введели санкции страны ЕС, Канада и США.

Несмотря на потерю влияния, Курченко сохранил за собой УМХ, погасив кредит перед Укрэксимбанком. Для этого использовали несложную схему. Малоизвестное российское ООО Петра Ойл в 2016 году выкупило у банка право требования 236 млн грн долга у структур Курченко - ВЕТЭК Медиа Инвест и Илонит ТВ. Позже компании заключили мировое соглашение, избавив Курченко от долгов.

Чем примечательная эта компания? Владелец Петра Ойл россиянин Владимир Лыков также владеет компанией Газ-Альянс, которая стала постоянным посредником практически во всех "экспортно-импортных" операциях южноосетинской компании Внешнеторгсервис. Именно на нее возложено управление украинскими предприятиями на оккупированном Донбассе, которые боевики отобрали у законных собственников, в том числе у Рината Ахметова и Вадима Новинского. Контроль над Внешнеторгсервисом, по данным LIGA.net, также возложили на Курченко.

Что сейчас

Юрий Луценко 5 декабря обвинил Курченко в финансировании акций протеста Михаила Саакашвили. Спецконфискация UMH состоится еще до конца 2017 г, прогнозирует Луценко. "Мы спецконфисковали все, что связано с футбольным клубом Металлист... и да, действительно, мы двигаемся в том же направлении в отношении медиахолдинга. Сейчас в интересах следствия я не могу разглашать, когда соответствующее решение вступит в законную силу, но надеемся, что до Нового года украинцы будут лишены несчастья слушать и читать определенные пророссийские ватные издания", - сказал генпрокурор.

Шансы на успех велики. Помимо Металлиста бизнесмен потерял и Одесский НПЗ. В феврале 2016 г. по решению суда ОНПЗ передали госпредприятию Укртранснефтепродукт. Вернуть контроль над ним в высших судебных инстанциях не удалось.

Что даст властям контроль над медиабизнесом Курченко? Во-первых, источники LIGA.net утверждают, что медиахолдинг остается прибыльным. Во-вторых, по информации УМХ, его ресурсы покрывают около 50% украинских интернет-пользователей.

В 2019 году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы. Лояльные медиа - важный элемент предвыборной компании. Своих влиятельных интернет-СМИ у представителей власти сейчас нет. По информации LIGA.net, Борис Ложкин продолжает следить за ситуацией в УМХ.

 

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