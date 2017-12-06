МОК отстранил сборную России от участия в Играх в Пхенчхане

Глава МОК Томас Бах

Сборная России отстранена от участия в зимней Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане. Российские спортсмены смогут выступить на Играх под нейтральным флагом на "определенных условиях". Такое решение принял Международный Олимпийский комитет (МОК) на заседании в Лозанне во вторник, 5 декабря.

Решением МОК дисквалифицирован Олимпийский комитет России (ОКР), а его глава Александр Жуков исключен из состава МОК. Помимо этого бывший министр спорта и нынешний вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от исполнения любых функций в Олимпийском движении. Кроме того, МОК наложил на Олимпийский комитет России штраф в размере 15 миллионов долларов, которые пойдут на создание международного агентства допинг-тестирования.

Томас Бах: России не следует бойкотировать Олимпиаду

Сообщения о "систематических манипуляциях антидопинговыми правилами и антидопинговой системой в России" подтвердились, говорится в официальном заявлении МОК, которое цитирует агентство SID. Применение допинга в России глава МОК Томас Бах (Thomas Bach) назвал "беспрецедентной атакой на Олимпийское движение и спорт". Поэтому, по его словам, МОК ввел взвешенные санкции в ответ на систематические манипуляции. "Это должно подвести черту под этим позорным эпизодом и стать катализатором в эффективной борьбе с допингом, проводимой WADA", - сказал Томас Бах.

При этом Томас Бах считает, что России, несмотря на штрафные меры, не следует бойкотировать Олимпийские игры, поскольку "олимпийский бойкот никогда ничего не приносил". "Я также не вижу причин для бойкота Игр российскими спортсменами, поскольку мы разрешили "чистым" атлетам выйти на старт", - сказал глава МОК. Эти спортсмены смогли бы строить мосты в будущее чистого спорта вместо того, чтобы возводить новые стены, добавил Томас Бах.

Российские спортсмены лишены 11 из 33 медалей

Международный Олимпийский комитет опирался на выводы двух комиссий МОК, которые расследовали предполагаемую государственную поддержку допинга в России. Так, комиссия, которую возглавлял швейцарский юрист Денис Освальд, расследовала подмену допинговых проб российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи. Комиссия под руководством Самуэля Шмида выясняла, какую роль российские госорганы сыграли в манипуляциях с допингом.

Ранее МОК уже лишил российских спортсменов 11 из 33 медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В результате в неофициальном медальном зачете Олимпиады Россия опустилась с первого на третье место - пропустив вперед Норвегию и Канаду. У нее - 10 золотых, 5 - серебряных и 9 бронзовых наград.

От участия в Олимпиадах за нарушения антидопиноговых правил пожизненно отстранены 25 россйских спортсменов, выступавших на Играх в Сочи.

Спортсменов проверяют тщательнее

Глава медицинского департамента МОК Ричард Баджетт сообщил журналистам перед заседанием комитета в Лозанне, что перед Играми в Пхенчхане пробы российских спортсменов проверяются особенно тщательно. По словам Баджетта, такие меры являются реакцией на допинговый скандал.

Согласно статистике МОК, по состоянию на конец октября 2017 года были проверены 1240 проб на допинг российских спортсменов. За ними по числу проверок следуют немецкие атлеты, у которых котролю подвергнуты 844 пробы. Как заявил Баджетт, с апреля по ноябрь текущего года проверили около 7000 допинг-проб, взятых у 4 тысяч спортсменов. Это в два раза больше, чем за тот же период перед летней Олимпиадой в Рио-де-Жанейро.