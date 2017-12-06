Международные резервы НБУ в ноябре выросли на 0,9% до $18,9 млрд

Международные резервы Национального банка в ноябре выросли на 0,9% до 18,906 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка, передают Українські Новини.

Международные резервы Украины на 1 декабря составили 18,906 млрд долларов (в эквиваленте) по предварительным данным.

Таким образом, с начала этого года они выросли почти на 22%, и уже в четвертый раз обновили максимум с января 2014 года.

На динамику объемов международных резервов за прошлый месяц повлияли, в частности, поступления в пользу правительства в сумме 670,4 млн долларов, в том числе 664 млн долларов - от размещения облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, а также расходы на выплаты по внешнему долгу: в пользу Международного валютного фонда - 447,1 млн долларов; на обслуживание и погашение государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте было направлено 358,3 млн долларов.

В дополнение, 100 млн долларов из международных резервов в ноябре было направлено на возвращение заимствованных в октябре средств по операции swap с уполномоченным банком.

Кроме того, 49,1 млн долларов в прошлом месяце было направлено на валютные интервенции для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных временными факторами.

Из них 20 млн долларов было продано во время интервенций в форме запроса относительно наилучшего курса.

В то же время, НБУ купил на межбанковском валютном рынке 188 млн долларов путем проведения интервенций в форме запроса относительно наилучшего курса.

Таким образом, объем чистой покупки Национальным банком валюты на межбанковском рынке для пополнения резервов в прошлом месяце составил 138,9 млн долларов.

По состоянию на 1 декабря объем международных резервов покрывает 3,7 месяца будущего импорта.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году международные резервы НБУ увеличились на 17% до 15,5 млрд долларов.

Нацбанк прогнозирует увеличение резервов на конец года до 20,8 млрд долларов.