Криминальная семья. Кто такой Дангадзе, который просил деньги у Курченко для Саакашвили

Андрій Коваленко / Depo.ua

Юрий Луценко дал пресс-конференцию, на которой продемонстрировал аудиозапись разговора Севериона Дангадзе с лицом, связанным с Сергеем Курченко, в которой обсуждаются детали сотрудничества и финансирования акций. По данным ГПУ, Саакашвили получил $500 тысяч. В частности, в разговоре Дангадзе с представителем Курченко звучала информация, что прорыв Саакашвили через границу Украины стоил $300 тысяч.

Самого Дангадзе правоохранители задержали ранее, на въезде в Полтаву. По данным ГПУ, он звонил московскому партнеру и говорил, что вынужден бежать из Украины.

Кто такой Дангадзе

Северион Дангадзе - руководитель Киевского областного отделения "Движения новых сил".

На сайте партии есть справка, согласно которой Дангадзе родился 18 июня 1989 года в городе Донецке в семье украинки и грузина.

В шестилетнем возрасте родители отправили его учиться в престижную школу Chigwell School в пригороде Лондона. В 12 лет он вернулся в Украину, где закончил среднюю общеобразовательную школу. Имеет два высших образования. В 2011 году окончил Донецкий национальный университет по специальности международные отношения, а в 2017 году закончил обучение в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого, где получил высшее образование по специальности правоведение. В течение 2013 года работал на должности советника Председателя Правления АК "Национальная компания Астана ЭКСПО-2017" в Республике Казахстан.

Активный участник Революции Достоинства на Майдане 2013-2014 годов.

Впрочем, на этом нейтрально-позитивные новости о Дангадзе заканчиваются.

В 2013 и 2015 Северион Дангадзе задерживался полицией за подделку документов и угон автомобиля.

В 2017 он нападал на сотрудников полиции. Он содержится также в так называемой базе МВД "Скинхед", куда был занесен в 2008-м году.

Северион Дангадзе имел двух братьев - Тимура и Григория. В 2009-м году Тимур Дангадзе, который был лидером калининской районной организации партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина", был убит в Донецке. Это произошло 8-го августа. Тогдашний мэр Донецка Александр Лукьянченко заявлял, что Тимур Дангадзе был наркоманом и совершил самоубийство. О наркотиках якобы говорила мать, которая также была уверена, что Тимур совершил самоубийство, застрелившись из собственного ружья дома.

Тимур был далеко не простым парнем. По информации СМИ, в январе 1998 года он был осужден Куйбышевским районным судом Донецка по статье 94 действующего тогда уголовного кодекса. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он, в составе группы людей, убил человека.

Как долго Тимур Дангадзе находился в заключении, неизвестно, однако уже летом 2003 года он привлекался к административной ответственности за умышленную порчу паспорта или утрату его по небрежности.

Также в СМИ звучали версии, что Тимур Дангадзе контролировал серьезный сегмент оптового рынка по ул. Складской в районе Донецкого мясокомбината (ГТК).

Кроме того, мэр Донецка в 2009-м году говорил и о Викторе Дангадзе, который был фигурантом уголовного дела о разбойном нападении на филиал "Ощадбанка" и находился под стражей.

По состоянию на сегодня Севериона Дангадзе обвиняют в госизмене, а во время обыска в его квартире был обнаружен паспорт самого Саакашвили.