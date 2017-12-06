Не исключено, что хитрый грузин и его соратники просто разводили Курченко на деньги

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Предсказаниям о том, что палаточный протест апатрида Михеила Саакашвили тихо умрет в забытьи, не суждено было сбыться. Экс-президент Грузии в статусе подозреваемого в уголовном преступлении снова главным героем всех новостей.

Сразу после не слишком успешной антипорошенковской акции сторонников Саакашвили "Народный импичмент" жертвой своеобразного уголовного "импичмента" стал экс-президент Грузии. Сегодня утром в квартире, где проживал оппозиционер без паспорта, был проведен обыск, а сам Саакашвили был задержан и официально обвинен в "содействии участникам преступной организации и сокрытии их преступной деятельности".

Задержание и предъявление подозрения прошло вполне в духе всех политических перформансов с участием Саакашвили - с истериками, криками, драками сторонников с полицией и очередными бесплодными попытками созвать в поддержку грузина народный майдан. Саакашвили смог даже убежать на крышу своего подъезда, где толкнул речь о ненавистных барыгах и даже пригрозил броситься вниз. Однако Михеила Николозовича аккуратно с крыши сняли и погрузили в автозак. Правда, увезти этот автозак без проблем не удалось - сторонники оппозиционера-апатрида заблокировали автомобиль, что привело к продолжению столкновений.

И вот тут началось самое интересное. Преступной организацией, в сотрудничестве с которой обвиняется Михеил Николозович, является шайка сбежавших из Украины соратников Виктора Януковича. В частности, по информации ГПУ, протесты Саакашвили финансировались одиозным беглым олигархом Сергеем Курченко. И пока вокруг автобуса с задержанным Саакашвили в центре Киева толкались полиция и активисты, генпрокурор Юрий Луценко уже демонстрировал всей стране собранный им доказательства преступной связи Саакашвили с Курченко.

Доказательства от Луценко, нужно признать, выглядят достаточно серьезно. Общественности были продемонстрированы аудио и видеозаписи переговоров доверенного лица Саакашвили Севериона Дангадзе с доверенным лицом Курченко по имени Саша. Из записей следует, что от Курченко Саакашвили поступали внушительные суммы денег на "революцию в Украине". Речь идет как минимум о $500 тыс., на которые "революционеры" обещали устроить настоящий "шатун". Речь шла даже о возможных захватах Верховной Рады и других административных зданий, чего, как известно, в реальности не произошло. В качестве встречной услуги Курченко якобы хотел от Саакашвили помощи в решении вопросов с оставшимися в Украине активами олигарха-беглеца.

Вишенкой на торте стала видеозапись получения Дангадзе денег от Курченко и аудиозапись личных телефонных переговоров Саакашвили с Курченко, что не оставляет сомнений в том, что и сам Саакашвили и его люди были прекрасно осведомлены, с кем они имеют дело и чьи деньги используют на свою политическую деятельность.

Для общественности все показанные доказательства выглядят достаточно убедительными, что, разумеется, не означает, что вина экс-президента Грузии и его соратников доказана. Как оценит все эти доказательства суд, предсказать пока сложно.

Примечательно, что 1 декабря у беспаспортного экс-президента Грузии истекал срок справки на временное проживание в Украине, и власть теоретически могла этот срок не продлевать и попытаться обойтись с грузином по "мягкому сценарию", однако право на пребывание в стране Скаакашвили на месяц продлили, чтобы тут же устроить тому "жесткий сценарий". Что свидетельствует как минимум о том, что в ГПУ уверены, что смогут доказать вину апатрида или как минимум утопить его политическую и международную репутацию.

Такой сценарий, и правда, может оказаться для Саакашвили политически смертельным. Дело не в том, что в его отношении возбуждено уголовное дело. Для Михеила Николозовича такое было бы даже в радость, ведь позволило бы ему на каждом углу кричать о том, что он жертва политических репрессий ненавистного "режима барыг". Смертельная опасность лежит в самой сути выдвинутых обвинений. Саакашвили, который не устает повторять, что он едва ли не самый главный личный враг Владимира Путина, которого последний неоднократно обещал "подвесить за яйца", оказывается организовывает бунт в Украине на деньги Кремля.

И если ГПУ сможет убедить всех в неопровержимости своих доказательств, то Саакашвили будет выглядеть не просто "полезным путинским идиотом", что само по себе неприятно, а совершенно циничным негодяем, который ради сомнительной политической выгоды сознательно подыгрывает заклятым врагам Украины и Грузии. При этом не исключено, что хитрый грузин и его соратники просто "разводили" Курченко на деньги, не собираясь выполнять его пожеланий, что достаточно часто бывает в отношениях кремлевских кураторов с их украинской агентурой. Однако в таком случае нужно констатировать, что Саакашвили чудовищно глупо подставился из-за собственной жадности.

Для политического будущего Саакашвили все это уже не будет иметь принципиального значения, ведь и в том и в другом случае, независимо от юридической составляющей дела, его ждет окончательная политическая смерть. Собственно, и без дружбы с Курченко Саакашвили не мог похвастаться огромной поддержкой украинцев, и акции под парламентом это более чем наглядно показали. А если обвинения будут доказаны, то у большинства патриотически настроенных его сторонников - как среди политиков, так и среди простых граждан - просто не останется вариантов, кроме как того публично проклясть Саакашвили и решительно от него отмежеваться. С Саакашвили, конечно же, останутся его самые "упоротые" поклонники, но на роль всеукраинского оппозиционного движения вся оставшаяся маргинальная тусовка претендовать не сможет никогда.

Более того, версия кремлевского финансирования Саакашвили уже сейчас косвенно подтверждается странной любовью к грузину со стороны откровенно прокремлевских украинских СМИ, вроде "Страны.ua", "Вестей" или канала NewsOne. Да и добрая часть политического окружения Саакашвили уже давно вызывает некоторые подозрения на предмет связей со страной-агрессором. Семен Семенченко, который в свое время якобы воевал в Чечне на стороне России, Егор Соболев и Юрий Левченко - бывшие российские граждане, да и любитель Сбербанка России Сергей Лещенко, которого уже давно обвиняют в связях с российским олигархом Константином Григоришиным, - всем им скандал с кремлевским финансированием Саакашвили может вылиться если в конец политической карьеры, то серьезнейшими имиджевыми потерями.

Правда, в реализации этого блестящего плана ГПУ и СБУ вновь подвела слабая реализация. И сторонникам Саакашвили удалось вначале заблокировать автобус со своим вождем, а потом даже вызволить того из авто. Так что ответ на вопрос, удастся ли "утопить" Саакашвили делом о связях с Курченко, совсем не очевиден. Если Михеил Николозович сможет после этого перехватить стратегическую инициативу и мобилизовать некое число новых сторонников, то вся эта история добавит жизни умирающему Михо-Майдану.