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Генпрокурор Украины утверждает, что Саакашвили получил от скрывающегося Курченко полмиллиона долларов
12:55 05.12.2017 |
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили получил от скрывающегося в РФ приближенного к экс-президенту Виктору Януковичу бизнесмена Сергея Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине.
"Гражданин Украины Северион Денгадзе (координатор киевской областной ячейки партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" - ИФ) по согласованию с Саакашвили, обратился через доверенное лицо к Сергею Курченко, который скрывается... по вопросу стабильного финансирования деятельности Саакашвили в обмен на интересы членов ОПГ. Мы зафиксировали получение с российской стороны Саакашвили около $0,5 млн", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.
"Была проведена спецоперация, в ходе которой установлены факты сотрудничества ряда политиков, в первую очередь, Михаила Саакашвили с членами организованной преступной группировки Януковича, в первую очередь, с Сергеем Купченко, за деньги которых Саакашвили и приближенные к нему лица финансировали инициированные ими акции протеста", - заявил Ю.Луценкою
По его словам, целью этих акций является захват власти в Украине и содействие членам "ОПГ Януковича-Курченко" в прекращении их уголовного преследования и возвращения контроля над активами, которые они приобрели в свое время в Украине преступным путем.
Ю.Луценко также утверждает, что все эти действия проходили под наблюдением украинских спецслужб. "Половина этой суммы была вручена Севериону Денгадзе под контролем украинских спецслужб - с переписыванием номеров купюр и фиксацией самой операции передачи", - сказал генпрокурор.
По его словам, с СБУ и Генпрокуратурой сотрудничали несколько украинцев, которые находились в Москве, и в результате украинские правоохранители получили аудио- и видеоматериалы с доказательством доказательства финансирования М.Саакашвили со стороны С.Курченко и в координации с Федеральной службой безопасности РФ. "Это позволило нам сегодня обнародовать аудио- и видеодоказательства финансирования деятельности Саакашвили со стороны Сергея Курченко и других членов преступной организации, непосредственно связанной с Федеральной службой безопасности Российской Федерации", - сказал Ю.Луценко.
В ходе брифинге была обнародована аудиозапись С.Денгадзе с доверенным лицом С.Курченко о планируемых политических акциях с участием М.Саакашвили и возможности их финансирования.
"Думаю, что тем, кто был обманут фальшивыми призывами Саакашвили и его окружения следует сейчас слышать и видеть то, что зафиксировано во время санкционированного судом съема информации Службой безопасности Украины", - сказал Ю.Луценко.
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