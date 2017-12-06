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Полиция начала расследовать избиение правоохранителя депутатом Рады Парасюком в Апелляционном суде в Мариуполе
11:45 05.12.2017 |
Полиция начала расследовать избиение правоохранителя депутатом Верховной Рады Владимиром Парасюком (внефракционный) в Апелляционном суде в Мариуполе Донецкой области 4 декабря.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Донецкой области, передают Українські Новини.
"4 декабря в Мариуполе по окончании заседания Апелляционного суда Донецкой области об изменении меры пресечения двум экс-добровольцам, подозреваемым в разбойном нападении, и объявлении решения судей народный депутат ударил одного полицейского и повредил технику другого", - сказано в нем.
Отмечается, что правоохранители находились при исполнении служебных обязанностей и вели видеосъемку судебного заседания.
Врачи диагностировали у пострадавшего полицейского сотрясение головного мозга и ушиб.
На видеозаписи, опубликованной в микроблоге Twitter Министерства внутренних дел, видно, как Парасюк наносит удар оператору.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса, начато досудебное расследование.
Как сообщали Українські Новини, в октябре Владимир Парасюк ударил начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея под зданием парламента.
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